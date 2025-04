Thể thao Sông Lam Nghệ An và bài toán khủng hoảng hàng thủ Chuyến làm khách trên sân Lạch Tray ở vòng 21 diễn ra trong thời điểm Sông Lam Nghệ An đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt ở hàng thủ. Làm sao để thầy trò HLV Phan Như Thuật vượt khó trong trận cầu mang tính then chốt này?

Vòng 21 V.League 2024/2025, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Sau thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel ở vòng 20, đội bóng xứ Nghệ đã không thể thoát ra khỏi vòng xoáy trụ hạng. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn Bình Định - đội áp chót 3 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách 5 điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng cũng chưa đủ an toàn khi mùa giải vẫn còn tới 6 vòng đấu phía trước. Vì vậy, cuộc đối đầu với Hải Phòng được xem là trận cầu mang tính then chốt, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trụ hạng của Sông Lam Nghệ An.

Nam Hải đã chơi nỗ lực trước Thể Công Viettel. Ảnh: Hải Hoàng

Thế nhưng, ở thời điểm quan trọng này, đội bóng xứ Nghệ lại đối mặt với hàng loạt khó khăn về lực lượng, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Việc nhiều trụ cột cùng lúc vắng mặt vì chấn thương và án phạt đã khiến hệ thống phòng ngự của Sông Lam Nghệ An rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

Cụ thể, hậu vệ trái Vương Văn Huy - người luôn thi đấu ổn định và là chốt chặn đáng tin cậy từ đầu mùa gặp chấn thương và sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tuần. Cùng với đó, Lê Văn Thành không thể ra sân vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi trung vệ trụ cột Hoàng Văn Khánh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt. Ngoài ra, tuyển thủ U20 Việt Nam - Lê Nguyên Hoàng cũng đang gặp vấn đề cơ khép và gần như không kịp bình phục cho trận đấu này.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự khiến bài toán phòng ngự trở nên vô cùng nan giải với Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, khi đội bóng này vốn xây dựng lối chơi dựa trên sự chắc chắn và ổn định từ hàng thủ, việc “thủng” cùng lúc nhiều vị trí quan trọng có thể khiến toàn bộ hệ thống chiến thuật bị ảnh hưởng.

Lúc này, huấn luyện viên Phan Như Thuật chỉ còn 3 cái tên có thể đá trung vệ là Zaracho, Trần Nam Hải và Hồ Khắc Lương. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan. Zaracho mới trở lại sau chấn thương nên chưa có được thể trạng tốt nhất. Khắc Lương thì đã nghỉ thi đấu từ cuối năm 2024 đến nay và vẫn là dấu hỏi lớn về khả năng bắt nhịp với cường độ trận đấu. Trong số này, chỉ có Trần Nam Hải là duy trì phong độ ổn định khi được thi đấu liên tiếp 2 trận gần đây và thể hiện khá tốt. Anh gần như chắc chắn sẽ là lựa chọn tối ưu ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người mà Sông Lam Nghệ An thường sử dụng.

Long Vũ chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải của SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Ở vị trí hậu vệ trái, việc Vương Văn Huy không thể ra sân cũng đặt ra một thách thức lớn. Người nhiều khả năng được lựa chọn thay thế là Nguyễn Mai Hoàng. Dù sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng hỗ trợ tấn công và phòng ngự khá cân bằng, nhưng cầu thủ sinh năm 2005 vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Không ít thời điểm, cầu thủ trẻ này còn thiếu tự tin trong các pha xử lý. Nếu cải thiện được tâm lý và giữ được sự ổn định, Mai Hoàng hoàn toàn có thể mang lại sự chắc chắn tạm thời cho hành lang trái của đội bóng xứ Nghệ.

Trước cơn khủng hoảng nơi hàng thủ, rõ ràng Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ phải tính toán kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Một trong những giải pháp quan trọng là giảm áp lực lên hàng phòng ngự bằng cách kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức phòng ngự từ xa. Các tiền vệ Khắc Ngọc, Quang Vinh sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giữ nhịp độ trận đấu, hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm và chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công một cách hợp lý.

Tiền vệ Khắc Ngọc được kỳ vọng sẽ giảm thiểu áp lực cho hàng thủ SLNA. Ảnh: Đức Anh

Cùng với đó, Sông Lam Nghệ An cần đẩy mạnh khả năng pressing tầm cao để khiến đối phương gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Khi làm được điều này, đội bóng xứ Nghệ sẽ giảm thiểu nguy cơ từ hàng thủ chắp vá. Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An còn có thể chủ động hơn trong việc tạo ra cơ hội tấn công. Việc kiểm soát thế trận tốt sẽ giúp các cầu thủ phòng ngự tránh bị đặt vào tình trạng bị động và chịu áp lực liên tục rồi dẫn đến sai lầm.

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn, tinh thần chiến đấu là điều luôn được đánh giá cao ở Sông Lam Nghệ An. Huấn luyện viên Phan Như Thuật chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò chiến đấu hết mình, thi đấu với hơn 100% khả năng để hướng đến mục tiêu có điểm trên sân khách.

Khó khăn là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu có được đấu pháp hợp lý cùng tinh thần thi đấu quyết liệt, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả tích cực tại Lạch Tray./.