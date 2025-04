Thể thao Cơn bão chấn thương đổ bộ Sông Lam Nghệ An Trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt tại V-League 2024/25, sau vòng 20, Sông Lam Nghệ An đang phải đối mặt với những thử thách vô cùng lớn đến từ đối thủ cạnh tranh. Không những thế đội bóng xứ Nghệ còn phải chống chọi với cơn bão chấn thương đang tàn phá đội hình.

Cuộc đua giành suất trụ hạng ở mùa giải năm nay đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An chỉ hơn đội áp chót Bình Định vỏn vẹn 3 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách với Đà Nẵng, đội đang xếp thứ 14, cũng chỉ còn 5 điểm sau khi đội bóng sông Hàn bất ngờ quật ngã Thanh Hóa với tỷ số 1-0. Trong bối cảnh đó, việc các trụ cột lần lượt dính chấn thương như một "cú đấm" mạnh giáng vào cuộc chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng của đội bóng xứ Nghệ.

Đội hình của SLNA bị khủng hoảng do chấn thương. Ảnh: Chung Le

Từ đầu mùa giải, hậu vệ trái Bùi Thanh Đức đã phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương nặng. Mất mát này khiến hành lang trái của Sông Lam Nghệ An trở nên mong manh và luôn phải đối mặt với nguy cơ thiếu người.

Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó. Mới đây, trong trận đấu ở vòng 20 gặp Thể Công Viettel, thêm hai cái tên nữa gia nhập danh sách "bệnh binh" là hậu vệ Vương Văn Huy và tiền vệ Ngô Văn Lương.

Vương Văn Huy, hậu vệ trái sinh năm 2001, đã gặp chấn thương cổ chân sau pha va chạm mạnh. Theo các bác sĩ, anh sẽ cần ít nhất 2 tuần để hồi phục. Thiếu vắng Văn Huy là tổn thất không nhỏ với Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ gốc Yên Thành là mẫu hậu vệ bền bỉ, không ngại va chạm, có khả năng đeo bám đối thủ cực tốt và thường xuyên có những pha lên công về thủ nhịp nhàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Văn Huy đã ra sân 20 trận mùa này - một trong 2 thành tích tốt nhất đội. Sự ổn định và thể lực sung mãn của anh là "lá chắn" vững chắc bên cánh trái, điều mà Sông Lam Nghệ An sẽ rất khó tìm kiếm người thay thế xứng tầm trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này.

Vương Văn Huy, Ngô Văn Lương, và Hoàng Văn Khánh đang được các bác sĩ tập phục hồi chấn thương. Ảnh: Đức Anh

Không kém phần quan trọng, Ngô Văn Lương thi đấu ở vị trí tiền vệ trái, đang có phong độ cao cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Chấn thương của Lương đến từ một pha va chạm mạnh với cầu thủ Thể Công Viettel. Sự xông xáo và khả năng tấn công đột biến của Văn Lương từng giúp Sông Lam Nghệ An rất nhiều trong những trận cầu căng thẳng. Minh chứng, anh đã có được bàn thắng rất đẹp trong cuộc chạm trán với Quảng Nam ở vòng 19.

Trước đó sau vòng 19, Sông Lam Nghệ An còn phải nhận thêm tin buồn khi trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh dính chấn thương cổ chân trong một buổi tập. Cầu thủ mang áo số 55, người được xem là "linh hồn" hàng thủ Sông Lam Nghệ An, không thể góp mặt ở trận đấu then chốt vừa qua và dự kiến sẽ vắng mặt ít nhất tới vòng 23, khi đội bóng xứ Nghệ chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sự vắng mặt của Văn Khánh khiến hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An mất đi một chốt chặn đáng tin cậy. Bên cạnh đó, việc không có trung vệ sinh năm 1995, tuyến phòng thủ của đội chủ sân Vinh sẽ còn thiếu hụt tiếng nói chỉ huy, điều chỉnh nhịp độ phòng ngự. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của trung vệ kỳ cựu này luôn là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt trong những thời điểm "nóng" trên sân.

Giữa những tin xấu nối tiếp nhau, Sông Lam Nghệ An cuối cùng cũng đón nhận một chút ánh sáng hy vọng. Trung vệ Zaracho đã có thể tập nhẹ trở lại trong buổi tập chiều 27/4. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, Zaracho nhiều khả năng sẽ đủ thể lực để ra sân trong trận làm khách trên sân Lạch Tray gặp Hải Phòng. Sự trở lại của Zaracho sẽ là cú hích lớn cho hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

Trung vệ Zaracho đã trở lại tập nhẹ. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, việc Zaracho mới chỉ tập nhẹ và chưa chắc đạt được thể trạng tốt nhất cũng khiến ban huấn luyện đội bóng phải tính toán rất kỹ lưỡng về khả năng mạo hiểm sử dụng anh.

Trong phần còn lại của mùa giải, Sông Lam Nghệ An sẽ đối mặt với những đối thủ rất mạnh. Trước mắt họ là chuyến hành quân khó khăn đến sân Lạch Tray gặp Hải Phòng, đội bóng luôn thi đấu cực kỳ máu lửa trên sân nhà. Sau đó, Sông Lam Nghệ An sẽ lần lượt chạm trán những đội bóng đang có phong độ cao như Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự đang đối diện với bài toán nan giải đó là làm sao để giành được điểm số trong trong những vòng đấu then chốt phía trước.

Thật khó để tìm ra một lời giải thuyết phục, nhưng có lẽ chỉ khi các cầu thủ xứ Nghệ giữ vững sự tự tin, phát huy ý chí kiên cường, cùng với một đấu pháp hợp lý từ ban huấn luyện, Sông Lam Nghệ An mới có thể vượt qua hiểm cảnh ở mùa giải năm nay.