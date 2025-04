Thể thao Sông Lam Nghệ An và thử thách trên sân Lạch Tray Thất bại tại vòng 20 khiến Sông Lam Nghệ An rơi vào tình cảnh đầy bất lợi và áp lực đè nặng trước chuyến làm khách đến sân Lạch Tray. Gặp Hải Phòng ở vòng 21 sẽ là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn để đội bóng xứ Nghệ tự cứu mình trước khi quá muộn.

Trận cầu then chốt cho cuộc đua trụ hạng

Vòng 20 V-League 2024/25 khép lại, Sông Lam Nghệ An đang là đội chịu nhiều bất lợi. Trận thua đầy nghiệt ngã trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy khiến đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật không thể bứt ra khỏi vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng.

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An chỉ hơn Bình Định - đội đứng áp chót bảng xếp hạng 3 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ngoài ra, chiến thắng bất ngờ của Đà Nẵng trước Thanh Hóa cũng khiến áp lực gia tăng khi đội bóng này đang phả hơi nóng vào gáy Bình Định và Sông Lam Nghệ An.

Nam Hải dù chơi nỗ lực vẫn không thể giúp đội nhà giữ sạch lưới trước Thể Công Viettel. Ảnh: Hải Hoàng

Không những vậy, trận thua tại vòng 20 còn khiến Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với những đội xếp trên như Quảng Nam và CLB TP. Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, với việc trắng tay ở vòng đấu vừa qua, hơn ai hết, Sông Lam Nghệ An là đội bóng chịu nhiều bất lợi trong chặng đua tìm kiếm suất trụ hạng. Và chắc chắn, nếu tiếp tục sẩy chân ở trận đấu tiếp theo, đội bóng xứ Nghệ sẽ rơi vào tình thế hiểm nguy.

Tại vòng 21, Sông Lam Nghệ An sẽ hành quân đến sân Lạch Tray. Có lẽ, hơn ai hết, huấn luyện viên Phan Như Thuật thừa hiểu rằng nếu không có điểm ở trận đấu này, nguy cơ cầm vé dự Play-off là hoàn toàn có thể xảy ra. Đội bóng xứ Nghệ cần tự cứu lấy mình, thay vì trông chờ vào sự may rủi hay thất bại của đối phương. Với kinh nghiệm chinh chiến tại V-League, Sông Lam Nghệ An hiểu rõ rằng những vòng đấu cuối luôn tiềm ẩn những “bất ngờ khó hiểu” dành cho các đội bóng đang cạnh tranh suất trụ hạng. Chính vì thế, trước khi quá muộn, Sông Lam Nghệ An cần tự mình định đoạt số phận.

SLNA không nên để sẩy chân trước Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Đó cũng là lý do khiến cuộc đối đầu với Hải Phòng ở vòng 21 trở thành trận cầu then chốt đối với Sông Lam Nghệ An. Nếu giành được 3 điểm trên sân Lạch Tray, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật sẽ tự nắm quyền tự quyết trong tay. Còn nếu thất bại, họ chắc chắn sẽ đối diện với vô vàn rủi ro, và đôi khi, những sai lầm lúc đó sẽ khó có thể sửa chữa.

Khó khăn cho Sông Lam Nghệ An

Dẫu vậy, để có được một kết quả khả quan trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray là điều vô cùng khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Có thể, trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu vừa qua chỉ là một "tai nạn" với Hải Phòng.

Phong độ chói sáng của đoàn quân Chu Đình Nghiêm trên sân nhà thời gian qua là điều không thể phủ nhận. Trong 5 trận sân nhà gần nhất tại V-League, Hải Phòng thắng tới 3 trận, hòa trước đội đang đứng nhì bảng Hà Nội và chỉ chịu thua trước Nam Định - đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Những con số ấy cho thấy, "chảo lửa" Lạch Tray thực sự là nơi "đi dễ khó về" với bất kỳ đội bóng nào, không riêng gì Sông Lam Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, ở vòng đấu này, Sông Lam Nghệ An còn chịu tổn thất lớn về lực lượng khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Trung vệ Hoàng Văn Khánh, hậu vệ Vương Văn Huy và tiền vệ Ngô Văn Lương đều không thể góp mặt, để lại những khoảng trống rất khó khỏa lấp.

Vương Văn Huy, Ngô Văn Lương và Hoàng Văn Khánh đang được các bác sĩ tập phục hồi chấn thương. Ảnh: Đức Anh

Giải quyết bài toán lực lượng này sẽ là thách thức không nhỏ đối với ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Có lẽ, huấn luyện viên Phan Như Thuật chỉ còn biết đặt niềm tin vào việc tạo nên sự tự tin, tinh thần lạc quan cho các cầu thủ trẻ thay thế. Những cái tên như Nam Hải, Mai Hoàng, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh... cần phải thực sự lột xác mới mong tạo nên bất ngờ trước Hải Phòng.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng cần đưa ra những chiến thuật, đấu pháp mang tính đột biến, khó lường để vượt qua được những toan tính già dặn của HLV Chu Đình Nghiêm. Nếu có được những nước cờ cao tay, "khúc khải hoàn ca" cho Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể vang lên trên sân Lạch Tray.

Nếu có được những nước cờ cao tay, "khúc khải hoàn ca" cho Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể vang lên trên sân Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng

Cuộc chiến trụ hạng tại V-League 2024/25 đang bước vào hồi kết với những kịch bản khó lường. Trong bối cảnh đó, Sông Lam Nghệ An không còn quyền để mắc thêm sai lầm. Trước một đối thủ bản lĩnh như Hải Phòng, đội bóng xứ Nghệ buộc phải nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao nhất, cùng những tính toán hợp lý nhất. Chỉ có như vậy, thầy trò HLV Phan Như Thuật mới hy vọng tự mình nắm lấy vận mệnh, thay vì chờ đợi vào sự may rủi. Số phận của Sông Lam Nghệ An lúc này đang nằm trong chính đôi chân của họ./.