Thể thao Sông Lam Nghệ An đề nghị công an vào cuộc điều tra trọng tài Ngày 29/4, CLB Sông Lam Nghệ An đã gửi công văn đến Cục Cảnh sát hình sự C02 thuộc Bộ Công an, đề nghị vào cuộc điều tra những dấu hiệu bất thường trong công tác trọng tài ở trận đấu gặp Thể Công Viettel tại vòng 20 V.League hôm 25/4.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mời công an vào cuộc điều tra trọng tài. Ảnh: Hải Hoàng

Đội bóng xứ Nghệ cho rằng một số quyết định của trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn cùng tổ trọng tài VAR đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu và làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính minh bạch.

Trong văn bản, Sông Lam Nghệ An nêu rõ đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt, tuy nhiên lại bị lu mờ bởi những tình huống gây tranh cãi. Cụ thể, ở phút 14, bóng chạm tay cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng trong vòng cấm sau một tình huống đá phạt của Sông Lam Nghệ An, nhưng trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền, đồng thời VAR không vào cuộc.

Đến phút 51, Sông Lam Nghệ An đưa được bóng vào lưới sau một pha đá phạt góc nhưng bàn thắng không được công nhận, và cũng không có tín hiệu kiểm tra lại từ tổ VAR.

Đỉnh điểm là phút 86, khi Viettel được hưởng quả phạt đền sau pha va chạm giữa cầu thủ Quang Vinh của Sông Lam Nghệ An và Công Phương bên phía đội chủ nhà. Sau khoảng 5 phút tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Sông Lam Nghệ An phạm lỗi và cho Viettel hưởng quả đá 11 mét. Sông Lam Nghệ An cho rằng đây là tình huống va chạm không rõ ràng và việc thổi phạt là thiếu thuyết phục.

Đội bóng xứ Nghệ nhấn mạnh các quyết định của tổ trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu theo hướng bất lợi cho họ, gây bức xúc cho cả đội ngũ huấn luyện, cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Trước đó, Sông Lam Nghệ An đã gửi văn bản kiến nghị đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) yêu cầu làm rõ các tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên, phản hồi mà đội bóng nhận được cho là không thỏa đáng, khiến họ buộc phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan công an nhằm bảo vệ tính minh bạch và công bằng cho giải đấu.

Theo phản hồi từ VFF, tình huống phút 14 không bị xem là lỗi chơi bóng bằng tay do thủ môn Viettel đã chủ động phá bóng trước khi bóng vô tình chạm tay Nhâm Mạnh Dũng, phù hợp với hướng dẫn của IFAB. Về bàn thắng không được công nhận ở phút 51, trợ lý trọng tài xác định bóng đã ra ngoài sân trước khi được đưa vào lưới nên căng cờ báo việt vị. Trọng tài chính cũng đã trao đổi và thống nhất quyết định cùng tổ VAR.

Đối với quả phạt đền phút 86, tổ VAR đã đề nghị trọng tài xem lại tình huống, và sau khi kiểm tra, trọng tài xác định cầu thủ Sông Lam Nghệ An phạm lỗi, quyết định được cho là chính xác./.