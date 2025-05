Thể thao Những điểm nhấn trong trận Derby xứ Nghệ Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng trong trận Derby xứ Nghệ, qua đó cải thiện được vị trí trong cuộc đua trụ hạng đầy gay cấn và quyết liệt.

Trận thắng đầu tiên trên sân khách

Cú sút đi lệch khung thành trong gang tấc của Viktor Le ở ngay đầu trận đấu đã báo hiệu một ngày làm việc vất vả của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Đội bóng xứ Nghệ liên tục phải chống đỡ những tình huống lên bóng khá nguy hiểm của đội chủ nhà. Rất may là sự lăn xả của hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An và sự vô duyên của các chân sút bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giúp cho khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt giữ nguyên mành lưới.

Điều này còn tuyệt vời hơn khi Benjamin Kuku đã tận dụng rất tốt sai lầm của Adou Leygley Minh để ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Với chiến thắng này, Sông Lam Nghệ An đã có trận thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa giải năm nay, qua đó cắt đứt chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Quan trọng hơn, trận thắng này giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 3 điểm "quý hơn vàng" trong cuộc đua trụ hạng đầy gay cấn và quyết liệt.

Chiến thắng may mắn

Sau trận Derby xứ Nghệ, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã phát biểu "Sông Lam Nghệ An gặp may trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh". Thật vậy, đội bóng xứ Nghệ đã có 1 buổi chiều may mắn tại sân Hà Tĩnh.

Đầu tiên là tình huống để mất bóng tai hại của Adou Leygley Minh tạo điều kiện giúp cho Benjamin Kuku băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Nguyễn Thanh Tùng. Nên nhớ rằng, Adou Leygley Minh và Helerson là bộ đôi trung vệ thi đấu ổn định nhất ở mùa giải năm nay và rất ít khi mắc lỗi.

Công nghệ VAR giúp cho Sông Lam Nghệ An thoát 1 bàn thua. Ảnh: Xuân Thủy

Cùng với đó là sự trợ giúp "đắc lực" của công nghệ VAR. Sông Lam Nghệ An đã may mắn thoát được 1 quả phạt đền và 1 bàn thua sau các tình huống tham khảo công nghệ VAR của các trọng tài.

Và cuối cùng đó là sự giúp sức của khung gỗ. Xà ngang đã từ chối bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau tình huống đánh đầu của tiền đạo Mbo Noel.

Có thể nói, trong một buổi chiều mà thần may mắn đã nghiêng hẳn về phía Sông Lam Nghệ An thì chiến thắng cũng là điều dễ hiểu cho đội bóng xứ Nghệ.

"Báo động " cho Nguyễn Quang Vinh

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh là trụ cột quan trọng của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Cầu thủ sinh năm 2005 này đã ra sân 22 trận tại V.League (1 trận bị treo giò), ghi được 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo. Với 1780 phút ra sân, Nguyễn Quang Vinh là một trong những cầu thủ đi đấu nhiều nhất cho đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh đang có dấu hiệu quá tải. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, điều này cũng đang khiến cho tiền vệ 20 tuổi này có những dấu hiệu quá tải. Ở trong những trận đấu gần đây, Nguyễn Quang Vinh thường có những tình huống mất tập trung gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Đó là 2 tình huống phạm lỗi trong vòng cấm tương tự nhau ở các trận gặp Thể Công Viettel và Câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng chỉ khác là trận gặp Câu lạc bộ Hà Nội may mắn được các trọng tài bỏ qua, trong khi trận gặp Thể Công Viettel thì Sông Lam Nghệ An phải chịu 1 quả phạt đền dẫn đến bàn thua duy nhất.

Ở trong trận đấu vừa qua là tình huống mất bóng ngay trước vòng cấm khiến cho thủ thành Nguyễn Văn Việt phải trổ tài sau tình huống dứt điểm của Lương Xuân Trường.

Do đó, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cần có những tính toán hợp lý để giảm tải cho tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, qua đó, giúp cho cầu thủ 20 tuổi này có được phong độ thi đấu tốt nhất.

Cơn bão chấn thương

Trước trận Derby xứ Nghệ, Sông Lam Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn khi các trụ cột bị treo giò và chấn thương. Đó là các trường hợp của Hoàng Văn Khánh, Lê Văn Thành hay Ngô Văn Lương. Trong khi, Trần Nam Hải hay Sebastian Zaracho cũng không đạt được trạng thái tốt nhất khi chỉ mới bình phục.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc phải sớm rời sân ở phút 25. Ảnh: Xuân Thủy

Điều này càng đáng lo hơn khi trong trận Derby xứ Nghệ vừa qua, lần lượt Hồ Khắc Ngọc và Trần Nam Hải cũng đã phải rời sân sớm. Cùng với đó là có nhiều cầu thủ khác đã phải nhờ bộ phận y tế chăm sóc để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Có thể nói, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất lo lắng cho các chấn thương của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Nhất là khi, cuộc đua trụ hạng đang rất nóng bỏng, đội bóng xứ Nghệ cần có đội hình mạnh nhất để có thể trụ hạng thành công.

Gay cấn cuộc đua trụ hạng

Việc Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng ngay trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 1 bất ngờ rất lớn. Bởi lẽ, đội chủ nhà chỉ mới thua 1 trận ở mùa giải năm nay và đang rất khát điểm để đua top 3.

Tuy vậy, bất ngờ này chưa lớn bằng chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Câu lạc bộ Quảng Nam. Đội bóng sông Hàn sớm mất người ngay ở phút thứ 3 nhưng đã ghi được bàn thắng duy nhất để kết liễu đội bóng huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn.

Bảng xếp hạng V.League sau 2 trận đấu ngày 17/5. Ảnh: VPF

Với 2 chiến thắng bất ngờ này, khoảng cách giữa 4 đội đua tranh suất trụ hạng đang là rất sát sao. Chỉ cần một sơ suất dù là nhỏ nhất các câu lạc bộ cũng sẽ phải trả giá rất đắt.

Do đó, cuộc đua trụ hạng sẽ tiếp tục rất nóng bỏng cho đến ngày V.League hạ màn.