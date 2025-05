Thể thao HLV Phan Như Thuật: Sông Lam Nghệ An gặp may trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. HLV Phan Như Thuật thừa nhận đội bóng đã gặp may và khẳng định sẽ chiến đấu hết mình trong ba vòng đấu cuối để hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Kuku ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Chung Lê

Tối 17/5, trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho một vị trí trong nhóm giành huy chương. Dù bị đánh giá thấp hơn và phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà, nhưng đoàn quân của HLV Phan Như Thuật đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một sai lầm nơi hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để Sông Lam Nghệ An khai thông thế bế tắc. Kể từ thời điểm đó, đội chủ nhà dồn lên tấn công mãnh liệt, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu kiên cường và bản lĩnh, bảo toàn thành công lợi thế mong manh cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Như Thuật không giấu sự khiêm tốn khi thừa nhận Sông Lam Nghệ An đã phần nào gặp may trong chiến thắng này: “Theo tôi, đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Hôm nay, ngoài nỗ lực của toàn đội, chúng tôi cũng đã có phần may mắn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”.

HLV trưởng SLNA Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Chiến thắng quan trọng này giúp Sông Lam Nghệ An tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, qua đó mở ra cơ hội lớn để trụ lại sân chơi V-League mùa tới. HLV Phan Như Thuật cho biết toàn đội tiếp tục xác định tinh thần chiến đấu cao nhất trong các vòng đấu còn lại: “Chúng tôi xác định chặng đường phía trước, trận nào cũng phải coi như một trận chung kết. Sông Lam Nghệ An cần thi đấu hết sức để giành từng điểm số, nhằm hoàn thành mục tiêu trụ hạng”.

Giải đấu hiện chỉ còn lại 3 vòng, và với cục diện căng thẳng ở nhóm cuối bảng, mỗi trận đấu đều mang tính chất quyết định. HLV Phan Như Thuật nhận định cuộc đua trụ hạng sẽ càng trở nên gay cấn hơn trong những vòng tới: “Còn 3 vòng đấu nữa, với điểm số hiện tại, tôi tin rằng những vòng đấu cuối sẽ vô cùng hấp dẫn".

Dù thử thách vẫn còn ở phía trước, nhưng nhà cầm quân trẻ của Sông Lam Nghệ An thể hiện sự quyết tâm và lạc quan vào khả năng trụ hạng của đội bóng: “Cá nhân tôi luôn tự tin và luôn giữ vững quyết tâm với mục tiêu trụ hạng thành công".

Chiến thắng ngay trên sân khách trước đối thủ mạnh như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mang lại lợi thế quan trọng về điểm số cho Sông Lam Nghệ An. Không chỉ vậy, kết quả này còn tiếp thêm tinh thần cho đội bóng trong giai đoạn nước rút. Với tinh thần chiến đấu bền bỉ, cùng sự ủng hộ từ người hâm mộ, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng vào một cái kết đẹp ở mùa giải năm nay.