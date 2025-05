Thể thao Sông Lam Nghệ An và những bất lợi khi đối đầu với Nam Định Cuộc đua trụ hạng V-League 2024/2025 của Sông Lam Nghệ An thêm phần gian nan khi đối đầu Nam Định ở vòng 24. Đội bóng sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột Khắc Ngọc và Văn Khánh do điều khoản hợp đồng chuyển nhượng.

Sau chiến thắng nghẹt thở trước “người hàng xóm” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2024/2025. Tuy nhiên, khoảng cách mong manh với nhóm “cầm đèn đỏ” khiến cho cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng và đầy áp lực đối với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Kuku ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chung Lê

Đáng nói, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Sông Lam Nghệ An đang có những chuyển biến tích cực. Đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng trước Quảng Nam, qua đó, thu hẹp khoảng cách với Sông Lam Nghệ An chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, Bình Định, đội này vừa thay tướng, cũng có được trận hòa quý giá trước Thể Công Viettel để giữ vị trí áp chót. Quảng Nam dù thất bại vẫn chỉ kém Sông Lam Nghệ An đúng 1 điểm. Cuộc đua trụ hạng lúc này trở thành màn rượt đuổi nghẹt thở giữa 4 cái tên: Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định và Đà Nẵng. Chỉ cần một cú sảy chân, bất cứ đội nào cũng có thể bị đẩy vào thế nguy hiểm.

Trong bối cảnh đó, Sông Lam Nghệ An bước vào vòng 24 với áp lực buộc phải có điểm để duy trì quyền tự quyết. Thế nhưng, thử thách ở vòng đấu này lại là một “ngọn núi cao” mang tên Nam Định. Đây là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Vừa qua, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi “hủy diệt” Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 6-1, qua đó, tiếp tục giữ vững khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ nhì Hà Nội FC.

Gặp Nam Định ở thời điểm hiện tại, rõ ràng Sông Lam Nghệ An phải chấp nhận ở thế “cửa dưới”. Và điều đó khiến hy vọng giành điểm tại sân Vinh thêm phần mong manh, nhất là khi Sông Lam Nghệ An không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do ràng buộc trong điều khoản hợp đồng với chính đối thủ.

2 trụ cột là Khắc Ngọc và Văn Khánh, chuyển nhượng từ Nam Định ở giữa mùa giải sẽ không được phép thi đấu trong cuộc đối đầu này. Ảnh: FBSLNA

Theo đó, 2 trụ cột là Khắc Ngọc và Văn Khánh, chuyển nhượng từ Nam Định ở giữa mùa giải sẽ không được phép thi đấu trong cuộc đối đầu này. Đây là tổn thất cực lớn cho đội chủ sân Vinh, khi cả hai đang giữ vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Ở hàng phòng ngự, Văn Khánh đã trở thành cái tên khó thay thế kể từ khi hồi hương. Sự ăn ý giữa anh và trung vệ ngoại Zaracho đã tạo nên một tấm lá chắn vững chắc trước khung thành Sông Lam Nghệ An. Kinh nghiệm và sự chắc chắn của Văn Khánh giúp hàng thủ Sông Lam Nghệ An giảm thiểu đáng kể số lần thủng lưới so với giai đoạn đầu mùa giải.

Trong khi đó, Khắc Ngọc chính là “bộ não” của tuyến giữa. Với khả năng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền có độ chính xác cao, tiền vệ sinh năm 1992 đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thế trận và tạo ra cơ hội cho hàng công. Việc thiếu vắng Khắc Ngọc ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lối chơi của Sông Lam Nghệ An, đội bóng cũng mất đi một thủ lĩnh thực sự nơi trung tuyến.

Chưa dừng lại ở đó, Sông Lam Nghệ An còn mất thêm một cái tên quan trọng khác là Hồ Văn Cường. Cầu thủ trẻ giàu tốc độ và năng lượng này sẽ vắng mặt do án treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Sự thiếu vắng cùng lúc 3 trụ cột khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy nan giải, trong bối cảnh đội bóng đang rất cần điểm.

Hồ Văn Cường cũng không thể ra sân do dính án phạt 3 thẻ vàng. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, vẫn còn đó điểm tựa tinh thần từ chiến thắng quý giá trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Màn trình diễn quả cảm ở trận derby xứ Nghệ vừa qua cho thấy đội chủ sân Vinh vẫn đang giữ được tinh thần chiến đấu máu lửa, tự tin, đây là hy vọng duy nhất để Sông Lam Nghệ An có thể làm nên bất ngờ trước đội đầu bảng.

Rõ ràng, thử thách mang tên Nam Định không dễ vượt qua, nhất là trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng và đối phương đang có phong độ quá cao. Thế nhưng, với sự ủng hộ của khán giả sân Vinh và tinh thần thi đấu đầy quả cảm của chiến binh Sông Lam Nghệ An, người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một kết quả tích cực, điều có thể mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng đang trở nên khốc liệt./.