Quốc tế Nhận định, dự đoán Levante vs Barcelona: Cơn cuồng phong từ Yamal Trận đấu giữa Levante vs Barcelona giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 24/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Levante vs Barcelona mới nhất

Levante sẽ vắng Alfonso Pastor vì chấn thương. Các tân binh Olasagasti, Kervin Arriaga, Goduine Koyalipou và Alan Matturro đều chưa chắc chắn đủ thể lực. Jeremy Toljan – người đã ghi bàn ngay trận ra mắt trước Alaves – sẽ tiếp tục đá chính, với Manu Sanchez ở cánh đối diện. Tiền đạo Roger Brugue, tác giả 11 bàn mùa trước, cũng giữ chỗ trong đội hình xuất phát.

Bên phía Barcelona, thủ môn Marc-Andre ter Stegen tiếp tục vắng mặt do chấn thương lưng. Robert Lewandowski đã trở lại tập luyện sau vấn đề gân kheo khiến anh lỡ trận gặp Mallorca, nhưng khả năng cao chỉ ngồi dự bị để tránh rủi ro. Jules Kounde dự kiến được xếp đá hậu vệ phải, còn lại đội hình nhiều khả năng giữ nguyên so với vòng trước.

Fermin Lopez sẽ cạnh tranh vị trí với Dani Olmo ở hàng tiền vệ, trong khi bàn thắng của Ferran Torres trước Mallorca giúp anh có cơ hội tiếp tục đá trung phong. Tuy nhiên, Wojciech Szczesny, Gerard Martin và Roony Bardghji vẫn chưa được đăng ký thi đấu.

Đội hình dự kiến Levante vs Barcelona mới nhất

Levante:

Campos; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Lozano, Rey, Sanchez; Martinez; Romero, Brugue

Barcelona:

Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres

Nhận định bóng đá Levante vs Barcelona mới nhất

Levante – nhà vô địch Segunda Division mùa trước – đã trở lại La Liga nhờ thành tích ấn tượng và đang hướng tới mục tiêu duy trì vị thế này thêm một mùa nữa, điều họ chưa làm được kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, thầy trò Julian Calero hiểu rõ khó khăn phía trước, đặc biệt sau thất bại trước Alaves ở vòng mở màn – một đối thủ cũng được đánh giá sẽ nằm trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng.

Trong lịch sử, Levante chỉ thắng 6/45 lần đối đầu Barcelona, cho thấy độ khó của thử thách lần này. Lần gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 4/2022, Barca giành chiến thắng 3-2. Chiến thắng gần nhất của Levante trước gã khổng lồ xứ Catalan là vào tháng 11/2019, và họ cũng từng gây chấn động khi thắng 5-4 trong trận cầu chín bàn thắng vào tháng 5/2018.

Đội bóng vùng Valencia đã chi tiêu đáng kể mùa hè này, với bản hợp đồng lớn nhất là Jon Ander Olasagasti từ Real Sociedad.

Về phía Barcelona, nhà ĐKVĐ La Liga có khởi đầu hoàn hảo khi dễ dàng đánh bại Mallorca 3-0 ngay trên sân khách ở vòng một.

Raphinha và Ferran Torres lập công trong 23 phút đầu, trước khi Mallorca nhận hai thẻ đỏ trong hiệp một, giúp Barca chơi thoải mái và có thêm bàn thứ ba nhờ Lamine Yamal ở những phút cuối.

Barca sớm vươn lên dẫn đầu BXH và với chiều sâu đội hình, rất khó để Real Madrid hay bất kỳ đối thủ nào cản bước họ mùa này. Mùa trước, Barca ghi tới 102 bàn ở La Liga, và con số đó có thể còn cao hơn mùa này khi họ đã chiêu mộ thêm Marcus Rashford.

Dù vậy, đoàn quân của Hansi Flick vẫn có điểm cần cải thiện khi để thua 6 trận mùa trước. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ ngôi vương quốc nội, Barca chắc chắn còn đặt tham vọng chinh phục Champions League sau khi dừng bước ở bán kết mùa rồi.

Dự đoán tỉ số Levante vs Barcelona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Levante vs Barcelona như sau:

Sportsmole: Levante 0-2 Barcelona

WhoScore: Levante 0-3 Barcelona

Levante 0-3 Barcelona Báo chúng tôi dự đoán: Levante 0-3 Barcelona

Xem trực tiếp Levante vs Barcelona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Levante vs Barcelona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.