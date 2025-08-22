Quốc tế Nhận định, dự đoán AC Milan vs Cremonese: Đẳng cấp vượt trội Trận đấu giữa AC Milan vs Cremonese giải Serie A diễn ra vào 1h45 ngày 24/8. Cùng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng AC Milan vs Cremonese mới nhất

Sau mùa hè thay máu mạnh mẽ, nhiều tân binh của Milan có thể ra sân ngay trận mở màn. Ngoài Luka Modric, họ đã chiêu mộ Ardon Jashari (Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Bỉ), Pervis Estupinan, Samuele Ricci, cùng cặp trung vệ Koni De Winter và Zachary Athekame.

Ngược lại, Milan đã chia tay nhiều trụ cột: Tijjani Reijnders, Theo Hernandez, Malick Thiaw, và các tiền đạo Alvaro Morata, Luka Jovic, Tammy Abraham (hết hợp đồng mượn), cùng Noah Okafor (sang Leeds United).

Do Rafael Leao chấn thương, Allegri nhiều khả năng sẽ sử dụng Santiago Gimenez và Christian Pulisic trên hàng công. Pulisic – kể từ khi gia nhập năm 2023 – đã có 33 bàn và 20 kiến tạo sau 100 trận cho Milan.

Ở phía Cremonese, họ chuẩn bị hoàn tất thương vụ Antonio Sanabria, nhưng Jari Vandeputte mới là cầu thủ nguy hiểm nhất. Kể từ đầu mùa 2023-24, anh đã có 28 kiến tạo – thành tích chỉ kém Mohamed Salah trên toàn châu Âu (tính cả 5 giải VĐQG hàng đầu và hạng 2 tương ứng).

Hai cầu thủ Milan được cho mượn – Filippo Terracciano và Warren Bondo – có thể ra sân ngay tại San Siro trong màu áo đối thủ. Tuy nhiên, Cremonese sẽ thiếu vắng ba trụ cột vì treo giò: Mattia Valoti, Franco Vazquez và Tommaso Barbieri.

Đội hình dự kiến AC Milan vs Cremonese mới nhất

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, De Luca

Nhận định bóng đá AC Milan vs Cremonese mới nhất

Dù vẫn giành được Siêu cúp Ý và lọt vào chung kết Coppa Italia, AC Milan lại sa sút đáng kể ở mùa 2024-25 và giờ đây đang hướng đến một giai đoạn mới.

Kết thúc một mùa giải hỗn loạn, ban lãnh đạo Rossoneri lần lượt sa thải hai HLV người Bồ Đào Nha – Paulo Fonseca và Sergio Conceicao – sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 Serie A.

Ngay sau chiến thắng hoành tráng ở Siêu cúp hồi đầu năm 2025, Milan bị Feyenoord loại khỏi Champions League, rồi gần như buông xuôi ở Serie A và thua bạc nhược trong trận chung kết Coppa Italia.

Vì thế, Massimiliano Allegri – người từng đưa Milan vô địch Scudetto 2011 – đã được mời trở lại băng ghế huấn luyện. Trên sân cỏ, CLB gây chú ý khi chiêu mộ Luka Modric từ Real Madrid để tăng cường chất thủ lĩnh.

Sau loạt giao hữu tại Viễn Đông với Liverpool và Arsenal – xen giữa là trận thắng hủy diệt Perth Glory 9-0 – Milan khép lại tiền mùa giải bằng 2 trận gặp đội Premier League: hòa Leeds United và thua Chelsea.

Do chỉ xếp hạng 8 Serie A mùa trước, Milan phải bắt đầu Coppa Italia từ vòng 1. Trận đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Allegri chứng kiến chiến thắng trước Bari nhờ các bàn thắng của Rafael Leao và Christian Pulisic – bộ đôi được sắp xếp đá cắm. Tuy nhiên, CLB còn nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Trong khi đó, Cremonese từng cầm hòa Milan cả hai lần ở Serie A mùa 2022-23, nhưng họ chỉ giành được 1 điểm trong 8 chuyến làm khách tới San Siro trước đây.

Thành tích mở màn Serie A của Cremo cũng rất tệ: toàn thua cả 8 trận khai mạc trong lịch sử hạng đấu cao nhất.

Trở lại Serie A qua vòng play-off mùa trước, Cremonese đã đánh bại Spezia ở chung kết hồi tháng 6. Sau trận lượt đi hòa 0-0, họ dẫn tới 3-0 ở lượt về trước khi suýt để đối thủ gỡ lại trong những phút cuối, nhưng vẫn thắng chung cuộc 3-2.

Dù vậy, CLB vẫn quyết định thay HLV: Giovanni Stroppa ra đi, nhường chỗ cho Davide Nicola – người vừa giúp Cagliari trụ hạng thành công mùa trước. Đây được xem là thử thách lớn nhất sự nghiệp cầm quân của ông.

Dự đoán tỉ số AC Milan vs Cremonese mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu AC Milan vs Cremonese như sau:

Sportsmole: AC Milan 2-0 Cremonese

WhoScore: AC Milan 2-1 Cremonese

AC Milan 2-1 Cremonese Báo chúng tôi dự đoán: AC Milan 2-0 Cremonese

Xem trực tiếp AC Milan vs Cremonese khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận AC Milan vs Cremonese trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 1h45 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.