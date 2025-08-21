Quốc tế Nhận định, dự đoán Zrinjski Mostar vs Utrecht: Gục ngã phút cuối Trận đấu giữa Zrinjski Mostar vs Utrecht giải Europa League diễn ra vào 1h00 ngày 22/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Zrinjski Mostar vs Utrecht mới nhất

Tiền đạo Nemanja Bilbija của Zrinjski Mostar đã ghi bàn ở lượt về gặp Breidablik và hy vọng tiền vệ công Tomislav Kis sẽ tiếp tục cung cấp cơ hội cho anh.

Igor Savic và Antonio Ivancic nhiều khả năng sẽ đá cặp tiền vệ trụ phía trên bộ đôi trung vệ Slobodan Jakovljevic và Hrvoje Barisic.

Utrecht sẽ vắng tiền vệ Rafik El Arguioui, do đó Victor Jensen và Alonzo Engwanda là những ứng viên sáng giá cho tuyến giữa.

Hàng thủ có thể là sự kết hợp giữa Mike van der Hoorn và Siebe Horemans trong sơ đồ bốn hậu vệ.

Trên hàng công, Adrian Blake nhiều khả năng xuất phát bên cánh trái, Miguel Rodriguez bên cánh phải, hỗ trợ trung phong Noah Ohio.

Đội hình dự kiến Zrinjski Mostar vs Utrecht mới nhất

Zrinjski Mostar:

Karacic; Memija, Jakovljevic, Barisic, Mamic; Savic, Ivancic; Pranjic, Kis, Mikic; Bilbija

FC Utrecht:

Barkas; El Karouani, Horemans, Van der Hoorn, Viergever; Engwanda, Jensen; Rodrigues, Zechiel, Blake; Ohio

Nhận định bóng đá Zrinjski Mostar vs Utrecht mới nhất

Zrinjski Mostar đã hòa 1-1 ở lượt đi với Breidablik ngày 7/8, nhưng giành chiến thắng 2-1 ở lượt về ngày 14/8, trận đấu mà họ chỉ để đối thủ dứt điểm trúng khung thành hai lần.

Đội chủ nhà khởi đầu mùa giải VĐQG Bosnia & Herzegovina vào ngày 17/8 với trận hòa 0-0 trước Siroki Brijeg, cũng là lần đầu tiên họ giữ sạch lưới sau sáu trận liên tiếp thủng lưới.

Nếu HLV Igor Stimac đưa đội bóng vào Europa League, đây sẽ là lần thứ hai trong thế kỷ này Zrinjski Mostar góp mặt ở vòng bảng hoặc vòng chính của một giải đấu châu Âu.

Trước đó, Plemici đã chơi bốn trận vòng loại Champions League – bị loại từ vòng hai – và từ đầu mùa mới đến nay họ chỉ thắng 3/7 trận, hòa 2 và thua 1.

Đáng chú ý, Zrinjski Mostar đã hòa cả ba trận sân nhà gần nhất, ghi 3 bàn và để lọt lưới 3 lần.

Ở phía đối diện, FC Utrecht đánh bại Servette 2-1 hôm 14/8, nhưng khi đó họ đã dẫn 5-1 sau lượt đi, bàn thua ở phút 80 chỉ là quả phạt đền danh dự cho đội Thụy Sĩ.

Tại Eredivisie, Utrecht vừa nhận thất bại 1-2 trước Sparta Rotterdam vào Chủ Nhật, kết quả khiến họ xếp thứ 10 với 3 điểm sau hai vòng.

Trong quá khứ, Utrecht từng đối đầu Zrinjski Mostar hai lần và bị loại với tổng tỷ số 2-3 ở vòng loại thứ hai Europa League mùa 2019-20.

Trận thua Sparta cũng là lần đầu tiên Utrecht không thắng kể từ đầu mùa 2025-26, sau chuỗi 5 trận toàn thắng trước đó, trong đó có bốn trận ghi từ ba bàn trở lên.

Utrecht đã thắng hai trong ba chuyến làm khách mùa này, nhưng ở chín trận sân khách cuối mùa 2024-25, họ chỉ thắng hai lần (hòa 5, thua 2).

Dự đoán tỉ số Zrinjski Mostar vs Utrecht mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Zrinjski Mostar vs Utrecht như sau:

Sportsmole: Zrinjski Mostar 0-2 Utrecht

WhoScore: Zrinjski Mostar 0-1 Utrecht

Zrinjski Mostar 0-1 Utrecht Báo chúng tôi dự đoán: Zrinjski Mostar 0-1 Utrecht

Xem trực tiếp Zrinjski Mostar vs Utrecht khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Zrinjski Mostar vs Utrecht trong khuôn khổ vòng play off giải Europa League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 22/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.