Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Sevilla: Nhấn chìm đội khách

Lương Đàm 17/08/2025 08:01

Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Sevilla giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 18/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Sevilla beat Athletic Bilbao to move one point behind Real Madrid in La Liga title race - TNT Sports

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Sevilla mới nhất

Athletic nhiều khả năng sẽ trao suất đá chính bên cánh phải cho Areso, tân binh 26 tuổi vừa gia nhập. Anh em nhà Williams – Nico và Inaki – sẽ tiếp tục là điểm nhấn trên hàng công.

Trung vệ Yeray Alvarez bị treo giò nên không thể góp mặt, trong khi Unai Egiluz, Benat Prados, Oihan Sancet và Unai Gomez đều dính chấn thương.

Phía Sevilla, sáu cầu thủ đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu gồm Loic Bade, Chidera Ejuke, Joan Jordan, Ramon Martinez, Tanguy Nianzou và Isaac Romero – tất cả sẽ phải kiểm tra thể lực trước trận.

Tân binh Suazo có thể ra mắt ngay từ đầu, còn Dodi Lukebakio – người ghi 11 bàn tại La Liga mùa trước – chắc chắn tiếp tục là mũi nhọn quan trọng trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Sevilla mới nhất

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Berenguer, N Williams; Sannadi

Sevilla:

Nyland; Salas, Carmona, Marcao; Sanchez, Agoume, Gudelj, Suazo; Sow; Adams, Lukebakio

Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Sevilla mới nhất

Athletic Bilbao khép lại mùa giải La Liga 2024-25 với 19 chiến thắng, 13 trận hòa và 6 thất bại sau 38 vòng đấu, giành tổng cộng 70 điểm và đứng thứ tư, hơn Real Betis (thứ sáu) tới 10 điểm.

Athletic Club - Sevilla FC | Match | Liga | 12/11/2021

Đoàn quân của Ernesto Valverde sẽ góp mặt tại vòng bảng Champions League mùa này – lần đầu tiên trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu kể từ mùa 2014-15, biến đây thành một chiến dịch đặc biệt với CLB.

Chính sách “chỉ cầu thủ xứ Basque” hạn chế đáng kể khả năng mua sắm của Athletic, nhưng họ vẫn kịp mang về hai tân binh: Jesus Areso từ Osasuna và Robert Navarro từ Mallorca.

Tuy nhiên, thương vụ quan trọng nhất chính là giữ chân Nico Williams. Ngôi sao người Tây Ban Nha, vốn được Barcelona theo sát, đã gia hạn hợp đồng với Athletic.

Dẫu vậy, phong độ giao hữu lại khiến người hâm mộ lo lắng: Athletic thua tới 6/7 trận, trong đó có thất bại 0-3 trước Arsenal cuối tuần trước, bước vào mùa giải mới với trạng thái thiếu tự tin.

Ở chiều ngược lại, Sevilla vừa trải qua mùa giải đáng quên khi chỉ xếp hạng 17 – thành tích tệ nhất tại La Liga kể từ lần rớt hạng 1999-2000. Họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, suýt chút nữa phải chia tay hạng đấu cao nhất.

Los Nervionenses buộc phải cải thiện, và nay được dẫn dắt bởi HLV Matias Almeyda, người rời AEK Athens để tiếp quản đội bóng xứ Andalucia.

Sevilla đã bổ sung lực lượng với Alfon Gonzalez và Gabriel Suazo theo dạng tự do, cùng thủ môn Odysseas Vlachodimos từ Newcastle (dạng cho mượn).

Khác với Bilbao, Sevilla có loạt giao hữu khá tích cực, chỉ thua 1/7 trận, giành 2 chiến thắng và nhiều trận hòa, mang lại sự khích lệ trước mùa giải mới.

Dự đoán tỉ số Athletic Bilbao vs Sevilla mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Athletic Bilbao vs Sevilla như sau:

  • Sportsmole: Athletic Bilbao 2-0 Sevilla
  • WhoScore: Athletic Bilbao 2-1 Sevilla
  • Báo chúng tôi dự đoán: Athletic Bilbao 2-0 Sevilla

Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Sevilla khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Athletic Bilbao vs Sevilla trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 18/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

