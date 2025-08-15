Quốc tế Nhận định, dự đoán Wolverhampton vs Man City: Haaland tỏa sáng, chủ nhà ôm hận Trận đấu giữa Wolverhampton vs Man City giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Wolverhampton vs Man City mới nhất

Wolves vắng Leon Chiwone, Yerson Mosquera (đầu gối) và Fabio Silva (đùi) – cầu thủ đang được nhiều CLB châu Âu quan tâm và có thể ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Pereira dự kiến giữ sơ đồ 3-4-3 với bộ ba trung vệ Matt Doherty, Emmanuel Agbadou và Toti Gomes trước thủ môn Jose Sa (tỷ lệ cản phá 59,7% – thấp nhất trong 26 thủ môn bắt ít nhất 10 trận ở Ngoại hạng mùa trước). Joao Gomes và Andre nhiều khả năng tiếp tục đá cặp giữa sân, Ki-Jana Hoever sẽ trấn giữ cánh phải. Arias và Lopez có thể ra mắt Ngoại hạng và hỗ trợ trung phong Jorgen Strand Larsen – người ghi 14 bàn mùa trước.

Man City chưa có sự phục vụ của Mateo Kovacic và Kalvin Phillips (phẫu thuật gót Achilles), Rodri cũng khó ra sân do chấn thương nặng tại Club World Cup. Phil Foden, Josko Gvardiol và Claudio Echeverri vắng mặt ở trận gặp Palermo vì vấn đề thể lực và sẽ được đánh giá trước giờ bóng lăn. Cựu cầu thủ Wolves Ait-Nouri và Matheus Nunes có thể đá hậu vệ biên, Reijnders cạnh tranh suất đá chính ở giữa sân cùng Bernardo Silva, Ilkay Gundogan hoặc Nico Gonzalez. Chưa rõ Savinho có góp mặt khi Tottenham quan tâm, nhưng Erling Haaland – người đã ghi 8 bàn chỉ sau 5 lần gặp Wolves – gần như chắc chắn lĩnh xướng hàng công.

Đội hình dự kiến Wolverhampton vs Man City mới nhất

Wolverhampton Wanderers:

Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Arias; Strand Larsen

Manchester City:

Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Bernardo, Gundogan, Reijnders; Foden, Haaland, Marmoush

Nhận định bóng đá Wolverhampton vs Man City mới nhất

Wolves chỉ giành được 1 điểm sau 8 trận mở màn và 15 điểm từ 23 trận đầu mùa trước dưới thời cựu HLV Gary O’Neil, trước khi phong độ được cải thiện mạnh mẽ ở những tháng cuối mùa khi Vitor Pereira lên nắm quyền. Từ một cái tên gần như vô danh, HLV 57 tuổi người Bồ Đào Nha đã trở thành “người hùng” tại Molineux, giúp Wolves giành 10/12 chiến thắng ở Ngoại hạng Anh mùa trước trong 22 trận ông dẫn dắt, đồng thời chiếm cảm tình của người hâm mộ với những lần ghé quán rượu địa phương sau trận đấu.

Tuy nhiên, Wolves không có phong độ tốt trong mùa hè khi không thắng trận giao hữu nào (hòa 1, thua 4), gần nhất là thất bại 0-1 trên sân nhà trước Celta Vigo. Pereira vẫn đang phải điều chỉnh đội hình sau khi mất tiền đạo chủ lực Matheus Cunha và hậu vệ Rayan Ait-Nouri vào tay Man City.

Mùa hè này, Wolves bổ sung Jhon Arias, Fer Lopez và David Moller Wolfe, đồng thời kỳ vọng có thêm tới ba bản hợp đồng mới để củng cố lực lượng cho mục tiêu tránh xa khu vực xuống hạng. Tuy vậy, lịch sử không ủng hộ “Bầy Sói”: họ chỉ thắng 1/20 trận Ngoại hạng diễn ra trong tháng 8 (hòa 9, thua 10) và thua cả 4 trận mở màn gần nhất. Họ cũng thua 9/10 lần đối đầu Man City ở Ngoại hạng kể từ sau hai chiến thắng liên tiếp năm 2019.

Phía Man City, mùa 2024-25 chứng kiến hàng loạt chấn thương và sự sa sút phong độ của các trụ cột, khiến họ chỉ đứng thứ ba Ngoại hạng và trắng tay ở mọi đấu trường – lần đầu tiên sau 8 năm. Mới đây, họ cũng bị loại ở vòng 1/16 Club World Cup, tạo điều kiện để toàn đội nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào cuối tháng 7.

Hè này, Man City chỉ đá hai trận giao hữu, thắng Preston North End 1-0 kín sân và Palermo 3-0. HLV Pep Guardiola bước vào mùa giải thứ 10 ở Anh với nhiều thay đổi: Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Jack Grealish ra đi, trong khi tân binh Tijjani Reijnders (lập cú đúp vào lưới Palermo), Rayan Cherki và thủ môn James Trafford gia nhập dưới thời giám đốc thể thao mới Hugo Viana.

Mùa này là năm thứ 9 liên tiếp Man City mở màn bằng trận sân khách, và họ đã thắng 7/8 trận gần nhất như vậy (thua 1), ghi 19 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. Đội bóng đặt mục tiêu sớm tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng lần thứ 7 sau 9 mùa.

Dự đoán tỉ số Wolverhampton vs Man City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wolverhampton vs Man City như sau:

Sportsmole: Wolverhampton 1-2 Man City

WhoScore: Wolverhampton 0-2 Man City

Wolverhampton 0-2 Man City Báo chúng tôi dự đoán: Wolverhampton 1-2 Man City

Xem trực tiếp Wolverhampton vs Man City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wolverhampton vs Man City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.