Quốc tế Nhận định, dự đoán Rennes vs Marseille: Sập bẫy ngay trên sân nhà Trận đấu giữa Rennes vs Marseille giải Ligue 1 diễn ra vào 1h45 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Rennes vs Marseille mới nhất

Trung vệ Lilian Brassier của Rennes bỏ lỡ trận giao hữu cuối vì chấn thương và vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, dù vừa ký hợp đồng chính thức từ Brest. Quentin Merlin và Valentin Rongier – những tân binh đến từ chính Marseille – dự kiến sẽ đá trận ra mắt, trong khi hậu vệ cánh Przemyslaw Frankowski đến theo dạng cho mượn từ Galatasaray cũng sẵn sàng thi đấu. Ở chiều ngược lại, Rennes chia tay Kyogo Furuhashi chỉ sau nửa năm, cùng Azor Matusiwa và Kazeem Olaigbe. Tân binh đắt giá Igor Paixao (từ Feyenoord) chưa thể ra mắt vì chấn thương.

Về phía Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang trở lại sau một mùa chơi ở Saudi Arabia và hy vọng tái hiện thành tích 17 bàn mùa 2023-24, sát cánh cùng Mason Greenwood – đồng Vua phá lưới Ligue 1 mùa trước. Hai tân binh mượn – hậu vệ Facundo Medina (từ Lens) và Timothy Weah (theo bước cha George Weah) – cũng có thể góp mặt ngay từ đầu.

Đội hình dự kiến Rennes vs Marseille mới nhất

Rennes:

Samba; Faye, Jacquet, Rouault; Frankowski, Fofana, Cisse, Rongier, Merlin; Tamari, Meite

Marseille:

Rulli; Murillo, Medina, Balerdi, Garcia; Hojbjerg, Rabiot, Gomes; Greenwood, Aubameyang, Gouiri

Nhận định bóng đá Rennes vs Marseille mới nhất

Sau bốn mùa liên tiếp (2019-20 đến 2022-23) kết thúc trong top 6, Rennes đã trải qua hai mùa liền rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Ligue 1, với mùa trước là tệ nhất trong hơn một thập kỷ.

Việc bổ nhiệm Jorge Sampaoli ở giai đoạn đầu mùa 2024-25 đã phản tác dụng, buộc CLB phải chi đậm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 và đưa Habib Beye về dẫn dắt để tránh nguy cơ xuống hạng. Rennes trụ hạng sớm, nhưng vị trí thứ 12 là khó chấp nhận với đội bóng vốn quen cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Beye đã tạo hiệu ứng tích cực, thắng 8/15 trận cuối mùa – phong độ đủ để cạnh tranh top đầu nếu duy trì cả mùa. Mục tiêu khởi đầu nhanh là ưu tiên hàng đầu, nhất là khi Rennes đã thắng cả hai trận mở màn gần nhất, dù loạt giao hữu hè vừa qua chỉ thắng 1/6 trận. Thử thách chờ họ ở vòng 1 là Marseille – đội đã thắng Rennes ở 4/5 lần chạm trán gần nhất, trong đó có cả 2 trận mùa trước (OM thắng 4-2 ở vòng cuối).

Chiến thắng đó giúp HLV Roberto De Zerbi kết thúc mùa đầu tiên cùng Marseille ở vị trí thứ hai, làm được nhiều nhất có thể trong bối cảnh Paris Saint-Germain bứt phá với cách biệt 19 điểm. Đây là sự tiến bộ vượt bậc so với mùa 2023-24 khi họ đứng thứ tám và lỡ hẹn châu Âu, đồng thời mang về tấm vé dự Champions League.

Rút ngắn khoảng cách với PSG – được xem là đội mạnh nhất lịch sử Ligue 1 – là nhiệm vụ đầy gian nan, nhưng Marseille có thể tận dụng lợi thế khởi đầu mạnh mẽ sau giai đoạn chuẩn bị tốt, trong khi đối thủ đã bận rộn với FIFA Club World Cup. Marseille toàn thắng ở trận mở màn suốt 5 mùa gần nhất và vừa hạ Aston Villa 3-1 ở giao hữu cuối tuần trước, nên tâm lý đang rất tự tin.

Dự đoán tỉ số Rennes vs Marseille mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Rennes vs Marseille như sau:

Sportsmole: Rennes 1-2 Marseille

WhoScore: Rennes 1-3 Marseille

Rennes 1-3 Marseille Báo chúng tôi dự đoán: Rennes 1-3 Marseille

Xem trực tiếp Rennes vs Marseille khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Rennes vs Marseille trong khuôn khổ giải Ligue 1 diễn ra vào lúc 1h45 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.