Quốc tế Nhận định, dự đoán Nữ Philippines vs Nữ Myanmar: Bàn thắng vàng quyết định tấm vé đi tiếp Trận đấu giữa Nữ Philippines vs Nữ Myanmar giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 19h30 ngày 13/8. Báo Nghệ An nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nữ Philippines vs Nữ Myanmar mới nhất

Philippines và Myanmar đều có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quyết định này. Đại diện Philippines dự kiến ra sân với Olivia McDaniel trong khung gỗ, cùng hàng thủ gồm Cecar, Hawkinson, Hali Long và Azumi Oka. Tuyến giữa sẽ có Tolentin, Lemoran, Shinaman, Chandler, còn McDaniel và Quizada đảm nhiệm khâu tấn công. Bên phía Myanmar, HLV nhiều khả năng sử dụng Nyein Myo, Yu YaOo, Mon Myint, Phwe Phyu, Phyu Win, Htet Wai, Win Theingi, Thaw Thaw và Khaing Yu Par để triển khai lối chơi phòng ngự phản công vốn là thế mạnh.

Đội hình dự kiến Nữ Philippines vs Nữ Myanmar mới nhất

: Olivia McDaniel, Cecar, Hawkinson, Hali Long, Azumi Oka, Tolentin, Lemoran, Shinaman, Chandler, McDaniel, Quizada. Nữ Myanmar: Nyein Myo, Yu YaOo, Mon Myint, Phwe Phyu, Phyu Win, Htet Wai, Win Theingi, Thaw Thaw, Khaing Yu Par.

Nhận định bóng đá Nữ Philippines vs Nữ Myanmar mới nhất

Cuộc đối đầu giữa nữ Philippines và nữ Myanmar được xem là “trận chung kết bảng” khi cả hai đều còn nguyên cơ hội vào bán kết. Thất bại 0-1 trước U23 nữ Australia đã đẩy Philippines vào thế buộc phải thắng, thậm chí cần thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn để tự quyết. Trong khi đó, Myanmar chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đi tiếp, nhưng họ cũng hiểu rằng chơi cầu hòa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Myanmar bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 2-1 trước U23 nữ Australia và thắng nhẹ Timor Leste 3-0 để giữ sức. Lối chơi của họ dựa trên sự gắn kết tập thể, khả năng áp sát nhanh và khai thác điểm yếu của đối phương. Dù thể hình thua kém, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc đã giúp Myanmar đứng vững trước các đối thủ khó chịu.

Philippines vẫn được đánh giá cao hơn nhờ thể hình, thể lực và sự hiện diện của nhiều cầu thủ lai có kỹ thuật, tư duy chiến thuật tốt. Tuy nhiên, thất bại vừa qua cho thấy họ dễ bị tổn thương khi gặp đối thủ chơi kỷ luật và tranh chấp quyết liệt. Đội bóng này cần tận dụng tối đa sức mạnh không chiến, khả năng tấn công biên và tốc độ để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Trận đấu hứa hẹn sẽ căng thẳng khi một bên chủ động tấn công tìm bàn thắng, một bên kiên nhẫn phòng ngự phản công. Nếu Myanmar giữ được sự tập trung và hạn chế khoảng trống cho các chân sút Philippines, họ hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tối thiểu là một kết quả hòa hoặc thậm chí giành chiến thắng sát nút.

Dự đoán tỉ số Nữ Philippines vs Nữ Myanmar mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nữ Philippines vs Nữ Myanmar như sau:

Sportsmole: Nữ Philippines 2-1 Nữ Myanmar

WhoScore: Nữ Philippines 1-0 Nữ Myanmar

Nữ Philippines 1-0 Nữ Myanmar Báo chúng tôi dự đoán: Nữ Philippines 1-0 Nữ Myanmar

Xem trực tiếp Nữ Philippines vs Nữ Myanmar khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nữ Philippines vs Nữ Myanmar trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.