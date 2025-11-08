Thứ Hai, 11/8/2025
Nhận định, dự đoán Benfica vs Nice: Áp đảo đội khách

Lương Đàm 11/08/2025 18:30

Trận đấu giữa Benfica vs Nice sơ loại Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 13/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Benfica vs Nice mới nhất

Benfica sẽ không có Bruma, Alexander Bah và Tomas Araujo do chấn thương. Phía Nice, HLV Franck Haise cũng không thể sử dụng Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem và Tanguy Ndombele vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Benfica vs Nice mới nhất

  • Benfica (4-4-2): Trubin; Dedic, A.Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.
  • Nice (3-4-3): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Clauss, Boudaoui, Louchet, Bard; Bouanani, Moffi, Jansson.

Nhận định bóng đá Benfica vs Nice mới nhất

Chiến thắng 2-0 trên sân Nice ở lượt đi đã giúp Benfica nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng play-off Champions League. Dù Nice chơi không quá lép vế, sự khác biệt về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã khiến đại diện Ligue 1 phải trả giá. Trong khi đó, Benfica tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một CLB hàng đầu châu Âu khi thắng Bayern Munich, hòa Chelsea tại FIFA Club World Cup và vừa giành Siêu Cúp Bồ Đào Nha.

Lợi thế dẫn trước hai bàn giúp thầy trò HLV Bruno Lage thoải mái hơn ở trận lượt về tại Da Luz, nơi họ chỉ cần thua sát nút vẫn đi tiếp. Sân nhà cũng là điểm tựa vững chắc khi Benfica thường xuyên chơi áp đảo, đặc biệt trong các trận cầu mang tính quyết định. Dù mất một vài trụ cột, lực lượng của họ vẫn vượt trội cả về chất lượng lẫn chiều sâu so với Nice.

Về phần mình, Nice đã bỏ lỡ cơ hội ở lượt đi và giờ phải đối mặt nhiệm vụ gần như bất khả thi khi buộc phải thắng cách biệt trên sân khách. Hàng thủ mắc sai lầm và tâm lý thiếu vững vàng ở những trận lớn là điểm yếu khó khắc phục trong thời gian ngắn. Trước bầu không khí sôi động tại Da Luz cùng kinh nghiệm dày dạn của Benfica, khả năng lội ngược dòng của Nice gần như bằng không.

Dự đoán tỉ số Benfica vs Nice mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Benfica vs Nice như sau:

  • Sportsmole: Benfica 2-0 Nice
  • WhoScore: Benfica 3-0 Nice
  • Báo chúng tôi dự đoán: Benfica 2-0 Nice

Xem trực tiếp Benfica vs Nice khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Benfica vs Nice trong khuôn khổ sơ loại Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 13/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

      Trong nước
      Nhận định, dự đoán Benfica vs Nice: Áp đảo đội khách

