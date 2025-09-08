Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs AC Milan: Ngược dòng ngoạn mục Trận đấu giao hữu giữa Chelsea vs AC Milan diễn ra vào 21h00 ngày 10/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs AC Milan mới nhất

Trong khi Wesley Fofana - người vắng mặt dài hạn - cuối cùng cũng đã trở lại tập luyện, Chelsea sẽ thiếu trụ cột nơi hàng thủ Levi Colwill trong vài tháng, sau khi trung vệ người Anh dính chấn thương dây chằng chéo trước trong buổi tập.

Trung vệ người Hà Lan Jorrel Hato là một phần trong khoản chi tiêu xa xỉ mới nhất – gần 250 triệu bảng cho tám cầu thủ – nên anh có thể đảm bảo chiều sâu cần thiết; Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Josh Acheampong và Benoit Badiashile cũng là những lựa chọn.

Reece James nhiều khả năng đeo băng đội trưởng, thi đấu hoặc ở vị trí hậu vệ phải hoặc tiền vệ; Joao Pedro và Liam Delap sẽ cạnh tranh suất đá chính trên hàng công, trong khi Nicolas Jackson dường như sắp rời đội.

Trong khi đó, đội hình xuất phát của Milan nhiều khả năng sẽ khác đáng kể so với trận gặp Leeds vào thứ Bảy, do thời gian giữa hai trận quá ngắn.

“Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của giải VĐQG Bỉ Ardon Jashari vừa gia nhập Rossoneri từ Club Brugge, về cơ bản thay thế cho trụ cột Tijjani Reijnders, người đã ký hợp đồng với Manchester City đầu mùa hè này.

Alvaro Morata được cho là sắp tới Como, trong khi Luka Jovic và Tammy Abraham (theo dạng cho mượn) đã rời đội và Christian Pulisic vẫn đang vật lộn với chấn thương mắt cá. Bởi vậy, Max Allegri có thể trông cậy vào Rafael Leao và Santiago Gimenez để lĩnh xướng hàng công tại London.

Đội hình dự kiến Chelsea vs AC Milan mới nhất

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Gittens; Pedro

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Musah, Estupinan; Leao, Gimenez

Nhận định bóng đá Chelsea vs AC Milan mới nhất

Phong độ của Chelsea trên đất Mỹ, nơi họ giành danh hiệu CLB số một của FIFA sau khi đánh bại Paris Saint-Germain ở chung kết, chắc chắn đã tiếp thêm hy vọng cho CLB London trong cuộc đua danh hiệu mùa 2025-26.

Việc tham dự Club World Cup có thể ảnh hưởng đến chiến dịch sắp tới do đội bóng của Enzo Maresca có tương đối ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng Chelsea một lần nữa vẫn rất táo bạo trên thị trường chuyển nhượng.

Sau khi thẳng tiến tới chức vô địch Europa Conference League và cán đích thứ năm tại Premier League mùa trước, The Blues đã mua Joao Pedro, Estevao, Liam Delap và một số cái tên khác để bổ sung cho đội hình vốn đã rất cồng kềnh.

Sau chiến thắng 2-0 ở trận giao hữu hôm thứ Sáu trước Bayer Leverkusen, họ đã thắng 15 trong 17 trận gần nhất, cho thấy chiến lược chuyển nhượng tưởng như “liều lĩnh” có thể vẫn sẽ mang lại hiệu quả.

Màn so tài thực sự sẽ bắt đầu bằng trận mở màn trên sân nhà gặp Crystal Palace vào tuần tới, nhưng trước mắt, thầy trò Maresca sẽ tiếp tục tích lũy thể lực bằng việc chào đón Milan - một thời lẫy lừng - tới Stamford Bridge.

Trái ngược với đội chủ nhà, Milan đã trải qua mùa 2024-25 đáng quên, khi một năm hỗn loạn buộc họ phải chia tay hai HLV người Bồ Đào Nha - đầu tiên là Paulo Fonseca, sau đó là Sergio Conceicao.

Dù kịp giành Siêu cúp Ý chỉ trong vòng một tuần sau khi Conceicao nhậm chức, họ sau đó lại thua bạc nhược ở chung kết Coppa Italia và bị Feyenoord loại khỏi Champions League.

Việc chỉ đứng thứ tám tại Serie A khiến thay đổi ở San Siro là điều tất yếu, và cựu HLV Massimiliano Allegri đã trở lại nắm quyền tại đội bóng từng bảy lần vô địch châu Âu đang sa sút.

Sau các trận giao hữu ở Viễn Đông gặp Liverpool và Arsenal, công cuộc tái thiết của Rossoneri gần đây tiếp tục bằng chiến thắng 9-0 trước Perth Glory, và họ sẽ khép lại bằng một “double-header” nữa với các đội Ngoại hạng Anh.

Cuối tuần này, Milan phải gặp Leeds United ở Dublin rồi làm khách của Chelsea, vì vậy Allegri chắc chắn sẽ xoay tua đội hình với các tân binh như nhạc trưởng lão luyện Luka Modric.

Do vị trí thấp ở mùa trước, Milan sẽ bắt đầu các trận đấu chính thức vào tuần tới, tiếp Bari tại vòng một Coppa Italia trước khi chạm trán tân binh Cremonese ở Serie A sau đó sáu ngày.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs AC Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs AC Milan như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-0 AC Milan

WhoScore: Chelsea 2-1 AC Milan

Chelsea 2-1 AC Milan Báo chúng tôi dự đoán: Chelsea 2-1 AC Milan

Xem trực tiếp Chelsea vs AC Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs AC Milan diễn ra vào lúc 21h00 ngày 10/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.