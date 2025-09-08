Quốc tế Nhận định, dự đoán U23 nữ Australia vs Nữ Philippines: Đẳng cấp nhà vô địch Trận đấu giữa U23 nữ Australia vs Nữ Philippines giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 19h30 ngày 10/8. Báo Nghệ An phân tích, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng U23 nữ Australia vs Nữ Philippines mới nhất

Cả U23 nữ Australia và nữ Philippines đều bước vào trận đấu với lực lượng đầy đủ, không có cầu thủ nào vắng mặt vì chấn thương hay thẻ phạt. Đội hình dự kiến của U23 nữ Australia bao gồm: James, Lemon, Thomas Chinnama, Tonkin, Johnston, Woods, Cassidy, Murray, Sakalis, Keane và Rasmussen. Trong khi đó, nữ Philippines – đương kim vô địch giải – dự kiến ra sân với đội hình mạnh nhất gồm: Olivia McDaniel, Cecar, Hawkinson, Hali Long, Azumi Oka, Tolentin, Lemoran, Pasion, Shinaman, Chandler, McDaniel và Quizada.

Đội hình dự kiến U23 nữ Australia vs Nữ Philippines mới nhất

Nữ Philippines: Olivia McDaniel, Cecar, Hawkinson, Hali Long, Azumi Oka, Tolentin, Lemoran, Pasion, Shinaman, Chandler, McDaniel, Quizada,

U23 nữ Australia: James, Lemon, Thomas Chinnama, Tonkin, Johnston, Woods, Cassidy, Murray, Sakalis, Keane, Rasmussen.

Nhận định bóng đá U23 nữ Australia vs Nữ Philippines mới nhất

U23 nữ Australia đã khởi đầu giải với thất bại bất ngờ 1-2 trước Myanmar – đội chỉ được đánh giá là ứng viên vô địch hạng trung tại Đông Nam Á. Điều đáng nói là các bàn thua của đội bóng trẻ xứ Chuột túi đến từ những tình huống bóng bổng, vốn được coi là điểm mạnh của họ. Thất bại này không chỉ phơi bày điểm yếu trong khâu tổ chức phòng ngự và sai sót cá nhân (đặc biệt là vị trí thủ môn), mà còn khiến thầy trò HLV Joe Palatsides rơi vào thế khó: nếu không thắng Philippines, họ có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, nữ Philippines – với tư cách là đương kim vô địch – đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn khi vùi dập Timor Leste 7-0. Tuy chưa thể đánh giá toàn diện sức mạnh của họ chỉ qua một trận thắng trước đối thủ yếu, nhưng màn trình diễn ấy một lần nữa khẳng định chất lượng của đội hình Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm, thể lực sung mãn và nền tảng kỹ thuật chắc chắn. Họ cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh, tổ chức tấn công linh hoạt và không mất nhiều sức để giành thắng lợi đậm.

Với phong độ hiện tại, bản lĩnh trận mạc và sự ổn định của các trụ cột, Philippines được đánh giá cao hơn hẳn so với một đội U23 Australia còn non nớt và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nếu không có bất ngờ lớn, đây sẽ là chiến thắng tiếp theo cho nhà đương kim vô địch.

Dự đoán tỉ số U23 nữ Australia vs Nữ Philippines mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu U23 nữ Australia vs Nữ Philippines như sau:

Sportsmole: U23 nữ Australia 1-2 Nữ Philippines

WhoScore: U23 nữ Australia 0-2 Nữ Philippines

U23 nữ Australia 0-2 Nữ Philippines Báo chúng tôi dự đoán: U23 nữ Australia 1-3 Nữ Philippines

Xem trực tiếp U23 nữ Australia vs Nữ Philippines khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận U23 nữ Australia vs Nữ Philippines trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.