Quốc tế Nhận định, dự đoán Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar: Thế trận một chiều Trận đấu giữa Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 16h30 ngày 10/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar mới nhất

Cả nữ Timor Leste và nữ Myanmar đều bước vào lượt trận thứ hai với lực lượng đầy đủ và không có ca chấn thương hay treo giò nào. Điều này giúp hai HLV có sự linh hoạt tối đa trong việc lựa chọn đội hình xuất phát. Đội hình dự kiến của Timor Leste bao gồm: Gorette da Costa, Conceicao, Brigida da Costa, Belo, Duarte, Amaral, Martins, Fernandes, Soares, Dolores Costa và Grace Sim. Trong khi đó, Myanmar nhiều khả năng sẽ ra sân với các trụ cột như: Nyein Myo, Yu Ya Oo, Phwe Phyu, Mon Myint, Htet Wai, Phyu Win, Thaw Thaw, Win Theingi và Khaing Yu Par.

Đội hình dự kiến Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar mới nhất

Timor Leste: Gorette da Costa, Conceicao, Brigida da Costa, belo, Duarte, Amaral, Martins, Fernandes, Soares, Dolores Costa Grace Sim.

Myanmar: Nyein Myo, Yu YaOo, Phwe Phyu, Mon Myint, Htet Wai, Phyu Win, Thaw Thaw, Win Theingi, Khaing Yu Par.

Nhận định bóng đá Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar mới nhất

Sau chiến thắng ấn tượng 2-1 trước U23 nữ Australia ở trận ra quân, nữ Myanmar đang tràn đầy hưng phấn và tự tin bước vào trận đấu thứ hai gặp Timor Leste. Đó là trận đấu mà Mon Myint cùng các đồng đội không chỉ thể hiện được sự đa dạng trong lối chơi mà còn cho thấy bản lĩnh khi đánh bại đối thủ vốn được đánh giá cao hơn. Với 3 điểm trong tay, Myanmar đang có lợi thế rất lớn để giành vé vào bán kết nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Timor Leste — đối thủ yếu hơn rất nhiều về mặt chuyên môn.

Timor Leste vừa trải qua trận thua nặng nề 0-7 trước Philippines, cho thấy nhiều điểm yếu từ hàng thủ cho đến cách tổ chức chiến thuật. Dù từng thắng Mông Cổ 3-1, nhưng trước các đội mạnh hơn như Thái Lan, Ấn Độ hay Philippines, họ đều thất bại với tỷ số cách biệt. Hàng phòng ngự của Timor Leste dễ bị khai thác, trong khi khả năng cầm bóng và triển khai tấn công lại thiếu hiệu quả rõ rệt. Đối đầu với một Myanmar đang có phong độ cao và lối chơi linh hoạt, đội bóng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải nhận thêm một trận thua đậm. Câu hỏi đặt ra không phải là Myanmar có thắng hay không, mà là họ sẽ ghi bao nhiêu bàn tùy vào cách tiếp cận trận đấu và tính toán lực lượng.

Dự đoán tỉ số Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar như sau:

Sportsmole: Nữ Timor Leste 0-4 Nữ Myanmar

WhoScore: Nữ Timor Leste 0-3 Nữ Myanmar

Nữ Timor Leste 0-3 Nữ Myanmar Báo chúng tôi dự đoán: Nữ Timor Leste 0-5 Nữ Myanmar

Xem trực tiếp Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nữ Timor Leste vs Nữ Myanmar trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 16h30 ngày 10/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.