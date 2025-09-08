Quốc tế Nhận định, dự đoán Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan: Tra tấn kẻ yếu Trận đấu giữa Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 16h30 ngày 9/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan mới nhất

Cả hai đội tuyển đều bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất. Bên phía nữ Campuchia, đội hình dự kiến gồm: Boravy, Sreilas, Sreyroth, Chhiv, Sok Li, Sothea, Maysam, Sovanmony, Saody, Sreyleak và Sreybol. Trong khi đó, nữ Thái Lan có lực lượng gồm: Pawarisa, Supaporn, Sakunkarn, Thanchonok, Pluemjai, Phinyaphat, Chatchawan, Pichayathida, Janista, Kanjanatat và Madison.

Đội hình dự kiến Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan mới nhất

Nữ Campuchia: Boravy, Sreilas, Sreyroth, Chhiv, Sok Li, Sothea, Maysam, Sovanmony, Saody, Sreyleak, Sreybol

Nữ Thái Lan: Pawarisa, Supaporn, Sakunkarn, Thanchonok, Pluemjai, Phinyaphat, Chatchawan, Pichayathida, Janista, Kanjanatat, Madison.

Nhận định bóng đá Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan mới nhất

Ở trận ra quân, nữ Thái Lan đã khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Indonesia – đội bóng được đánh giá có sự tiến bộ nhờ một vài cầu thủ nhập tịch. Chiến thắng ấy không chỉ cho thấy năng lực tấn công đa dạng của Thái Lan mà còn phản ánh sự áp đảo toàn diện về thế trận, kiểm soát bóng và khả năng dứt điểm.

Ngược lại, Campuchia lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược khi thảm bại 0-6 trước nữ Việt Nam. Họ gần như không thể lên bóng và chỉ co cụm phòng ngự trong suốt trận đấu. Dù HLV Conor Nestor (thực quyền dù đứng tên là HLV Koji Gyotoku) đã cố gắng tổ chức đội hình theo hướng phòng ngự phản công, nhưng chất lượng đội hình và sự kết nối giữa các tuyến vẫn rất hạn chế. Những con số thống kê gần đây càng củng cố điều đó: Campuchia chỉ có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (tỷ lệ thắng 40%), trong khi Thái Lan có đến 4 chiến thắng và ghi tới 21 bàn trong 5 trận gần đây (tỷ lệ thắng 80%).

Với trình độ, kinh nghiệm và phong độ hiện tại, rất khó để Campuchia có thể tạo nên bất ngờ. Ngay cả khi cố gắng thi đấu với đội hình thấp và phòng ngự số đông, hàng thủ của họ vẫn không đủ chắc chắn để ngăn cản các mũi tấn công tốc độ và đa dạng của Thái Lan. Trận đấu này gần như sẽ là màn tái hiện thế trận một chiều như trước Việt Nam, và khả năng cao Campuchia tiếp tục nhận một thất bại nặng nề nữa.

Dự đoán tỉ số Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan như sau:

Sportsmole: Nữ Campuchia 1-4 Nữ Thái Lan

WhoScore: Nữ Campuchia 0-4 Nữ Thái Lan

Nữ Campuchia 0-4 Nữ Thái Lan Báo chúng tôi dự đoán: Nữ Campuchia 0-4 Nữ Thái Lan

Xem trực tiếp Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 16h30 ngày 9/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.