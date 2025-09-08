Quốc tế Nhận định, dự đoán Leeds vs AC Milan: Chủ nhà gục ngã Trận đấu giao hữu giữa Leeds vs AC Milan diễn ra vào 21h00 ngày 9/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Leeds vs AC Milan mới nhất

Tuần trước, HLV Daniel Farke đã trao cơ hội đá chính cho 4 tân binh tại Elland Road, trong đó có các tiền vệ Anton Stach và Sean Longstaff, và nhiều gương mặt mới sẽ tiếp tục ra sân cho Leeds ở Ireland.

Hàng công của họ đang khá mỏng, khi Lukas Nmecha là tiền đạo duy nhất cập bến mùa hè này, trong khi Mateo Joseph và Patrick Bamford sắp ra đi.

Dan James và Jack Harrison đều vắng mặt ở trận gặp Villarreal vì chấn thương, bên cạnh Sebastian Bournauw, Jayden Bogle và thủ môn mới Lucas Perri. Chưa rõ họ có kịp trở lại cho trận đấu thứ Bảy hay không, nhưng tài năng 16 tuổi Harry Gray nhiều khả năng sẽ được vào sân, tiếp nối truyền thống gia đình.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Milan là tiền vệ tài hoa Luka Modric, trong khi tiền vệ Thụy Sĩ Ardon Jashari vừa chuyển đến từ Club Brugge sau khi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của giải VĐQG Bỉ.

Tiền vệ ĐT Ý Samuele Ricci cũng sẽ tăng cường cho tuyến giữa vốn đã mất trụ cột Tijjani Reijnders, người chuyển sang Manchester City; Alvaro Morata đang trên đường gia nhập Como tham vọng, còn Malick Thiaw có thể tới Anh.

Vốn thận trọng, HLV Allegri đã sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ khi gặp các đội Ngoại hạng Anh tháng trước, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng tại sân Aviva, với Rafael Leao là mũi nhọn tấn công.

Đội hình dự kiến Leeds vs AC Milan mới nhất

Leeds United: Darlow; Schmidt, Bijol, Rodon, Gudmundsson; Ampadu, Stach; Aaronson, Nmecha, Gnonto; Piroe

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Estupinan; Pulisic, Leao

Nhận định bóng đá Leeds vs AC Milan mới nhất

Một năm hỗn loạn chứng kiến Milan chia tay hai HLV người Bồ Đào Nha – Paulo Fonseca và Sergio Conceicao – giành Siêu cúp Ý chỉ trong vòng một tuần sau khi Conceicao được bổ nhiệm, nhưng lại để thua Bologna ở chung kết Cúp quốc gia.

Bị Feyenoord loại khỏi Champions League và chỉ đứng thứ 8 tại Serie A khiến sự thay đổi ở Milanello là điều tất yếu. Người “mới” dẫn dắt đội bóng không ai khác chính là HLV cũ Massimiliano Allegri.

Sự trở lại của Allegri diễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo CLB tái cơ cấu, trong khi những vấn đề hậu trường vẫn còn âm ỉ. Vì vậy, Milan buộc phải khởi đầu mùa giải mới một cách tích cực.

Sau các trận giao hữu ở Viễn Đông gặp Liverpool và Arsenal hồi tháng trước, Milan tiếp tục chuẩn bị bằng chiến thắng 9-0 trước Perth Glory; đến nay, số đội bóng Ngoại hạng Anh họ chạm trán đã tăng lên 4.

Cuối tuần này, Milan sẽ gặp Leeds tại Dublin và Chelsea ở Stamford Bridge, đồng nghĩa với việc HLV sẽ phải xoay tua lực lượng đáng kể khi đá hai trận chỉ trong chưa đầy 48 giờ.

Do thành tích bết bát mùa trước, Milan sẽ bắt đầu chiến dịch quốc nội ngay tuần sau, tiếp đón Bari tại vòng 1 Cúp quốc gia; tân binh Cremonese sẽ là đối thủ đầu tiên của họ ở Serie A vào ngày 23/8.

Được thăng hạng trở lại Premier League với tư cách nhà vô địch Championship 2024-25, Leeds khởi động giai đoạn tiền mùa giải theo đúng phong độ cuối mùa trước.

Sau khi cầm hòa kình địch Manchester United 0-0 hồi giữa tháng 7, thầy trò Daniel Farke ghi tổng cộng 7 bàn vào lưới Verl và Paderborn trong chuyến tập huấn thành công tại Đức.

Tân binh Lukas Nmecha góp mặt trong danh sách ghi bàn ở trận kín, trước khi Leeds trở về sân nhà cho trận giao hữu duy nhất mùa hè tại Elland Road.

Vua phá lưới Championship mùa trước Joel Piroe lập công đúng sinh nhật mình trong trận hòa 1-1 với Villarreal, giúp “The Whites” tiến thêm một bước tới ngày trở lại đấu trường chính thức.

Trước khi bắt đầu mùa giải bằng trận gặp Everton trên sân nhà vào cuối tuần tới, Leeds sẽ đối đầu đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu tại sân Aviva.

Dự đoán tỉ số Leeds vs AC Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Leeds vs AC Milan như sau:

Sportsmole: Leeds 1-2 AC Milan

WhoScore: Leeds 0-2 AC Milan

Leeds 0-2 AC Milan Báo chúng tôi dự đoán: Leeds 1-2 AC Milan

Xem trực tiếp Leeds vs AC Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Leeds vs AC Milan diễn ra vào lúc 21h00 ngày 9/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.