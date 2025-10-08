Thể thao Nhận định Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 tối nay, 10/8 Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Liverpool, Siêu Cúp Anh lúc 21h00 ngày 10/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool được kỳ vọng sẽ phô diễn sức mạnh trước một đối thủ khó chịu như Crystal Palace.

Nhận định trước trận đấu Crystal Palace vs Liverpool

Tối nay, Crystal Palace sẽ gặp Liverpool trong trận tranh Community Shield tại Wembley. Đây là trận đấu truyền thống, mang tính khởi động cho Ngoại hạng Anh mùa giải mới. Cho dù bị xem là trận đấu “nửa giao hữu”, nhưng các đội giành quyền tham dự đều quyết tâm giành chiến thắng, qua đó tạo cú hích tinh thần cho những tuần tiếp theo.

Với Liverpool, trận đấu này có ý nghĩa quan trọng hơn. The Kop là đội hoạt động mạnh nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 khi chiêu mộ một loạt tân binh đắt giá, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Ekitike và bản hợp đồng kỷ lục Wirtz. Hiện tại, Liverpool vẫn đang theo đuổi Isak, chứng minh tham vọng cực lớn.

Sau chức vô địch có phần bất ngờ ở mùa giải trước, Liverpool muốn cho tất cả thấy họ sẵn sàng thống trị bóng đá Anh như Man City đã làm. Tất nhiên, họ cần phải đánh bại Crystal Palace để phô diễn sức mạnh. Với những gì thể hiện gần đây, The Kop đủ sức giành chiến thắng ngay trong 90 phút.

Ở hướng ngược lại, Palace không có nhiều biến động Họ đang đứng trước nguy cơ mất Eze, nhưng vẫn có thể sử dụng tiền vệ này ở trận đấu hôm nay. Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne đều đã trở lại sau chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải, giúp Palace có đội hình gần như mạnh nhất.

Đây là lần đầu tiên Palace góp mặt tại Community Shield. Tuy nhiên, điều không mấy tốt đẹp là không một đội nào trong bốn đội gần nhất lần đầu tiên tham dự trận đấu này giành được danh hiệu, và thậm chí còn đáng ngại hơn khi họ đã thua Liverpool hai lần (Southampton năm 1976 và Wimbledon năm 1988).

Tuy nhiên, họ có thể chờ đợi vào cái duyên của các nhà vô địch FA Cup và thành tích tốt tại Wembley để tạo bất ngờ cho Liverpool. Trong 9 trận tranh siêu cúp giữa đội vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup gần nhất, đội vô địch FA Cup giành chiến thắng đến 7 trận.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Liverpool

Về đối đầu, Liverpool chiếm ưu thế vượt trội với chỉ 1 thất bại trong 16 trận gần nhất trước Palace (thắng 12, hòa 3). Mùa trước, hai đội hòa 1-1 tại Anfield và Liverpool thắng 1-0 tại Selhurst Park. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989, hai đội gặp nhau tại Community Shield sau khi đã chạm trán ở trận cuối cùng của mùa giải trước.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace: Dean Henderson, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell, Adam Wharton, Daichi Kamada, Ismaïla Sarr, Eberechi Eze, Jean-Philippe Mateta.

Liverpool: Alisson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké.