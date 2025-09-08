Quốc tế Nhận định, dự đoán Newcastle vs Atletico Madrid: Chiến thắng nghẹt thở Trận đấu giao hữu giữa Newcastle vs Atletico Madrid diễn ra vào 22h00 ngày 9/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Atletico Madrid mới nhất

Newcastle tung ra đội hình khá mạnh ở trận hòa Espanyol hôm thứ Sáu, và chưa rõ bao nhiêu cầu thủ trong số đó sẽ tiếp tục ra sân vào thứ Bảy.

Joe Willock chắc chắn vắng mặt vì chấn thương bắp chân, trong khi Sven Botman bỏ lỡ 3 trận gần nhất do chấn thương háng gặp phải ở trận thua Arsenal cách đây gần hai tuần.

Aaron Ramsdale đã cản phá thành công một quả phạt đền trong trận ra mắt trước Espanyol, nhưng Nick Pope nhiều khả năng sẽ được bắt chính trở lại. Fabian Schar, Dan Burn, Lewis Hall, Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Will Osula và tân binh Seung-Soo Park – những người đã góp mặt ở trận gặp Espanyol – có thể sẽ được cho nghỉ.

Isak vẫn chưa thể ra sân, nên Anthony Gordon có thể đá cắm. Elanga, Barnes, Joelinton, Sandro Tonali, Tino Livramento và Jamaal Lascelles – những người không thi đấu ở trận trước – có khả năng được sử dụng.

Về phía Atletico, HLV Simeone dự kiến sẽ trao cơ hội ra sân cho nhiều trụ cột nhằm giúp họ đạt thể lực và nhịp thi đấu trước mùa giải mới. Vì đây là trận giao hữu cuối cùng, Atletico có thể sẽ ra sân với đội hình mạnh.

Julian Alvarez – vua phá lưới mùa trước với 29 bàn – là một trong 4 cựu cầu thủ Premier League, bên cạnh Conor Gallagher, Clement Lenglet và Alexander Sorloth, nhiều khả năng sẽ góp mặt cuối tuần này.

Jose Gimenez có thể đá cặp trung vệ với Lenglet hoặc Hancko trước khung thành Jan Oblak, trong khi Baena và Giuliano Simeone có thể hỗ trợ từ hai cánh cho bộ đôi tiền đạo Alvarez và Griezmann.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Atletico Madrid mới nhất

Newcastle United:

Pope; Livramento, Lascelles, Heffernan, A. Murphy; Hernes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Atletico Madrid:

Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Baena, Gallagher, Koke, Simeone; Griezmann, Alvarez

Nhận định bóng đá Newcastle vs Atletico Madrid mới nhất

Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm bằng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh và cán đích ở vị trí thứ 5 tại Premier League mùa trước để giành vé dự Champions League, Newcastle kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, tăng cường lực lượng nhằm đủ sức cạnh tranh trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025-26. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng mùa hè lại mang đến cho họ không ít sự thất vọng.

Thực tế, “Chích chòe” đã bỏ lỡ nhiều mục tiêu quan trọng, mới nhất là Benjamin Sesko chọn gia nhập Manchester United, trong khi tiền đạo chủ lực Alexander Isak – đang được liên hệ với bản hợp đồng kỷ lục tới Liverpool – lại tập riêng, không cùng đội một luyện tập.

Anthony Elanga và Aaron Ramsdale là hai tân binh giàu kinh nghiệm duy nhất mà Newcastle chiêu mộ. Đội bóng này chưa thắng bất kỳ trận giao hữu nào trong 5 trận đã đá, để thua cả 3 trận đầu trước Celtic (0-4), Arsenal (2-3) và tuyển K-League (0-1), trước khi hòa Tottenham 1-1 vào Chủ nhật tuần trước.

Harvey Barnes ghi bàn gỡ hòa sau pha lập công sớm của Brennan Johnson, giúp Newcastle khép lại chuyến du đấu châu Á “đầy thử thách” với một điểm sáng nhỏ. HLV Eddie Howe đánh giá cao tinh thần của các học trò khi giành lại được trận hòa, nhưng cũng thừa nhận “không còn nhiều thời gian” để bổ sung nhân sự ở một số vị trí then chốt trước khi mùa giải khởi tranh.

Newcastle tưởng chừng đã có chiến thắng đầu tiên ở loạt giao hữu khi dẫn Espanyol 2-1 nhờ các bàn thắng của Matt Targett và Jacob Murphy, nhưng cựu tiền đạo Middlesbrough Kike Garcia ghi bàn gỡ hòa ở phút 89, ấn định tỉ số 2-2.

Howe cùng các học trò hướng tới việc khép lại loạt giao hữu bằng kết quả tích cực trên sân nhà St James’ Park, trước khi bước vào cuộc chạm trán Atletico Madrid. Trong 13 lần gặp các đội bóng Tây Ban Nha ở đấu trường chính thức, Newcastle thắng 6 và thua 7 trận.

Trái ngược với Newcastle, Atletico Madrid hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, đã chi hơn 150 triệu euro để mang về 9 tân binh, trong đó có thương vụ nổi bật là tiền vệ sáng tạo Alex Baena từ Villarreal và trung vệ David Hancko từ Feyenoord.

Bước vào mùa giải thứ 14 dẫn dắt đội bóng, HLV Diego Simeone quyết tâm cải thiện thành tích của Atletico sau một mùa giải trắng tay ở La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League, rồi tiếp tục gây thất vọng khi bị loại ngay vòng bảng FIFA Club World Cup hồi đầu mùa hè.

Giai đoạn chuẩn bị của Atletico khởi đầu hôm 3/8 bằng trận giao hữu tri ân hai cố cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva gặp Porto. Đội bóng Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn của Victor Froholdt ở phút bù giờ hiệp một.

Tiếp đó, Atletico bị Espanyol cầm hòa 1-1 trong trận đấu tập tại trung tâm Majadahonda hôm thứ Tư. Antoine Griezmann là người lập công gỡ hòa sau khi đội khách có bàn mở tỷ số sớm.

Atletico – đội mới chỉ thắng 14 trong 39 lần đối đầu các CLB Anh (hòa 13, thua 12) – muốn khép lại loạt giao hữu bằng một chiến thắng trước Newcastle, trước khi tái đấu Espanyol ở trận mở màn La Liga ngày 17/8.

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Atletico Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Atletico Madrid như sau:

Sportsmole: Newcastle 1-2 Atletico Madrid

WhoScore: Newcastle 0-2 Atletico Madrid

Newcastle 0-2 Atletico Madrid Báo chúng tôi dự đoán: Newcastle 1-2 Atletico Madrid

Xem trực tiếp Newcastle vs Atletico Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Atletico Madrid diễn ra vào lúc 22h00 ngày 9/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.