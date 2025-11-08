Quốc tế Nhận định, dự đoán Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia: Cơ hội vàng cho đội cửa trên Trận đấu giữa Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 19h30 ngày 12/8. Báo Nghệ An phân tích, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia mới nhất

Cả nữ Campuchia và nữ Indonesia đều có lực lượng mạnh nhất cho cuộc đối đầu này. Đội hình dự kiến của Campuchia gồm: Boravy, Sreilas, Sreyroth, Chhiv, Sok Li, Sothea, Maysam, Sovanmony, Saody, Sreybol, Sreyleak. Trong khi đó, Indonesia ra sân với: Norffince Boma, Safira Ika, Khomariyah, Shalika Aurelia, Anggi Puspita, Baiq Amiatun, Victoria de Zeeuw, Frederica Nahon, Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, Vivi Octavia.

Đội hình dự kiến Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia mới nhất

Nhận định bóng đá Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia mới nhất

Không nằm ngoài dự đoán, cả Campuchia lẫn Indonesia đều phải nhận những thất bại nặng nề trước Việt Nam và Thái Lan, qua đó sớm chia tay giải. Những màn trình diễn vừa qua cho thấy cả hai vẫn chưa cải thiện được trình độ để gây khó khăn cho các đội mạnh trong khu vực. Vì vậy, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa như một trận chiến vì danh dự, nơi cả hai khát khao có chiến thắng trước khi rời giải.

So với Campuchia, Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu một số cầu thủ lai có thể hình và thể lực tốt, giúp họ có lợi thế trong tranh chấp. Cách tổ chức trận đấu của Indonesia cũng được nhận xét là khoa học hơn. Trong khi đó, Campuchia yếu thế rõ rệt ở khả năng tranh bóng, phòng ngự thiếu chắc chắn và thể lực kém hơn. Dù cả hai không ghi được bàn nào trước Việt Nam và Thái Lan do hàng tiền vệ lép vế, nhưng khi gặp đối thủ ngang tầm, khả năng tiếp cận cầu môn sẽ được cải thiện đáng kể.

Đây là cơ hội để hàng công của cả hai phát huy khả năng, tuy nhiên Campuchia cần hết sức cẩn trọng nếu muốn hướng đến 3 điểm. Lối chơi tấn công mạo hiểm mà không đảm bảo phòng ngự sẽ khiến họ dễ bị phản đòn bởi những cầu thủ có tốc độ như Isa Guusje Warps hay Vivi Octavia bên phía Indonesia. Nhìn tổng thể, Indonesia vẫn là đội sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi hơn để giành chiến thắng.

Dự đoán tỉ số Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia như sau:

Sportsmole: Nữ Campuchia 1-2 Nữ Indonesia

WhoScore: Nữ Campuchia 0-2 Nữ Indonesia

Báo chúng tôi dự đoán: Nữ Campuchia 1-2 Nữ Indonesia

Xem trực tiếp Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nữ Campuchia vs Nữ Indonesia trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.