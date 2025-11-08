Thứ Hai, 11/8/2025
Nhận định, dự đoán Fenerbahce vs Feyenoord: Ngược dòng ngoạn mục

Lương Đàm 11/08/2025 20:30

Trận đấu giữa Fenerbahce vs Feyenoord sơ loại Champions League diễn ra vào 0h00 ngày 13/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fenerbahce vs Feyenoord mới nhất

Fenerbahce không có sự phục vụ của Rodrigo Becao do chấn thương, trong khi Diego Carlos và Emre Mor không được đăng ký thi đấu. Bên phía Feyenoord, HLV Robin van Persie đang đối mặt với cuộc khủng hoảng hàng thủ khi mất cùng lúc Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jeremy Mitchell, Antef Tsoungui và Gijs Smal do chấn thương, buộc ông phải xoay sở với một hệ thống phòng ngự hoàn toàn mới.

Đội hình dự kiến Fenerbahce vs Feyenoord mới nhất

Fenerbahce (3-5-2): Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Fred, Szymanski, Amrabat, Brown; Duran, En-Nesyri
Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Hwang, Timber; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda

Nhận định bóng đá Fenerbahce vs Feyenoord mới nhất

Ở lượt đi, Fenerbahce thất bại 1-2 trên sân Feyenoord sau khi để thủng lưới ở những phút bù giờ, một bài học đắt giá mà HLV Jose Mourinho và các học trò chắc chắn không muốn lặp lại. Trở về “chảo lửa” Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce có điểm tựa sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, yếu tố luôn khiến các đội khách chịu áp lực lớn. Phong độ sân nhà của họ cũng khá ổn với 2 chiến thắng liên tiếp gần đây, trong đó từng đánh bại Lazio và giữ sạch lưới.

Lịch sử đối đầu cho thấy Fenerbahce từng thắng Feyenoord 1-0 trên sân nhà ở Europa League 2016/17. Trong khi đó, Feyenoord dù toàn thắng 3 trận gần nhất nhưng lại thi đấu không ổn định khi xa nhà, thua 2/3 chuyến làm khách gần đây. Sự thiếu hụt trầm trọng nhân sự ở hàng phòng ngự là vấn đề lớn, khi HLV Van Persie phải chắp vá tuyến sau trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà.

Jose Mourinho vốn dày dạn kinh nghiệm ở các cúp châu Âu và biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ. Với lợi thế sân nhà, sự hưng phấn từ khán đài cùng một Feyenoord khủng hoảng hàng thủ, Fenerbahce hoàn toàn có cơ sở để tạo ra một chiến thắng cách biệt, qua đó lật ngược tình thế và giành vé đi tiếp.

Dự đoán tỉ số Fenerbahce vs Feyenoord mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fenerbahce vs Feyenoord như sau:

  • Sportsmole: Fenerbahce 3-0 Feyenoord
  • WhoScore: Fenerbahce 4-1 Feyenoord
  • Báo chúng tôi dự đoán: Fenerbahce 4-1 Feyenoord

Xem trực tiếp Fenerbahce vs Feyenoord khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fenerbahce vs Feyenoord trong khuôn khổ sơ loại Champions League diễn ra vào lúc 0h00 ngày 13/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

