Quốc tế Nhận định, dự đoán Benfica vs Nice: Không thể ngược dòng Trận đấu giữa Benfica vs Nice vòng loại Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 13/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Benfica vs Nice mới nhất

Benfica chịu tổn thất khi Bruma, Alexander Bah và Tomas Araujo đều vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, lực lượng còn lại vẫn đủ chiều sâu để HLV Bruno Lage bố trí đội hình 4-4-2 với Trubin bắt chính; hàng thủ gồm Dedic, A.Silva, Otamendi và Dahl; tuyến giữa là Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; bộ đôi tiền đạo Ivanovic và Pavlidis lĩnh xướng hàng công. Bên phía Nice, HLV Franck Haise mất Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem và Tanguy Ndombele. Đội khách dự kiến ra sân với sơ đồ 3-4-3: Diouf; Mendy, Bah, Dante; Clauss, Boudaoui, Louchet, Bard; Bouanani, Moffi, Jansson.

Đội hình dự kiến Benfica vs Nice mới nhất

Benfica (4-4-2): Trubin; Dedic, A.Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.

Nhận định bóng đá Benfica vs Nice mới nhất

Benfica đang nắm lợi thế rất lớn sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Nice ở lượt đi. Đại diện Bồ Đào Nha cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng của một đội bóng giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu lục, tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ để định đoạt trận đấu. Phong độ gần đây của thầy trò HLV Bruno Lage cũng rất ấn tượng, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất, trong đó có những kết quả chất lượng trước Bayern Munich (1-0) và Chelsea (1-1) tại FIFA Club World Cup 2025. Sân Da Luz luôn là điểm tựa vững chắc, nơi Benfica thường xuyên áp đặt thế trận và giữ sạch lưới.

Về phía Nice, thất bại ở lượt đi khiến họ rơi vào thế khó, buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn trên sân khách để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, kinh nghiệm hạn chế ở các trận đấu loại trực tiếp tại châu Âu, cùng việc hàng thủ vẫn mắc nhiều sai sót, khiến khả năng tạo nên bất ngờ gần như không tưởng. Đội bóng Pháp cũng không có phong độ quá nổi bật, và bản lĩnh trong những trận “sinh tử” chưa được kiểm chứng.

Với lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn và lực lượng nhỉnh hơn, Benfica hoàn toàn có thể kiểm soát cuộc chơi, tiếp tục phát huy sự chắc chắn nơi hàng thủ và sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Nếu duy trì lối đá kỷ luật, đội bóng Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ khép lại trận đấu bằng thêm một chiến thắng, qua đó giành vé đi tiếp một cách thuyết phục.

Dự đoán tỉ số Benfica vs Nice mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Benfica vs Nice như sau:

Sportsmole: Benfica 2-0 Nice

WhoScore: Benfica 2-1 Nice

Benfica 2-1 Nice Báo chúng tôi dự đoán: Benfica 2-0 Nice

Xem trực tiếp Benfica vs Nice khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Benfica vs Nice trong khuôn khổ vòng loại Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 13/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.