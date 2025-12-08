Quốc tế Nhận định, dự đoán U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste: Áp đảo kẻ yếu Trận đấu giữa U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 19h30 ngày 13/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste mới nhất

Cả U23 nữ Australia và nữ Timor Leste đều bước vào trận đấu với lực lượng đầy đủ, không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Đại diện xứ Chuột túi dự kiến ra sân với đội hình gồm James, Lemon, Woods, Cassidy, Thomas Chinnama, Tonkin, Johnston, Murray, Sakalis, Keane và Rasmussen – trong đó Rasmussen tiếp tục là mũi nhọn trên hàng công sau màn trình diễn ấn tượng trước Philippines. Bên kia chiến tuyến, nữ Timor Leste nhiều khả năng sẽ sử dụng Soares, Costa, Belo, Conceicao, Ximenes, Amaral, Ferandes, Songge, Da Cruz, Pereira và Avelina, với hy vọng tạo bất ngờ dù phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn về mọi mặt.

Đội hình dự kiến U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste mới nhất

U23 nữ Australia: James, Lemon, Woods, Cassidy, Thomas Chinnama, Tonkin, Johnston, Murray, Sakalis, Keane, Rasmussen.

Nhận định bóng đá U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste mới nhất

Trận đấu giữa U23 nữ Australia và nữ Timor Leste diễn ra trong bối cảnh đội bóng xứ Chuột túi buộc phải thắng đậm để nuôi hy vọng vào bán kết. Sau khi gây thất vọng với trận thua 1-2 trước Myanmar ở lượt ra quân, U23 nữ Australia đã bất ngờ quật ngã đương kim vô địch Philippines 1-0, thắp lại cơ hội đi tiếp. Chiến thắng đó không chỉ giúp họ lấy lại tinh thần mà còn cho thấy khả năng xoay tua táo bạo của HLV Joe Palatsides khi giữ lại duy nhất Rasmussen so với đội hình xuất phát trận trước.

Về lý thuyết, Timor Leste vẫn còn cơ hội vào bán kết nếu thắng đậm và chờ kết quả thuận lợi từ trận Philippines – Myanmar. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa hai đội là rất lớn. Timor Leste vừa phải nhận những thất bại nặng nề trước Philippines (0-7) và Myanmar (0-3), lộ rõ hạn chế ở khâu phòng ngự và khả năng chịu áp lực.

U23 nữ Australia sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu để tạo áp lực, tận dụng tốc độ ở hai biên cùng khả năng làm tường và dứt điểm của Rasmussen. Lối chơi pressing tầm cao sẽ buộc Timor Leste mắc sai lầm ở phần sân nhà. Với động lực mạnh mẽ, phong độ đang lên và lực lượng đồng đều hơn hẳn, khả năng U23 nữ Australia giành chiến thắng cách biệt lớn là rất cao. Thậm chí, nếu tận dụng tốt các cơ hội, họ hoàn toàn có thể biến trận đấu thành “cơn mưa bàn thắng” để gia tăng hiệu số.

Dự đoán tỉ số U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste như sau:

Sportsmole: U23 nữ Australia 4-0 Nữ Timor Leste

WhoScore: U23 nữ Australia 5-0 Nữ Timor Leste

U23 nữ Australia 5-0 Nữ Timor Leste Báo chúng tôi dự đoán: U23 nữ Australia 5-0 Nữ Timor Leste

Xem trực tiếp U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận U23 nữ Australia vs Nữ Timor Leste trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.