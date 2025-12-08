Quốc tế Nhận định, dự đoán PSG vs Tottenham: Cúp bạc cho nước Pháp Trận đấu siêu cúp châu âu giữa PSG vs Tottenham diễn ra vào 2h00 ngày 14/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng PSG vs Tottenham mới nhất

PSG nhiều khả năng không dùng Gianluigi Donnarumma do xuất hiện thông tin sắp chia tay, vì thế tân binh Lucas Chevalier được dự đoán trấn giữ khung thành. Đội hình xuất phát dự kiến theo 4-3-3 gồm: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Ở phía Tottenham, tình hình nhân sự kém thuận lợi khi James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin và Destiny Udogie đều không đủ thể trạng ra sân. Đội hình dự kiến 4-3-3: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.

Đội hình dự kiến PSG vs Tottenham mới nhất

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Nhận định bóng đá PSG vs Tottenham mới nhất

PSG bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng đang ở đỉnh cao phong độ và đẳng cấp. Sau mùa giải 2024/25 đại thành công với cú ăn ba Ligue 1, Cúp quốc gia và Champions League, thầy trò Luis Enrique tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng những chiến thắng thuyết phục trước Bayern Munich (2-0) và Real Madrid (4-0) tại FIFA Club World Cup 2025, trước khi chỉ chịu thua Chelsea 0-3 ở chung kết. Đội hình PSG sở hữu nhiều ngôi sao tấn công biến ảo, tốc độ và kỹ thuật, cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội, giúp họ luôn chủ động áp đặt lối chơi.

Tottenham lại cho thấy sự bất ổn dù vừa vô địch Europa League mùa trước. Hè 2025, họ tích cực đá giao hữu và có chuỗi 5 trận bất bại trước các đối thủ trong và ngoài nước, nhưng cú sảy chân 0-4 trước Bayern ở trận gần nhất cho thấy hàng thủ vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng. Thêm vào đó, vị trí thứ 17 ở Premier League 2024/25 phản ánh rõ ràng những vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột như Maddison, Kulusevski, Dragusin và Udogie càng khiến sức mạnh của Spurs bị suy giảm.

Với chất lượng đội hình vượt trội, phong độ ổn định hơn và bản lĩnh ở các trận đấu lớn, PSG nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù khó tái hiện một chiến thắng “hủy diệt” như trước Bayern hay Real, nhưng đội bóng thủ đô nước Pháp đủ khả năng tạo ra một chiến thắng an toàn, đồng thời giữ sạch lưới trước một Tottenham đang chật vật tìm lại sự cân bằng.

Dự đoán tỉ số PSG vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu PSG vs Tottenham như sau:

Sportsmole: PSG 2-0 Tottenham

WhoScore: PSG 1-0 Tottenham

Báo chúng tôi dự đoán: PSG 1-0 Tottenham

Xem trực tiếp PSG vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận PSG vs Tottenham trong khuôn khổ siêu cúp châu âu diễn ra vào lúc 2h00 ngày 14/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.