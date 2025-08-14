Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Real Oviedo: Bắn hạ tân binh Trận đấu giữa Villarreal vs Real Oviedo giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Real Oviedo mới nhất

Villarreal sẽ vắng hai trung vệ Logan Costa và Willy Kambwala vì chấn thương, nên Santiago Mourino nhiều khả năng sẽ đá chính ngay trận ra mắt. Moleiro cũng được kỳ vọng góp mặt từ đầu, còn Ayoze Perez – chân sút ghi 19 bàn ở La Liga mùa trước – sẽ tiếp tục lãnh ấn hàng công. Đội hình ra sân của Villarreal sẽ vẫn giữ sự ổn định với bộ đôi tiền vệ trung tâm Santi Comesana và Dani Parejo.

Bên phía Real Oviedo, Rondon gần như chắc chắn sẽ lĩnh xướng hàng công. Tiền đạo người Venezuela từng thi đấu cho Las Palmas và Malaga, với lần gần nhất góp mặt ở La Liga là năm 2012. Lão tướng Santi Cazorla, 39 tuổi, sau mùa giải ghi 5 bàn và 5 kiến tạo trong 35 trận, sẽ tiếp tục đá chính. Luka Ilic – tân binh trị giá 2 triệu euro từ Red Star – cũng có thể ra sân ngay từ đầu.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Real Oviedo mới nhất

Villarreal:

Conde; Foyth, Mourino, Martin, Pedraza; Pino, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Perez

Real Oviedo:

Aaron; Vidal, Luengo, Calvo, Rahim; Sibo, Cazorla; Chaira, Iliic, Domingues; Rondon

Nhận định bóng đá Villarreal vs Real Oviedo mới nhất

Villarreal đã có mùa giải 2024-25 xuất sắc, giành 20 chiến thắng, 10 trận hòa và 8 thất bại sau 38 vòng, cán đích ở vị trí thứ năm với 70 điểm, ngang bằng Athletic Bilbao – đội đứng thứ tư.

Tàu ngầm vàng sẽ góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa này, đồng nghĩa với thử thách mới trong việc cân bằng giữa đấu trường châu Âu và quốc nội. Câu hỏi đặt ra là liệu chiều sâu đội hình có đủ để đáp ứng khối lượng thi đấu dày đặc.

Hè này, HLV Marcelino đã đưa về năm tân binh, đáng chú ý nhất là Alberto Moleiro từ Las Palmas – thương vụ tốn phí chuyển nhượng cao nhất của CLB. Ở chiều ngược lại, Alex Baena và Thierno Barry ra đi, khiến chất lượng đội hình giảm sút, và Villarreal có thể sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Lần gần nhất Villarreal gặp Real Oviedo là năm 2001, khi họ thắng 3-1. Trong 8 lần đối đầu ở mọi đấu trường, Oviedo chỉ thắng duy nhất một trận, diễn ra trên sân nhà năm 1971. Lần này, tân binh của La Liga sẽ hướng đến chiến thắng sân khách đầu tiên trước Villarreal.

Real Oviedo trở lại La Liga sau 24 năm, biến mùa 2025-26 trở thành cột mốc lịch sử. Họ giành quyền thăng hạng nhờ chiến thắng tại vòng play-off Segunda Division 2024-25, khi lần lượt vượt qua Almeria và Mirandes, sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba.

Mùa hè này, Oviedo khá bận rộn trên thị trường chuyển nhượng với bảy bản hợp đồng mới và tám cầu thủ ra đi. Bản hợp đồng nổi bật nhất là Salomon Rondon – tiền đạo 35 tuổi đến theo dạng cho mượn từ Pachuca, đánh dấu sự trở lại Tây Ban Nha sau nhiều năm.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Real Oviedo mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Real Oviedo như sau:

Sportsmole: Villarreal 2-0 Real Oviedo

WhoScore: Villarreal 2-1 Real Oviedo

Villarreal 2-1 Real Oviedo Báo chúng tôi dự đoán: Villarreal 2-0 Real Oviedo

Xem trực tiếp Villarreal vs Real Oviedo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Real Oviedo trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.