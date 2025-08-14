Quốc tế Nhận định, dự đoán Monaco vs Le Havre: Pogba khởi đầu như mơ Trận đấu giữa Monaco vs Le Havre giải Ligue 1 diễn ra vào 0h00 ngày 17/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Monaco vs Le Havre mới nhất

Monaco sẽ thiếu Soungoutou Magassa ở trận ra quân vì án treo giò từ vòng cuối mùa trước. Đây có thể là cơ hội cho Paul Pogba – người vừa trở lại bóng đá chuyên nghiệp sau gần hai năm, đá chính trong trận giao hữu gặp Inter. Tân binh mượn từ Barcelona, Ansu Fati, có thể ra mắt Ligue 1, trong khi thủ môn Lukas Hradecky – nhà vô địch Bundesliga cùng Leverkusen – sẵn sàng bắt chính trận đầu tiên.

Le Havre sẽ không có HLV Didier Digard trên băng ghế chỉ đạo do bị treo giò vì tích lũy thẻ vàng. Tiền đạo trẻ Elysee Logbo vắng mặt vì chấn thương vai, nhưng lực lượng còn lại khá đầy đủ. Ally Samatta – cựu tiền đạo Aston Villa – gia nhập theo dạng tự do từ PAOK và sẽ dẫn dắt hàng công, còn Thomas Delaine cùng tuyển thủ Hungary Loic Nego án ngữ hai cánh hàng thủ.

Đội hình dự kiến Monaco vs Le Havre mới nhất

Monaco:

Hradecky; Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique; Golovin, Zakaria, Pogba, Fati; Balogun, Biereth

Le Havre:

Diaw; Nego, Sangante, Kinkoue, Delaine; Namli, Toure, Ndiaye, Kechta; Soumare, Samatta

Nhận định bóng đá Monaco vs Le Havre mới nhất

Kể từ chiến tích ngoạn mục của Lille mùa 2020-21, chưa có đội bóng Ligue 1 nào đủ sức phá vỡ thế thống trị của Paris Saint-Germain. Mùa trước cũng không ngoại lệ, khi PSG tiếp tục băng băng về đích vô địch, còn Monaco rơi vào cuộc đua quen thuộc để trở thành “đội hay nhất trong phần còn lại” – và họ thua Marseille, chấp nhận vị trí thứ ba, chỉ hơn Nice và Lille đúng 1 điểm.

Tuy nhiên, 1 điểm ấy mang ý nghĩa lớn: giúp Monaco vào thẳng vòng bảng Champions League, thay vì phải dự vòng loại hoặc xuống Europa League. Thầy trò HLV Adi Hütter sẽ biết đối thủ vòng bảng của mình vào ngày 28/8 tới. Chuẩn bị cho mùa giải mới, Monaco có tới 8 trận giao hữu, bất bại 7 trận trước khi thua 1-2 Inter Milan ở trận cuối. Ở Ligue 1, họ cũng đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà – dài nhất giải hiện tại.

Le Havre – từng là khách quen của Ligue 2 đầu thế kỷ 21 – giờ chuẩn bị bước vào mùa thứ ba liên tiếp tại Ligue 1 sau hai năm liền cán đích ở vị trí 15. Dưới thời Didier Digard và trước đó là Luka Elsner, họ trụ hạng thành công, với mùa trước kết thúc bằng 34 điểm – hơn Reims (vị trí play-off) 1 điểm và hơn đội xuống hạng trực tiếp Saint-Etienne 4 điểm.

Tấm vé trụ hạng mùa trước được ấn định theo kịch bản kịch tính: ở phút 99 vòng cuối, Abdoulaye Toure ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Le Havre thắng Strasbourg 3-2 – và điều đó trở nên quý giá khi Reims thua Metz trong trận play-off. Dù vậy, phong độ giao hữu hè năm nay của họ không tốt, không thắng 5 trận (thua Deportivo, Brest, Le Mans; hòa Angers, Paris FC).

Thống kê đối đầu lại mang đến chút hy vọng cho Le Havre: họ chỉ thua 1/5 trận Ligue 1 gần nhất gặp Monaco và giành 17 điểm sân khách trong năm 2025 – chỉ kém PSG (22).

Dự đoán tỉ số Monaco vs Le Havre mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Monaco vs Le Havre như sau:

Sportsmole: Monaco 3-0 Le Havre

WhoScore: Monaco 2-0 Le Havre

Monaco 2-0 Le Havre Báo chúng tôi dự đoán: Monaco 3-0 Le Havre

Xem trực tiếp Monaco vs Le Havre khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Monaco vs Le Havre trong khuôn khổ giải Ligue 1 diễn ra vào lúc 0h00 ngày 17/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.