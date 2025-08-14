Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs Bournemouth: Mở bát rực lửa Trận đấu giữa Liverpool vs Bournemouth giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Bournemouth mới nhất

Ryan Gravenberch sẽ lỡ trận mở màn vì án treo giò do tấm thẻ đỏ ở vòng cuối mùa trước gặp Crystal Palace. Trước đó, anh cũng vắng mặt ở trận thua Community Shield vì chào đón con đầu lòng. Liverpool nhiều khả năng cũng không có Joe Gomez (gót Achilles) và Conor Bradley (chấn thương cơ).

Curtis Jones đã lập kỷ lục về số đường chuyền chính xác 100% trong một trận Community Shield (53/53) nhưng Alexis Mac Allister, khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, sẽ trở lại đá ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ.

Bên phía Bournemouth, Enes Unal và Lewis Cook vẫn đang hồi phục chấn thương đầu gối. Ryan Christie (háng), Luis Sinisterra (đùi) và Justin Kluivert (bắp chân) đang ở các giai đoạn bình phục khác nhau. Sinisterra có thể trở lại ở trận này, Cook dự kiến tập cùng đội trong tuần nhưng chưa chắc ra sân, còn Kluivert gần như chắc chắn vắng mặt vì những vấn đề phát sinh trong quá trình hồi phục.

Antoine Semenyo sẵn sàng thi đấu sau khi gia hạn hợp đồng, trong khi tân binh Djordje Petrovic – cựu thủ môn Chelsea – sẽ bắt chính ở trận ra mắt Premier League cho Bournemouth.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Bournemouth mới nhất

Liverpool:

Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Bournemouth:

Petrovic; Araujo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson

Nhận định bóng đá Liverpool vs Bournemouth mới nhất

Chấn thương dây chằng chéo trước của Rodri, tầm ảnh hưởng giảm sút của Kevin De Bruyne và cuộc khủng hoảng sáng tạo của Arsenal đã cùng góp phần dập tắt hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước của Manchester City và Arsenal. Khi đó, Liverpool của HLV Slot, với nguồn cảm hứng mang tên Mohamed Salah, đã xuất sắc giành danh hiệu thứ 20, qua đó tái chiếm ngôi vương bóng đá Anh bên cạnh kình địch Manchester United.

Khoản chi tiêu kỷ lục trong mùa hè vừa qua cho thấy quyết tâm của The Reds trong việc giữ chặt ngôi vương. Tuy nhiên, gã khổng lồ vùng Merseyside đã sớm nói lời chia tay một danh hiệu tiềm năng ở mùa 2025-26 khi trở thành nạn nhân tiếp theo của những pha cản phá xuất sắc trên chấm phạt đền của Dean Henderson.

Bàn thắng ra mắt tuyệt đẹp của Hugo Ekitike và pha lập công có phần may mắn của Jeremie Frimpong cũng không đủ giúp Liverpool tránh thất bại trong loạt sút luân lưu trước Crystal Palace tại Wembley hôm Chủ Nhật. Hàng thủ vốn đang thiếu hụt nhân sự của họ tiếp tục để lộ điểm yếu, khi đã thủng lưới 10 bàn trong 5 trận gần nhất, bao gồm cả các trận chính thức và giao hữu.

Nhà đương kim vô địch cũng khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-25 với chuỗi 4 trận không thắng, dù họ đã sớm đảm bảo chức vô địch. Chuỗi bất bại của Liverpool trên sân Anfield tại giải đấu hàng đầu nước Anh hiện đã kéo dài lên con số 17 trận kể từ thất bại bất ngờ trước Nottingham Forest hồi tháng 9 năm ngoái. Họ cũng chưa từng thua trong ngày ra quân kể từ mùa 2012-13 (thất bại 0-3 trước West Bromwich Albion), với chuỗi 12 trận bất bại – kỷ lục dài nhất tại Premier League.

Trùng hợp là West Brom cũng chính là đội gần nhất đánh bại Bournemouth trong trận mở màn mùa giải (2017-18). Kể từ đó, Bournemouth đã duy trì mạch 7 trận bất bại ở vòng 1 Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, để nối dài thành tích lên 8 trận sẽ không hề dễ dàng. Mùa 2024-25 chứng kiến Bournemouth đạt kỷ lục 56 điểm và để thủng lưới ít nhất trong lịch sử của họ tại Ngoại hạng Anh (46 bàn thua). Nhưng hàng thủ xuất sắc mùa trước đã bị tổn thất nặng nề khi Kepa Arrizabalaga, Dean Huijsen, Illia Zabarnyi và Milos Kerkez (gia nhập Liverpool) đều rời đi. Bốn trận giao hữu cuối hè cũng không đem lại chiến thắng nào, với 2 thất bại tại Mỹ trước Manchester United và West Ham, rồi hòa 2 trận liên tiếp với Real Sociedad.

Lịch sử đối đầu tại Anfield càng khiến Bournemouth khó hy vọng: họ chưa từng thắng Liverpool trên sân khách, chỉ giành 1 điểm trong 24 điểm tối đa tại Premier League và thua 6 lần gần nhất với tổng tỷ số 23-2. Dù vậy, nếu học hỏi chiến thuật của Crystal Palace, đội bóng của HLV Iraola vẫn có thể gây bất ngờ trong ngày ra quân.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Bournemouth mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs Bournemouth như sau:

Sportsmole: Liverpool 2-0 Bournemouth

WhoScore: Liverpool 3-1 Bournemouth

Liverpool 3-1 Bournemouth Báo chúng tôi dự đoán: Liverpool 3-1 Bournemouth

Xem trực tiếp Liverpool vs Bournemouth khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs Bournemouth trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.