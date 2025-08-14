Quốc tế Nhận định, dự đoán Girona vs Rayo Vallecano: Ngang tài ngang sức Trận đấu giữa Girona vs Rayo Vallecano giải La Liga diễn ra vào 0h00 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Girona vs Rayo Vallecano mới nhất

Girona sẽ thiếu vắng Miguel Gutierrez vì chấn thương mắt cá, và hậu vệ này nhiều khả năng sẽ gia nhập Napoli nên gần như chắc chắn không ra sân, kể cả khi kịp bình phục. Ricard Artero, Ivan Martin, Donny van de Beek và Abel Ruiz cũng ngồi ngoài do chấn thương. Một số tân binh sẽ có màn ra mắt: Rincon, Witsel và Reis nhiều khả năng đá chính ở hàng thủ, trong khi Lemar – đến theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid – dự kiến góp mặt ở hàng công.

Với Rayo Vallecano, Batalla sẽ bắt chính trong lần ra sân chính thức đầu tiên sau khi ký hợp đồng dài hạn. Trung vệ tân binh Luiz Felipe cũng sẵn sàng ra sân từ đầu, nhưng Jozhua Vertrouwd và Gerard Gumbau nhiều khả năng ngồi dự bị. Abdul Mumin là trường hợp duy nhất bỏ ngỏ khả năng thi đấu do gặp vấn đề cơ bắp.

Đội hình dự kiến Girona vs Rayo Vallecano mới nhất

Girona:

Gazzaniga; Rincon, Witsel, Reis, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Lemar, Asprilla; Miovski

Rayo Vallecano:

Batalla; Balliu, Felipe, Lejeune, Espino; Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia; De Frutos, Nteka

Nhận định bóng đá Girona vs Rayo Vallecano mới nhất

Không thể phủ nhận mùa giải 2024-25 là một chiến dịch đáng thất vọng với Girona. Sau mùa 2023-24 thăng hoa, kết thúc ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đội bóng xứ Catalonia đã sa sút rõ rệt, chật vật cân bằng giữa đấu trường châu Âu và quốc nội. Cuối cùng, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 16, hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Hè này, Girona đã bổ sung bốn tân binh – Hugo Rincon, Axel Witsel, Vitor Reis và Thomas Lemar – chú trọng vào chất lượng hơn là số lượng. Nhiều cầu thủ cũng đã rời đội, giúp đội hình có diện mạo mới, và việc không phải dự cúp châu Âu mùa 2025-26 được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích ở La Liga.

Mùa trước, Girona hòa không bàn thắng với Rayo Vallecano ở trận lượt đi, nhưng để thua 1-2 trên sân đối phương hồi tháng 1/2025.

Ở phía bên kia, Rayo Vallecano có mùa giải 2024-25 thành công, kết thúc ở vị trí thứ tám và giành quyền dự vòng play-off Conference League. Họ chỉ kém Celta Vigo – đội đứng thứ bảy – ba điểm, và tiếp tục đặt mục tiêu tranh suất châu Âu mùa này. Tuy nhiên, cách đây hai mùa (2023-24), họ từng đứng thứ 17, nên nguy cơ rơi vào cuộc đua trụ hạng vẫn chưa thể loại trừ.

Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử Rayo dự cúp châu Âu, và việc không vượt qua được vòng play-off Conference League chắc chắn sẽ là cú sốc lớn. Hè này, họ cũng mang về bốn tân binh, đáng chú ý nhất là Augusto Batalla từ River Plate sau khi thủ môn này có thời gian cho mượn thành công. Đội hình gần như không thay đổi khi chỉ có hai cầu thủ ra đi theo dạng tự do, hứa hẹn duy trì sự ổn định ở mùa mới.

Dự đoán tỉ số Girona vs Rayo Vallecano mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Girona vs Rayo Vallecano như sau:

Sportsmole: Girona 2-1 Rayo Vallecano

WhoScore: Girona 1-1 Rayo Vallecano

Girona 1-1 Rayo Vallecano Báo chúng tôi dự đoán: Girona 1-1 Rayo Vallecano

Xem trực tiếp Girona vs Rayo Vallecano khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Girona vs Rayo Vallecano trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h00 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.