Quốc tế Nhận định, dự đoán Mallorca vs Barcelona: Áp đảo chủ nhà Trận đấu giữa Mallorca vs Barcelona giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 17/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Mallorca vs Barcelona mới nhất

Mallorca vắng Samu Costa vì chấn thương, còn lại lực lượng đầy đủ. Tiền đạo Vedat Muriqi nhiều khả năng đá chính, Pablo Torre có thể ra mắt ngay trước đội bóng cũ. Sergi Darder và Takuma Asano sẽ hỗ trợ tấn công, Manu Morlanes cùng Omar Mascarell chơi ở trung tuyến.

Barcelona thiếu thủ môn Marc-Andre ter Stegen (chấn thương lưng dài hạn), Dani Olmo và Robert Lewandowski cũng chưa chắc kịp trở lại. Hiện Joan Garcia, Marcus Rashford, Bardghji, Gerard Martin, Marc Bernal và Wojciech Szczesny chưa được đăng ký thi đấu nhưng dự kiến sẽ hoàn tất trước khi công bố danh sách. Garcia được ưu tiên để bắt chính, trong khi Fermin Lopez và Ferran Torres dự kiến đá chính.

Đội hình dự kiến Mallorca vs Barcelona mới nhất

Mallorca:

Roman; Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Morlanes, Mascarell; Asano, Darder, Torre; Muriqi

Barcelona:

Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres

Nhận định bóng đá Mallorca vs Barcelona mới nhất

Mallorca thắng 13, hòa 9 và thua 16 trong 38 trận La Liga mùa trước, giành 48 điểm và đứng thứ 10, chỉ kém đội xếp thứ 8 Rayo Vallecano – đội giành vé dự cúp châu Âu – bốn điểm.

Bước sang mùa thứ năm liên tiếp tại La Liga, “Los Piratas” đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, đặc biệt sau khi bổ sung tiền vệ trẻ triển vọng Pablo Torre từ Barcelona. Ngoài ra, họ còn chiêu mộ thủ môn Lucas Bergstrom và tiền đạo Mateo Joseph, trong khi chia tay Jose Copete, Siebe Van der Heyden và Robert Navarro.

Mallorca có lịch giao hữu dày đặc với 6 trận, thắng 3 trận, trong đó thắng cả hai trận cuối gặp Poblense và Hamburger SV. Tuy nhiên, họ có thành tích rất tệ trước Barcelona, thua 14/15 lần chạm trán gần nhất tại La Liga; lần thắng gần nhất trước đối thủ này là năm 2009.

Barcelona mùa trước thắng 5-1 ở cặp đấu này và sẽ quyết tâm khởi đầu mùa giải 2025-26 bằng một chiến thắng, đặc biệt khi đối thủ lớn Real Madrid chỉ ra sân vào thứ Ba tuần tới. Việc không dự Club World Cup 2025 giúp họ có thời gian nghỉ ngơi trước khi thắng cả 4 trận giao hữu, trong đó có trận thắng 5-0 Como ở Cúp Joan Gamper.

Mùa hè này, Barca bổ sung Joan Garcia, Marcus Rashford và Roony Bardghji. Mùa trước, thầy trò Hansi Flick giành cú đúp La Liga – Cúp Nhà vua, kèm Siêu cúp Tây Ban Nha, ghi hơn 100 bàn ở giải quốc nội. Lamine Yamal, ở tuổi 18, tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Dự đoán tỉ số Mallorca vs Barcelona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Mallorca vs Barcelona như sau:

Sportsmole: Mallorca 0-2 Barcelona

WhoScore: Mallorca 1-2 Barcelona

Mallorca 1-2 Barcelona Báo chúng tôi dự đoán: Mallorca 1-3 Barcelona

Xem trực tiếp Mallorca vs Barcelona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Mallorca vs Barcelona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 17/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.