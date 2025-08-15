Quốc tế Nhận định, dự đoán Alaves vs Levante: 3 điểm trên sân nhà Trận đấu giữa Alaves vs Levante giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 17/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Alaves vs Levante mới nhất

Alaves không gặp vấn đề chấn thương, HLV Coudet có đầy đủ lực lượng. Một số tân binh dự kiến ra mắt, gồm cựu tiền đạo Real Madrid Mariano Diaz, cùng Carles Alena, Jonny Otto và Pablo Ibanez.

Levante mất Olasgasti, Alfonso Pastor và Kervin Arriaga vì chấn thương. Goduine Koyalipou, Matias Moreno, Alan Matturro và Carlos Alvarez phải chờ kiểm tra thể lực. Roger Brugue – ghi 11 bàn mùa trước – sẽ đá chính trên hàng công, bên cạnh Ivan Romero (9 bàn). Jeremy Toljan và Koyalipou nhiều khả năng có trận ra mắt.

Đội hình dự kiến Alaves vs Levante mới nhất

Alaves:

Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Enriquez; Ibanez, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Diaz

Levante:

Cunat; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Martinez, Rey, Sanchez; Romero, Koyalipou, Brugue

Nhận định bóng đá Alaves vs Levante mới nhất

Alaves khép lại mùa giải trước với 10 trận thắng, 12 trận hòa và 16 thất bại sau 38 vòng, giành 42 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm, xếp thứ 15 chung cuộc.

Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp của họ tại La Liga, và cũng là giai đoạn thành công khi góp mặt ở hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha trong 9/10 mùa gần nhất. Đội bóng của HLV Eduardo Coudet có 5 trận giao hữu hè này, thắng 2, hòa 1, thua 2, trong đó trận gần nhất hòa Eibar 0-0.

Alaves đã chiêu mộ 7 tân binh và chia tay nhiều cầu thủ, tạo ra sự thay đổi lớn trong đội hình – điều được xem là cần thiết. Lần gần nhất gặp Levante tại La Liga là tháng 5/2022, Alaves thua 1-3, nhưng họ vẫn dẫn đối đầu với 16 chiến thắng so với 8 của Levante.

Levante trở lại La Liga sau ba năm ở Segunda Division, vô địch giải hạng hai mùa trước với 22 trận thắng, 11 hòa, 7 thua, hơn đội xếp ba Real Oviedo bốn điểm. Thầy trò HLV Julian Calero thắng 3/6 trận giao hữu, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Auxerre ở trận gần nhất.

Mùa hè này, Levante bổ sung 8 cầu thủ, đáng chú ý là Jon Ander Olasagasti từ Real Sociedad và trung vệ Matias Moreno từ Fiorentina. Họ chia tay tiền vệ Giorgi Kochorashvili, sang Sporting Lisbon với giá 4,7 triệu bảng.

Dự đoán tỉ số Alaves vs Levante mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Alaves vs Levante như sau:

Sportsmole: Alaves 2-1 Levante

WhoScore: Alaves 1-0 Levante

Alaves 1-0 Levante Báo chúng tôi dự đoán: Alaves 1-0 Levante

Xem trực tiếp Alaves vs Levante khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Alaves vs Levante trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 17/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.