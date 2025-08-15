Quốc tế Nhận định, dự đoán Brighton vs Fulham: Chủ nhà thắng sít sao Trận đấu giữa Brighton vs Fulham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brighton vs Fulham mới nhất

Brighton mất bộ ba Solly March, Adam Webster và Julio Enciso vì chấn thương đầu gối; Jack Hinshelwood (đau nhẹ) và Baleba (đầu gối) bỏ ngỏ khả năng ra sân. Hurzeler có thể trao cơ hội ra mắt Ngoại hạng cho hậu vệ trái tấn công Maxim De Cuyper trong hàng thủ bốn người, cùng đội trưởng Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke và một trong hai là Mats Wieffer hoặc Tariq Lamptey ở cánh phải.

Kaoru Mitoma và Danny Welbeck – đồng vua phá lưới của Brighton mùa trước với 11 bàn – dự kiến đá chính trên hàng công cùng Georgino Rutter và Yankuba Minteh. Ở tuyến giữa, Yasin Ayari và Diego Gomez có thể đá cặp.

Về phía Fulham, Antonee Robinson chưa thi đấu phút nào ở tiền mùa giải do phẫu thuật đầu gối hồi tháng 5 và vẫn vắng mặt. Ryan Sessegnon có thể đá chính ở cánh trái dù rời sân sớm ở trận gặp Frankfurt vì lý do phòng ngừa.

Silva xác nhận tiền đạo Rodrigo Muniz “có thể thi đấu” dù anh muốn sang Atalanta – CLB Serie A đã đưa ra đề nghị 34 triệu bảng. Raul Jimenez nhiều khả năng đá chính. Tài năng trẻ Joshua King gây ấn tượng ở tiền mùa giải và sẽ cạnh tranh vị trí số 10 với Emile Smith Rowe. Harry Wilson – ghi nhiều bàn nhất cho đội ở tiền mùa giải (5 bàn) – cùng Alex Iwobi sẽ đá hai cánh.

Đội hình dự kiến Brighton vs Fulham mới nhất

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Ayari, Gomez; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Fulham:

Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez

Nhận định bóng đá Brighton vs Fulham mới nhất

Brighton là một trong những đội chi tiêu nhiều nhất châu Âu mùa hè năm ngoái, bỏ ra hơn 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ mới. Tuy nhiên, HLV trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh Fabian Hurzeler vẫn không thể đưa CLB trở lại đấu trường châu Âu, đành hài lòng với vị trí thứ tám đầy tôn trọng.

Mùa hè này, “Chim Mòng Biển” đã chi hơn 60 triệu bảng để mang về sáu tân binh, trong đó có tài năng trẻ người Hy Lạp Charalampos Kostoulas. Dù vậy, họ mất tiền đạo chủ lực Joao Pedro vào tay Chelsea và hậu vệ trái Pervis Estupinan cho AC Milan, trong khi tiền vệ Carlos Baleba vẫn được đồn đoán sẽ gia nhập Manchester United với mức phí lớn.

Hurzeler tự tin Brighton “có thể cạnh tranh với các đội lớn” mùa này. CLB đã có giai đoạn chuẩn bị tích cực, thắng sáu và hòa một trong bảy trận giao hữu, trong đó có hai chiến thắng 2-0 và 2-1 trước Wolfsburg ngay trên sân nhà cuối tuần trước.

Brighton bước vào trận gặp Fulham thứ Bảy này với chuỗi bốn mùa liên tiếp thắng trận mở màn Ngoại hạng – kỷ lục của CLB và cũng là chuỗi dài nhất hiện tại tại giải đấu. Họ cũng có lý do để kỳ vọng ghi bàn, khi đã ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng (31 bàn) kể từ sau thất bại 0-7 trước Nottingham Forest hồi tháng 2. Trong quãng thời gian này, chỉ Manchester City (30 điểm) và Aston Villa (29 điểm) giành nhiều điểm hơn Brighton (27 điểm – thắng 8, hòa 3, thua 3).

Fulham chuẩn bị cho mùa giải thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng và đặt mục tiêu trở lại top 10 sau khi cán đích thứ 11 mùa trước với 54 điểm – thành tích cao nhất lịch sử CLB ở giải đấu này.

Đội bóng của Marco Silva toàn thắng cả ba trận giao hữu trước Nottingham Forest, Al-Ittihad và Eintracht Frankfurt, trong đó trận thắng Frankfurt 1-0 cuối tuần trước đến từ cú sút phạt đẹp mắt của Raul Jimenez.

Tuy nhiên, Silva trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè “thụ động” khi tân binh duy nhất là thủ môn dự bị Benjamin Lecomte với giá 500.000 bảng. Ông thừa nhận lực lượng “rất mỏng” và kêu gọi bổ sung nhân sự trước hạn chót 1/9.

Fulham chỉ thắng trận mở màn ở một trong tám mùa gần nhất (hòa 3, thua 4) – chiến thắng 1-0 trước Everton mùa 2023-24. Silva cho rằng cả Fulham lẫn Brighton “đều sẽ căng thẳng” trước trận mở màn này.

Trước Brighton, Fulham thắng 50% trong 10 lần gặp nhau tại Ngoại hạng (thắng 5, hòa 4, thua 1) – chỉ có Leicester City (58%) và Bolton Wanderers (55%) là họ có tỷ lệ thắng cao hơn khi đối đầu ít nhất 10 trận. Tuy nhiên, Fulham chỉ thắng một trong bảy chuyến làm khách gần nhất trước Brighton (hòa 3, thua 3), lần gần nhất là 1-0 vào tháng 2/2023.

Dự đoán tỉ số Brighton vs Fulham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brighton vs Fulham như sau:

Sportsmole: Brighton 2-1 Fulham

WhoScore: Brighton 2-0 Fulham

Brighton 2-0 Fulham Báo chúng tôi dự đoán: Brighton 2-1 Fulham

Xem trực tiếp Brighton vs Fulham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brighton vs Fulham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.