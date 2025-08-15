Quốc tế Nhận định, dự đoán Sunderland vs West Ham: Trắng tay trước tân binh Trận đấu giữa Sunderland vs West Ham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sunderland vs West Ham mới nhất

Sunderland vắng Luke O'Nien, Aji Alese (chấn thương vai), Leo Hjelde (gót Achilles), Dennis Cirkin (cổ tay) và Romaine Mundle (đùi). Mundle dự kiến nghỉ 2 tháng đầu mùa. Le Bris sẽ quyết định muộn việc sử dụng tân binh Omar Alderete và hai cầu thủ mới Arthur Masuaku, Marc Guiu. Alderete bị gián đoạn tập luyện vì chấn thương, còn Masuaku và Guiu chưa đạt thể lực tốt nhất.

Có thể tới 7 tân binh sẽ đá chính, trong đó có tân đội trưởng Granit Xhaka, nhiều khả năng sát cánh cùng Habib Diarra và một trong hai Noah Sadiki hoặc Enzo Le Fee ở giữa sân. Simon Adingra và Chemsdine Talbi dự kiến hỗ trợ Eliezer Mayenda trên hàng công.

Phía West Ham, Crysencio Summerville chưa thể trở lại sau chấn thương gân kheo dài hạn, còn George Earthy nghỉ vì chấn thương mắt cá. Potter có thể trao cơ hội ra mắt cho Hermansen trong khung thành, nhưng cũng có khả năng giữ Alphonse Areola. Diouf gây ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Aaron Wan-Bissaka sẽ đá cánh phải, đẩy Walker-Peters dự bị. Đội trưởng Jarrod Bowen chắc suất đá chính và đang hướng tới thành tích ghi bàn ở 5 trận Ngoại hạng liên tiếp – điều chưa ai ở West Ham làm được kể từ Jesse Lingard.

Đội hình dự kiến Sunderland vs West Ham mới nhất

Sunderland:

Roefs; Hume, Seelt, Balland, Reinaldo; Sadiki, Xhaka, Diarra; Talbi, Mayenda, Adingra

West Ham United:

Areola; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Soucek, Ward-Prowse, Diouf; Bowen, Paqueta; Fullkrug

Nhận định bóng đá Sunderland vs West Ham mới nhất

Sunderland đang sống trong niềm hân hoan kể từ khi giành chiến thắng ở trận chung kết play-off Championship bằng bàn thắng quyết định ở phút 95 trước Sheffield United hồi tháng 5. Dù người hâm mộ hào hứng chờ đợi mùa giải mới, vẫn có những lo lắng nhất định sau một mùa hè thay đổi mạnh mẽ.

HLV Regis Le Bris đã đưa về 11 tân binh và không hối tiếc về khoản chi 130 triệu bảng, tin rằng đội hình cần một “cú tái thiết” cho “chương mới và thử thách mới” ở Ngoại hạng Anh.

Dù Sunderland chỉ thắng 2/9 trận giao hữu (hòa 2, thua 5) trong giai đoạn chuẩn bị kéo dài bảy tuần – gần nhất là thất bại 0-3 trên sân nhà trước Rayo Vallecano – Le Bris vẫn tự tin đội bóng “đã sẵn sàng” và cho rằng tinh thần các cầu thủ đã “thay đổi” trước trận mở màn gặp West Ham.

Thành tích vòng mở màn của Sunderland ở Ngoại hạng khá kém, khi không thắng 7 trận gần nhất (hòa 4, thua 3), lần gần nhất là thất bại 1-2 trước Manchester City mùa 2016-17. Phong độ sân nhà cũng là yếu tố then chốt nếu họ muốn trụ hạng, và họ chắc chắn không muốn nối dài chuỗi 3 thất bại sân nhà cuối mùa trước (không tính play-off). Lần gần nhất Sunderland thua 4 trận sân nhà liên tiếp ở giải VĐQG là tháng 9/2017.

West Ham bước vào mùa giải thứ 14 liên tiếp tại Ngoại hạng và mùa đầu tiên trọn vẹn dưới thời Graham Potter, người lên thay Julen Lopetegui hồi tháng 1 và giúp đội tránh xa nhóm xuống hạng, dù màn trình diễn chưa thực sự ấn tượng.

Potter mới thắng 5/18 trận Ngoại hạng để về đích thứ 14 và thừa nhận đội bóng vẫn đang “trong quá trình hoàn thiện”. Mùa hè này, West Ham chia tay Mohammed Kudus, Vladimir Coufal, Aaron Cresswell và Michail Antonio, đồng thời bổ sung El Hadji Malick Diouf, Kyle Walker-Peters, Callum Wilson và Mads Hermansen; Jean Clair-Todibo cũng ký hợp đồng dài hạn sau thời gian cho mượn.

West Ham đã có một giai đoạn tiền mùa giải tích cực, thắng 4/5 trận, trong đó có Everton (2-1) và Bournemouth (2-0), trước khi đánh bại Lille trên chấm luân lưu cuối tuần qua. Dù nắm giữ kỷ lục thua nhiều trận mở màn Ngoại hạng nhất (16) và để thủng lưới nhiều nhất ở vòng 1 (50 bàn), họ vẫn có quyền lạc quan khi bất bại 8 trận gần nhất gặp Sunderland (thắng 4, hòa 4).

Dự đoán tỉ số Sunderland vs West Ham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sunderland vs West Ham như sau:

Sportsmole: Sunderland 2-1 West Ham

WhoScore: Sunderland 1-0 West Ham

Sunderland 1-0 West Ham Báo chúng tôi dự đoán: Sunderland 1-0 West Ham

Xem trực tiếp Sunderland vs West Ham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sunderland vs West Ham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.