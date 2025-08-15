Quốc tế Nhận định, dự đoán Tottenham vs Burnley: Gà trống gáy vang Trận đấu giữa Tottenham vs Burnley giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Burnley mới nhất

Ngoài bảy ca chấn thương (James Maddison, Radu Dragusin, Kota Takai, Manor Solomon, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, Bryan Gil), Tottenham còn không có Yves Bissouma ở trận Siêu cúp châu Âu vì HLV Frank gạch tên do tình trạng đi muộn. Chưa rõ Bissouma có được trở lại hay không.

Tiền đạo Dominic Solanke đã bình phục chấn thương mắt cá và vào sân từ ghế dự bị hôm thứ Tư, nhiều khả năng đá chính cuối tuần này khi Tottenham trở lại lối chơi tấn công.

Phía Burnley, HLV Parker cho biết ông có “gần như đầy đủ lực lượng”, ngoại trừ các ca chấn thương dài hạn Zeki Amdouni và Benson Manuel. Những Zian Flemming, Bashir Humphreys, Jordan Beyer, Connor Roberts và tân binh Martin Dubravka đều đã hồi phục; Dubravka sẽ ra mắt trong khung gỗ nếu hoàn toàn khỏe mạnh.

Kyle Walker dự kiến góp mặt ở hàng thủ để đối đầu CLB cũ, trong khi Armando Broja nhiều khả năng chưa được đá chính do chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Burnley mới nhất

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Johnson; Solanke

Burnley:

Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Cullen, Ugochukwu; Edwards, Hannibal, Anthony; Foster

Nhận định bóng đá Tottenham vs Burnley mới nhất

Tottenham suýt tái hiện câu chuyện “xe buýt London” vào tối thứ Tư, khi sau 17 năm chờ đợi một danh hiệu, họ đã tiến sát tới việc giành hai chiếc cúp châu Âu chỉ trong bốn tháng.

Bộ đôi hậu vệ Micky van de Ven và Cristian Romero cùng lập công trước nhà vô địch châu Âu, nhưng Lee Kang-in và Goncalo Ramos đã gỡ hòa, buộc trận đấu bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Van de Ven và Mathys Tel đá hỏng, khiến đội nhà thất bại – Tel sau đó còn bị tấn công phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội.

Dù thất bại theo cách đau đớn, thầy trò Frank vẫn có nhiều điểm tích cực sau khi sòng phẳng với nhà vô địch châu Âu – tín hiệu lạc quan cho hành trình cải thiện vị trí 17 đầy thất vọng mùa trước.

Lịch sử cũng ủng hộ “Gà trống”, khi họ từng hai lần tiếp đón đội mới thăng hạng ở vòng mở màn Ngoại hạng và đều thắng – trước Ipswich Town năm 2000 và Aston Villa năm 2019. Tuy nhiên, Tottenham đang có chuỗi 13 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng – dài nhất từ năm 2010 (17 trận) – và sẽ cần học hỏi khả năng phòng ngự từ đối thủ sắp tới.

HLV Burnley Scott Parker – cựu thành viên Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng khi còn khoác áo Tottenham – đã truyền được sự chắc chắn nơi hàng thủ cho các học trò mùa trước, giúp đội lập kỷ lục mới của bóng đá Anh.

Hàng phòng ngự xuất sắc ấy chỉ để thủng lưới 16 bàn sau 46 trận ở Championship – thành tích tốt nhất lịch sử các giải chuyên nghiệp Anh – đồng thời giữ sạch lưới tới 30 trận. Dù vậy, Burnley vẫn trải qua “kỷ lục buồn” khi trở thành đội đầu tiên giành 100 điểm nhưng không vô địch do thua Leeds United về hiệu số, dù mục tiêu lớn nhất vẫn là giành quyền thăng hạng.

Dẫu vậy, Burnley đã thủng lưới ở 20 trận liên tiếp tại Ngoại hạng và thua cả ba trận mở màn gần nhất ở giải đấu này. Họ cũng chưa từng thắng trong 9 lần làm khách gần đây trước Tottenham, chỉ hòa một lần 1-1 tại Wembley mùa 2017-18.

Dự đoán tỉ số Tottenham vs Burnley mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tottenham vs Burnley như sau:

Sportsmole: Tottenham 2-0 Burnley

WhoScore: Tottenham 2-1 Burnley

Tottenham 2-1 Burnley Báo chúng tôi dự đoán: Tottenham 1-0 Burnley

Xem trực tiếp Tottenham vs Burnley khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tottenham vs Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.