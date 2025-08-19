Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Osasuna: Vỡ trận tại Bernabeu Trận đấu giữa Real Madrid vs Osasuna giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 20/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Osasuna mới nhất

Real Madrid sẽ bước vào trận mở màn La Liga 2025/26 mà không có trung vệ Antonio Rudiger do án treo giò 6 trận còn hiệu lực từ mùa trước. Ngoài ra, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng thiếu vắng Jude Bellingham và Endrick vì chấn thương, trong khi Ferland Mendy và Eduardo Camavinga không kịp bình phục thể lực.

Dù vậy, Real Madrid vẫn sở hữu chiều sâu đội hình ấn tượng với các phương án thay thế chất lượng như Guler, Tchouameni và Valverde ở tuyến giữa. Bộ ba tân binh Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Alvaro Carreras đều có cơ hội ra mắt La Liga.

Bên phía Osasuna, khả năng ra sân của Ruben Garcia và Iker Benito vẫn còn bỏ ngỏ, khi cả hai cần vượt qua bài kiểm tra thể lực cuối cùng trước giờ bóng lăn.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Osasuna mới nhất

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Brahim, Mbappe, Vinicius.

Osasuna (4-3-3): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola, Oroz; K Barja, Budimir, M.Gomez.

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Osasuna mới nhất

Real Madrid được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với Osasuna, không chỉ bởi lực lượng hùng hậu mà còn nhờ thành tích đối đầu ấn tượng suốt hơn một thập kỷ qua. Los Blancos đã không thua Osasuna tại La Liga kể từ năm 2011 và đang hướng đến một khởi đầu mạnh mẽ trong hành trình đòi lại ngôi vương từ tay Barcelona.

Dù thiếu vắng một số trụ cột, nhưng với sự góp mặt của những ngôi sao tấn công như Mbappe, Vinicius và Brahim Diaz, đội chủ sân Bernabeu hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận áp đảo. Osasuna dù là đội bóng có tổ chức tốt và từng gây khó dễ cho các ông lớn, nhưng việc phải làm khách ở Bernabeu cùng phong độ tiền mùa giải không mấy thuyết phục khiến khả năng tạo bất ngờ là rất thấp. Một chiến thắng cách biệt dành cho Real Madrid là kịch bản dễ xảy ra trong ngày ra quân.

Dự đoán tỉ số Real Madrid vs Osasuna mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Madrid vs Osasuna như sau:

Sportsmole: Real Madrid 3-0 Osasuna

WhoScore: Real Madrid 4-0 Osasuna

Real Madrid 4-0 Osasuna Báo chúng tôi dự đoán: Real Madrid 4-0 Osasuna

Xem trực tiếp Real Madrid vs Osasuna khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Madrid vs Osasuna trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 20/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.