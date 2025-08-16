Quốc tế Nhận định, dự đoán Espanyol vs Atletico Madrid: Đòn quyết định của Simeone Trận đấu giữa Espanyol vs Atletico Madrid giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 18/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Espanyol vs Atletico Madrid mới nhất

Espanyol sẽ vắng Javi Hernandez vì chấn thương, nhưng nhìn chung có lực lượng khá đầy đủ. Một số tân binh sẽ được trao cơ hội ra mắt, trong đó Fernandez – người ghi 6 bàn khi khoác áo Espanyol nửa cuối mùa trước – nhiều khả năng đá chính. Marko Dmitrovic và Miguel Rubio cũng có thể góp mặt từ đầu.

Javi Puado, người ghi 12 bàn tại La Liga mùa trước, chắc chắn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hàng công.

Phía Atletico, Jose Gimenez còn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương cơ, nhưng Simeone gần như có đầy đủ đội hình.

Hancko, Ruggeri, Cardoso, Baena và Almada đều sẵn sàng có trận ra mắt chính thức, nghĩa là Atletico có thể tung ra tới 5 tân binh trong đội hình xuất phát.

Trên hàng công, Julian Alvarez – với 29 bàn mùa trước – vẫn là niềm hy vọng số một trong chuyến làm khách tại RCDE Stadium.

Đội hình dự kiến Espanyol vs Atletico Madrid mới nhất

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Rubio, Romero; Sanchez, Lozano, Exposito, Roca; Fernandez, Puado

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Cardoso; Simeone, Baena, Almada; Alvarez

Nhận định bóng đá Espanyol vs Atletico Madrid mới nhất

Espanyol giành 11 chiến thắng, 9 trận hòa và thua 18 trận trong 38 vòng La Liga mùa trước, thu về 42 điểm – vừa đủ để trụ hạng khi hơn đội đứng 18 là Leganes đúng 2 điểm.

Đây là lần đầu tiên kể từ 2023, Espanyol có hai mùa liên tiếp góp mặt ở hạng đấu cao nhất, và họ chắc chắn muốn vươn cao hơn mùa này, nhất là sau kỳ chuyển nhượng hè đầy sôi động.

Đội bóng xứ Catalan đã chiêu mộ tới 9 tân binh, trong đó nổi bật là Roberto Fernandez – người ký hợp đồng chính thức từ Braga sau quãng thời gian cho mượn ấn tượng.

Ở chiều ngược lại, mất mát lớn nhất là thủ môn Joan Garcia, khi Barcelona kích hoạt điều khoản giải phóng 21 triệu bảng để đưa anh về Camp Nou.

Thầy trò HLV Manolo Gonzalez đá 6 trận giao hữu, thắng 4, và mới đây cầm hòa Newcastle 2-2 (8/8), tạo cú hích tinh thần trước ngày khai màn.

Trong khi đó, Atletico Madrid cán đích thứ ba mùa trước, kém Real Madrid 8 điểm và Barcelona 12 điểm. Thầy trò Diego Simeone đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách và nuôi hy vọng vô địch lần đầu kể từ mùa 2020-21.

Atletico cũng mua sắm rầm rộ, với hai bản hợp đồng đắt giá là Alex Baena và David Hancko. Ngoài ra, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada và Matteo Ruggeri cũng cập bến, giúp đội hình có diện mạo mới.

Chiều ngược lại, Samuel Lino rời CLB để gia nhập Flamengo. Dù vậy, mũi nhọn được kỳ vọng lớn nhất vẫn là Julian Alvarez – chân sút ghi 29 bàn sau 57 trận mùa trước kể từ khi chuyển đến từ Man City.

Atletico tham dự Club World Cup 2025 nhưng không vượt qua vòng bảng, dù thắng 2/3 trận. PSG và Botafogo mới là hai đội đi tiếp từ bảng B.

Dự đoán tỉ số Espanyol vs Atletico Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Espanyol vs Atletico Madrid như sau:

Sportsmole: Espanyol 0-2 Atletico Madrid

WhoScore: Espanyol 0-1 Atletico Madrid

Espanyol 0-1 Atletico Madrid Báo chúng tôi dự đoán: Espanyol 0-1 Atletico Madrid

Xem trực tiếp Espanyol vs Atletico Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Espanyol vs Atletico Madrid trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 18/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.