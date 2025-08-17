Quốc tế Nhận định, dự đoán Celta Vigo vs Getafe: Chiến thắng tối thiểu Trận đấu giữa Celta Vigo vs Getafe giải La Liga diễn ra vào 22h00 ngày 17/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Celta Vigo vs Getafe mới nhất

Celta đang lo lắng về thể lực của 5 cầu thủ trước trận mở màn: Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Franco Cervi, Pablo Duran và Williot Swedberg đều cần kiểm tra muộn.

Nhiều tân binh có thể được trao cơ hội đá chính, gồm Moriba, Zaragoza và Jutglà, trong khi “công thần” 38 tuổi Iago Aspas cũng sẵn sàng góp mặt. Giraldez dự kiến vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-3 với Oscar Mingueza đá wing-back.

Về phía Getafe, Domingos Duarte và Alex Sancris bị treo giò, còn Juanmi dính chấn thương nên khả năng ra mắt sẽ phải trì hoãn.

Tân binh Davinchi có thể đá chính ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Munoz, Neyou và Kiko Femenia cũng nhiều khả năng góp mặt từ đầu.

Tiền đạo Borja Mayoral – người chỉ ghi 5 bàn mùa trước do chấn thương, nhưng từng nổ súng tới 17 lần mùa 2023-24 – sẽ là niềm hy vọng lớn trên hàng công của Getafe mùa này.

Đội hình dự kiến Celta Vigo vs Getafe mới nhất

Celta Vigo:

Rueda; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Moriba, Beltran, Mingueza; Aspas, Jutgla, Zaragoza

Getafe:

Soria; Femenia; Dakonam, Rico, Davinchi; Munoz, Milla, Neyou; Arambarri; Uche, Mayoral

Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Getafe mới nhất

Celta vừa trải qua mùa giải La Liga thành công nhất trong 9 năm qua, cán đích ở vị trí thứ bảy, qua đó giành suất trực tiếp dự vòng bảng Europa League.

Đội bóng xứ Galicia sẽ phải cân bằng giữa đấu trường quốc nội và châu Âu, nhưng với chất lượng đội hình hiện tại, họ hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành vé châu Âu thêm một lần nữa mùa này.

HLV Claudio Giraldez đã đón 5 tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè, bao gồm Ilaix Moriba từ RB Leipzig, cùng với Ferran Jutglà, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza và thủ môn Ionut Radu.

Ở chiều ngược lại, Celta đã chia tay Jorgen Strand Larsen và Fer Lopez, cả hai cùng chuyển tới Wolverhampton Wanderers, mang về cho CLB khoảng 50 triệu euro (43 triệu bảng).

Mùa trước, Celta thắng cả hai lần gặp Getafe, trong đó có trận thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt đi tháng 11/2024.

Trong khi đó, Getafe kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13, giành 42 điểm sau 11 chiến thắng, 9 trận hòa và 18 thất bại. Họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm, vì vậy mùa này thầy trò Jose Bordalás buộc phải cải thiện nếu muốn hướng tới nửa trên BXH.

Getafe cũng rất tích cực mua sắm trong mùa hè, với Juanmi từ Real Betis là bản hợp đồng lớn nhất. Ngoài ra, Abdel Abqar và Yvan Neyou cũng đã gia nhập đội.

Tổn thất lớn nhất của Getafe là trung vệ trụ cột Omar Alderete, người đã chuyển sang Sunderland với mức phí 11,6 triệu euro (10 triệu bảng).

Trong thành tích đối đầu, Celta nhỉnh hơn một chút với 11 chiến thắng so với 10 của Getafe, còn lại là 9 trận hòa sau 30 lần chạm trán ở mọi đấu trường.

Dự đoán tỉ số Celta Vigo vs Getafe mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Celta Vigo vs Getafe như sau:

Sportsmole: Celta Vigo 2-0 Getafe

WhoScore: Celta Vigo 1-0 Getafe

Celta Vigo 1-0 Getafe Báo chúng tôi dự đoán: Celta Vigo 1-0 Getafe

Xem trực tiếp Celta Vigo vs Getafe khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Celta Vigo vs Getafe trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 22h00 ngày 17/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.