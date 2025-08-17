Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Crystal Palace: Điểm số chia đôi Trận đấu giữa Chelsea vs Crystal Palace giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 17/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Crystal Palace mới nhất

Chelsea sẽ mất Levi Colwill gần như cả mùa tới sau khi anh dính chấn thương dây chằng chéo trước trong giai đoạn chuẩn bị, trong khi Wesley Fofana và Benoit Badiashile cũng chưa thể trở lại. Do đó, Tosin Adarabioyo nhiều khả năng sẽ đá cặp với Trevoh Chalobah ở hàng thủ.

Nicolas Jackson bị treo giò do thẻ đỏ ở trận gặp Newcastle cuối mùa trước, vì vậy Joao Pedro sẽ được đá chính, dù Liam Delap đã lập cú đúp khi vào sân từ ghế dự bị trước Milan tuần trước.

Romeo Lavia vẫn đang chấn thương, nên đội hình mà Maresca sử dụng trước Milan nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên.

Bên phía Palace, Adam Wharton đã kịp trở lại trong trận Community Shield sau khi vắng mặt cuối mùa trước vì chấn thương, cũng như đội trưởng Guehi, dù tương lai của anh tại CLB đang bị đặt dấu hỏi khi có sự quan tâm từ Liverpool.

Daichi Kamada buộc phải rời sân vì chấn thương tuần trước, nên Will Hughes và Jefferson Lerma sẽ cạnh tranh vị trí đá cặp cùng Wharton ở tuyến giữa.

Eddie Nketiah dính chấn thương cơ trong giai đoạn chuẩn bị và sẽ vắng mặt, cùng với các ca chấn thương dài hạn của Cheick Doucoure và Chadi Riad.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Crystal Palace mới nhất

Chelsea:

Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Enzo, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Nhận định bóng đá Chelsea vs Crystal Palace mới nhất

Vừa trở lại sau những chiến tích tại Conference League và Club World Cup, Chelsea quay lại đấu trường quốc nội với mục tiêu cải thiện vị trí thứ tư mùa trước.

Việc giành vé dự Champions League là một thành tích đáng khích lệ, nhưng mùa này người ta kỳ vọng nhiều hơn ở các học trò của Enzo Maresca, bởi khoản đầu tư khổng lồ đã đổ vào đội hình.

Tương lai của HLV Chelsea vẫn còn gây tranh cãi, bất chấp thành công ở các giải cúp, khi đội bóng đã sa sút nghiêm trọng giữa mùa trước và chỉ kịp giành vé Champions League ở vòng đấu cuối cùng, dù từng cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool hồi tháng 12.

Do phải tham dự Club World Cup, Chelsea chỉ có quãng thời gian tiền mùa giải rất ngắn, và dù tiếp tục chi tiêu hơn trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, ít người tin họ có thể đua vô địch.

Maresca và các học trò đã kịp đá hai trận giao hữu trước mùa, thắng Bayer Leverkusen và AC Milan trên sân nhà, nhưng thử thách thật sự chỉ bắt đầu từ giờ, khi Chelsea phải chạm trán liên tiếp bốn đội bóng cùng thành phố: Palace, West Ham, Fulham và Brentford.

Mùa trước, Chelsea đã thua Manchester City ngay vòng mở màn, nhưng phải ngược về cuối thập niên 90 mới thấy lần gần nhất họ thua trận khai mạc hai mùa liên tiếp.

Palace cũng là đối thủ ưa thích của Chelsea, khi The Blues bất bại 15 lần đối đầu liên tiếp ở Premier League, trong đó có 8 trận tại Stamford Bridge, thắng 7.

Hai đội từng gặp nhau trong ngày mở màn mùa 2021, với chiến thắng 3-0 cho Chelsea. Thống kê cũng cho thấy Chelsea thắng cả 4 lần chạm trán các đội bóng London trong ngày khai mạc.

Đây lại là khởi đầu khó khăn cho Palace, đội có lịch thi đấu dày đặc tháng 8 này. Sau khi kháng cáo bất thành về việc bị đánh tụt xuống Conference League, họ sẽ phải đá play-off hai lượt với Fredrikstad từ thứ Năm tới.

Đoàn quân của Oliver Glasner đã khởi đầu hoàn hảo khi đối đầu Liverpool trong trận Community Shield, buộc nhà vô địch Premier League phải bước vào loạt luân lưu, nơi Palace giành chiến thắng.

Tuy nhiên, tương lai của Eberechi Eze và Marc Guehi chưa rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến toàn đội. Tháng này họ phải làm khách Chelsea và Aston Villa, đồng thời tiếp Nottingham Forest trên sân nhà trong một trận hứa hẹn rất căng thẳng.

Palace hiện bất bại 9 trận chính thức liên tiếp và sẽ quyết tâm khởi đầu tốt hơn mùa trước, khi họ chỉ thắng duy nhất 1 trong 13 trận mở màn.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Crystal Palace mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Crystal Palace như sau:

Sportsmole: Chelsea 1-1 Crystal Palace

WhoScore: Chelsea 2-1 Crystal Palace

Chelsea 2-1 Crystal Palace Báo chúng tôi dự đoán: Chelsea 1-1 Crystal Palace

Xem trực tiếp Chelsea vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Crystal Palace trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 17/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.