Nhận định, dự đoán Nottingham Forest vs Brentford: So tài căng thẳng

Trận đấu giữa Nottingham Forest vs Brentford giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 17/8.

Thông tin lực lượng Nottingham Forest vs Brentford mới nhất

Nottingham Forest có thể đã mất Anthony Elanga, nhưng Morgan Gibbs-White vẫn ở lại. Ngoài ra, họ sắp có thêm Omari Hutchinson từ Ipswich Town và James McAtee từ Manchester City.

Hơn nữa, tiền vệ cánh Dan Ndoye của Thụy Sĩ – người ghi bàn quyết định ở chung kết Coppa Italia tháng 5 – dự kiến sẽ đá chính, hỗ trợ cho chân sút số một mùa trước Chris Wood hoặc tân binh người Brazil, Igor Jesus.

Nuno sẽ không có sự phục vụ của Nicolas Dominguez do chấn thương đầu gối, ngoài ra không có ca chấn thương nghiêm trọng nào khác.

Bên phía Brentford, Vitaly Janelt chắc chắn vắng mặt, trong khi Kevin Schade và thủ môn mới Caoimhin Kelleher còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bryan Mbeumo đã rời đi, Yoane Wissa cũng sẽ không thi đấu do muốn chia tay CLB, nhưng Igor Thiago quyết tâm tạo dấu ấn sau khi bỏ lỡ phần lớn mùa trước vì chấn thương.

Fabio Carvalho cũng là một phương án khả dĩ sau khi ghi bàn trong trận hòa giao hữu với Borussia Monchengladbach tuần trước, và Brentford vừa đạt thỏa thuận kỷ lục chiêu mộ tiền đạo Dango Ouattara từ Bournemouth.

Ở tuyến giữa, Jordan Henderson nhiều khả năng sẽ ra mắt để thay thế cựu đội trưởng Christian Norgaard; trong khi tài năng 20 tuổi Antoni Milambo có thể có trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi gia nhập từ Feyenoord.

Đội hình dự kiến Nottingham Forest vs Brentford mới nhất

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson; Carvalho, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago

Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Brentford mới nhất

Dù đã có một mùa giải bứt phá, giành vé trở lại đấu trường châu Âu sau nhiều năm chờ đợi với vị trí thứ bảy, Nottingham Forest vẫn còn chút tiếc nuối khi suýt chút nữa giành được suất dự Champions League.

Tuy vậy, sau khi chính thức trở lại Premier League vào năm 2022, Forest đang tự tin cạnh tranh trên nhiều mặt trận mùa này. HLV Nuno Espirito Santo đến nay vẫn giữ chân được hầu hết trụ cột, và nhờ “vận rủi” của Crystal Palace, The Tricky Trees đặt mục tiêu tiến sâu tại Europa League.

Trước hết, Forest sẽ muốn củng cố vị thế ứng viên top 6 mới của mình, bắt đầu bằng việc biến City Ground thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đoàn quân của Nuno chỉ giành được 1 điểm trong 4 trận sân nhà cuối mùa 2024-25, sau khi từng thắng 9 và chỉ thua 2 trong 15 trận đầu tiên – vì vậy họ rất muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng vào Chủ nhật này.

Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị không mấy suôn sẻ, khi đội bóng gần như không ghi bàn và không thắng trận nào, kết thúc bằng hai trận hòa 0-0 liên tiếp tuần trước.

Nuno bất bại trong cả 5 trận mở màn Premier League của mình cho đến nay và ông khẳng định những vấn đề tiền mùa giải sẽ sớm bị quên lãng, dù Forest đã 7 mùa liên tiếp không thắng trận khai mạc.

Trong khi mùa trước Brentford để thua 0-2 tại London, họ chỉ thua 2 trong 10 lần gần nhất làm khách tại City Ground, thắng tới 6. Đáng chú ý, từ khi thăng hạng Premier League năm 2021, Brentford chưa từng thua trận mở màn, và mỗi lần đều ghi được 2 bàn.

Năm nay, họ sẽ bước vào thử thách mới khi HLV Thomas Frank chia tay đội bóng sau 7 năm thành công, nhường chỗ cho HLV trẻ Keith Andrews.

Người Ireland sẽ đối diện áp lực lớn khi kế thừa thành quả: mùa trước Brentford cán đích thứ 10 với 56 điểm – thành tích tốt thứ hai trong lịch sử CLB ở hạng đấu cao nhất – và suýt chút nữa cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

The Bees ghi tới 66 bàn, xếp thứ năm toàn giải, dù có một mùa giải rất kỳ lạ trên sân khách: họ không thắng nổi 9 trận sân khách đầu mùa, nhưng bước sang năm 2025 lại trở thành đội giành nhiều điểm và nhiều trận thắng nhất trên sân khách.

Giờ đây, sau khi mất HLV trưởng, đội trưởng cùng nhiều trụ cột, Andrews phải tìm cách đưa Brentford trở lại quỹ đạo, bắt đầu bằng chuyến hành quân đầy khó khăn tới Nottingham.

Dự đoán tỉ số Nottingham Forest vs Brentford mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nottingham Forest vs Brentford như sau:

Sportsmole: Nottingham Forest 2-1 Brentford

WhoScore: Nottingham Forest 1-1 Brentford

Nottingham Forest 1-1 Brentford Báo chúng tôi dự đoán: Nottingham Forest 1-1 Brentford

Xem trực tiếp Nottingham Forest vs Brentford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nottingham Forest vs Brentford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 17/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.