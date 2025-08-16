Quốc tế Nhận định, dự đoán MU vs Arsenal: Quật ngã Quỷ đỏ Trận đấu giữa MU vs Arsenal giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h30 ngày 17/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng MU vs Arsenal mới nhất

Tân binh Benjamin Sesko khoác áo Man United, trong khi Viktor Gyokeres khoác áo Arsenal – hai cái tên có thể dễ dàng hoán đổi trong mùa hè vừa qua. Sesko đã sẵn sàng ra mắt Premier League, nhiều khả năng sát cánh cùng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha trên hàng công, buộc Bruno Fernandes phải lùi sâu.

Joshua Zirkzee và thủ môn Andre Onana đã bình phục chấn thương, sẵn sàng ra sân, bất chấp tin đồn chuyển nhượng. Rasmus Hojlund cũng tương tự, dù đang được Fulham quan tâm. Ngược lại, Noussair Mazraoui (gân kheo) và Lisandro Martinez (đầu gối) chắc chắn vắng mặt.

Phía Arsenal, Gyokeres nhiều khả năng sẽ đá chính sau màn trình diễn bùng nổ trước Bilbao, nhưng bàn thắng đẹp mắt của Havertz cũng khiến HLV Arteta phải cân nhắc. Nếu Gyokeres ghi bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn vào lưới Man United ngay trận ra mắt Premier League tại Old Trafford, sau Mo Johnston (1992) và Paulo Wanchope (1997).

Arteta cũng lạc quan rằng Leandro Trossard sẽ kịp bình phục chấn thương háng để ra sân. Gabriel Jesus, với chấn thương dây chằng chéo dài hạn, là ca vắng mặt duy nhất của Arsenal.

Đội hình dự kiến MU vs Arsenal mới nhất

Manchester United:

Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Arsenal:

Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Nhận định bóng đá MU vs Arsenal mới nhất

Trong khi HLV từng vô địch Europa League nhưng xếp hạng 17 tại Premier League đã mất việc, thì người để thua ở chung kết Europa League và chỉ cán đích hạng 15 lại vẫn được giữ lại – Ruben Amorim chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên trọn vẹn trên cương vị thuyền trưởng tại Old Trafford.

Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc Sir Jim Ratcliffe có “ra tay” giữa chừng mùa 2025-26 hay không. Dù sao, việc Man United không được dự cúp châu Âu mùa này có thể mang lại lợi thế ở sân chơi quốc nội, khi toàn đội sẽ tập trung toàn lực cho Premier League.

Với Bruno Fernandes từ chối lời mời bạc tỷ từ Saudi Arabia cùng một hàng công mới mẻ, Quỷ đỏ đã lấy lại phần nào sự tự tin trong loạt giao hữu, bất bại cả 5 trận và giành chức vô địch Premier League Summer Series.

Dù vậy, những trận hòa trước Leeds, Everton và Fiorentina khiến chiến thắng trước West Ham và Bournemouth kém phần ấn tượng. Nhưng ít nhất, đó là hai thắng lợi liên tiếp – điều mà Man United không làm được lần nào trong cả mùa 2024-25.

Dẫu vậy, Quỷ đỏ bước vào mùa giải mới với thành tích đặc biệt: họ đã thắng nhiều trận khai mạc Premier League hơn bất kỳ đội nào khác (22 trận). Nếu thắng Arsenal lần này, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử đánh bại Pháo thủ 100 lần ở mọi đấu trường.

Arsenal lại vừa khép lại giai đoạn giao hữu bằng màn trình diễn ấn tượng nhất, thắng 3-0 Athletic Bilbao để bảo vệ Emirates Cup. Viktor Gyokeres ghi bàn đầu tiên trong màu áo đỏ-trắng, Martin Zubimendi kiến tạo, trước khi Saka và Havertz ấn định tỷ số.

Trận thắng ấy giúp Arsenal gỡ gạc lại sau những thất bại trước Tottenham và Villarreal, khi vấn đề sáng tạo quen thuộc lại xuất hiện. Nhưng với đội hình mạnh nhất và bộ ba tiền vệ kết hợp nhuần nhuyễn, Pháo thủ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trước Bilbao, đồng thời giành thêm một chiến thắng luân lưu làm bước chạy đà cho chiến dịch đua vô địch.

Sau những năm từng bị chế giễu vì “về đích thứ 4”, Arsenal giờ lại vướng “lời nguyền hạng nhì” ba mùa liên tiếp. Với việc Liverpool, Man City và Chelsea đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ, giới chuyên môn dự đoán cuộc đua vô địch mùa này sẽ cực kỳ khốc liệt.

Trước mắt, mục tiêu của Arsenal là thắng trận mở màn Premier League lần thứ tư liên tiếp – và tại Old Trafford, họ đã ghi bàn 11 trận Premier League liền. Lần gần nhất họ tịt ngòi ở đây là năm 2013.

Dự đoán tỉ số MU vs Arsenal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu MU vs Arsenal như sau:

Sportsmole: MU 1-2 Arsenal

WhoScore: MU 2-3 Arsenal

Báo chúng tôi dự đoán: MU 0-1 Arsenal

