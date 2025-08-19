Quốc tế Nhận định, dự đoán U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar: Sức trẻ lên ngôi vương Trận đấu giữa U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar giải Nữ Đông Nam Á diễn ra vào 19h30 ngày 19/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar mới nhất

Myanmar đang sở hữu đội hình thi đấu ổn định và không gặp tổn thất nào đáng kể trước trận chung kết. Lối chơi gắn kết cùng tinh thần thi đấu bền bỉ đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp đội bóng này vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có cả Thái Lan và chính Australia ở vòng bảng.

Trong khi đó, U23 nữ Australia cũng có được lực lượng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. HLV Joe Palatsides đã thành công trong việc xoay tua đội hình và sử dụng hiệu quả những nhân tố trẻ giàu năng lượng, đồng thời giữ được nền tảng thể lực tốt cho các trụ cột trước trận đấu quyết định.

Đội hình dự kiến U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar mới nhất

U23 nữ Australia: Lincoin, Gomez, Tumeth, Cerne, Johnton, Chessari, Cicco, Jancevski, Furphy, Keane, McKenna.

Nữ Myanmar: Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Phwe, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Per Khine, Lae Oo.

Nhận định bóng đá U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar mới nhất

Trận chung kết là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng đã từng chạm trán ở vòng bảng. Khi đó, Myanmar đã tạo địa chấn bằng chiến thắng ấn tượng trước Australia, nhưng đó là giai đoạn mà đối thủ còn chưa hoàn thiện về lối chơi.

Giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Sau thất bại mở màn, U23 nữ Australia đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong cách tổ chức trận đấu, khả năng kiểm soát thế trận cũng như tận dụng cơ hội. Trái lại, Myanmar dù đang thể hiện lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao, nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm thi đấu và chiều sâu đội hình.

Tấm vé vào chung kết là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Myanmar, nhưng để lặp lại kỳ tích trước Australia một lần nữa sẽ là thử thách cực lớn. Nếu Australia tiếp tục duy trì phong độ như ở bán kết, họ có nhiều cơ hội để đòi lại món nợ đã vay và lên ngôi vô địch.

Dự đoán tỉ số U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar như sau:

Sportsmole: U23 nữ Australia 1-0 Nữ Myanmar

WhoScore: U23 nữ Australia 2-1 Nữ Myanmar

Báo chúng tôi dự đoán: U23 nữ Australia 2-1 Nữ Myanmar

Xem trực tiếp U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận U23 nữ Australia vs Nữ Myanmar trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.