Quốc tế Nhận định, dự đoán Al Nassr vs Al Ittihad: Ronaldo rực sáng trong thế trận rượt đuổi Trận đấu giữa Al Nassr vs Al Ittihad Siêu Cúp Saudi Arabia diễn ra vào 19h ngày 19/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Al Nassr vs Al Ittihad mới nhất

Al Ittihad sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Predrag Rajkovic do chấn thương, trong khi khả năng ra sân của hậu vệ trái Hassan Kadesh vẫn còn bỏ ngỏ. Những sự thiếu vắng này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định nơi hàng thủ của đội bóng áo vàng-đen.

Ở phía đối diện, Al Nassr cũng thiếu vắng tiền vệ trung tâm Sami Al-Najai vì chấn thương. Tuy nhiên, họ đón nhận tín hiệu tích cực khi trung vệ tân binh Inigo Martinez đang dần hòa nhập và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đá chính sau màn ra mắt ở trận gặp Almeria.

Đội hình dự kiến Al Nassr vs Al Ittihad mới nhất

Al Nassr (4-3-3): Bento; Al Ghanam, Alamri, Martinez, Boushal; Gabriel, Brozovic, Wesley; Felix, Ronaldo, Mane.

Bento; Al Ghanam, Alamri, Martinez, Boushal; Gabriel, Brozovic, Wesley; Felix, Ronaldo, Mane. Al Ittihad (4-2-3-1): Al-Shanqiti; Al-Mousa, Pereira, Sharahili, Rodriguez; Kante, Fabinho; Diaby, Hernandez, Bergwijn; Benzema.

Nhận định bóng đá Al Nassr vs Al Ittihad mới nhất

Dù Al Ittihad là đội giành cú đúp quốc nội ở mùa giải trước và được đánh giá cao về mặt danh hiệu, phong độ ở loạt trận giao hữu gần đây lại gây thất vọng, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Trong khi đó, Al Nassr bước vào trận đấu với khát khao phục hận sau hai thất bại liên tiếp trước chính đối thủ mùa trước, cùng với đó là phong độ tích cực trong loạt giao hữu đầu mùa. Bộ ba tấn công Ronaldo – Mane – Joao Felix đang cho thấy sự ăn ý và có thể tạo nên sự khác biệt trong trận cầu nhiều bàn thắng. Nếu tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công tốt, Al Nassr hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Al Ittihad để giành quyền vào chung kết Siêu Cúp Saudi Arabia.

Dự đoán tỉ số Al Nassr vs Al Ittihad mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Al Nassr vs Al Ittihad như sau:

Sportsmole: Al Nassr 3-2 Al Ittihad

WhoScore: Al Nassr 3-1 Al Ittihad

Al Nassr 3-1 Al Ittihad Báo chúng tôi dự đoán: Al Nassr 3-2 Al Ittihad

Xem trực tiếp Al Nassr vs Al Ittihad khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Al Nassr vs Al Ittihad trong khuôn khổ Siêu Cúp Saudi Arabia diễn ra vào lúc 19h ngày 19/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.