Trong nước Nhận định, dự đoán Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan: Định đoạt trên chấm luân lưu Trận đấu giữa Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan giải Nữ Đông Nam Á diễn ra vào 16h30 ngày 19/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Trước thềm trận tranh hạng Ba, tuyển nữ Việt Nam chịu tổn thất khi tiền vệ trụ cột Dương Thị Vân vẫn chưa thể trở lại do chấn thương. Đây là mắt xích quan trọng trong lối chơi của HLV Mai Đức Chung, đặc biệt ở khả năng thu hồi và phân phối bóng. Ngoài sự vắng mặt này, đội hình còn lại của Việt Nam vẫn được giữ nguyên, trong đó Huỳnh Như tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan đang có lực lượng đầy đủ nhất, không gặp bất kỳ sự thiếu vắng nào, qua đó mang đến sự chủ động trong cách sắp xếp chiến thuật cũng như lựa chọn nhân sự cho trận đấu quyết định này.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn

Nữ Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista.

Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang tính chất kịch tính cao bởi sự cân bằng về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thi đấu. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa trải qua thất bại đáng tiếc trước Australia, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng cũng có thể trở thành động lực để họ đứng dậy mạnh mẽ hơn trong trận tranh HCĐ.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Việt Nam thường chiếm ưu thế, khi Thái Lan chỉ thắng đúng 1 lần trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, điều quan trọng nằm ở khả năng tận dụng cơ hội, bởi cả hai đội đều bộc lộ hạn chế trong khâu dứt điểm. Nếu hàng công Việt Nam cải thiện được sự hiệu quả, cộng thêm tinh thần vượt khó, họ có cơ hội lớn để giành chiến thắng.

Ngược lại, Thái Lan với đội hình đầy đủ và lối chơi thiên về sức mạnh chắc chắn sẽ gây ra nhiều áp lực. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co và phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu.

Dự đoán tỉ số Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan như sau:

Sportsmole: Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

WhoScore: Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan Báo chúng tôi dự đoán: Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Xem trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan trong khuôn khổ giải Nữ Đông Nam Á diễn ra vào lúc 16h30 ngày 19/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.