Quốc tế Nhận định, dự đoán Panathinaikos vs Samsunspor: Lợi thế mong manh Trận đấu giữa Panathinaikos vs Samsunspor giải Europa League diễn ra vào 1h00 ngày 22/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Panathinaikos vs Samsunspor mới nhất

HLV Vitoria đã giữ nguyên đội hình xuất phát ở cả hai lượt trận gặp Shakhtar Donetsk, và nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định trong cuộc đối đầu tới.

Hàng thủ với Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba và Georgios Kyriakopoulos sẽ tiếp tục che chắn trước khung gỗ của thủ môn Bartlomiej Dragowski. Nemanja Maksimovic, Pedro Chirivella và Tete dự kiến án ngữ tuyến giữa, trong khi Karol Swiderski được tin tưởng lĩnh xướng hàng công.

Tương tự chủ nhà, Samsunspor cũng giữ nguyên đội hình trong hai trận gần nhất, và HLV Reis có thể tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung này. Tuy nhiên, họ sẽ không có sự phục vụ của Afonso Sousa do chấn thương cơ, còn Anthony Musaba vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Panathinaikos vs Samsunspor mới nhất

Panathinaikos:

Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos, Chirivella, Tete, Maksimovic; Djurisic, Swiderski, Pellistri

Samsunspor:

Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Yuksel, Ntcham; Dimata, Holse, Kilinic; Marius

Nhận định bóng đá Panathinaikos vs Samsunspor mới nhất

Sau khi rớt xuống sân chơi hạng hai châu Âu vì bị Rangers loại khỏi Champions League, việc phải đối đầu một Shakhtar Donetsk dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế rõ ràng không phải kịch bản Panathinaikos mong muốn.

Tuy nhiên, bằng sự kiên cường và bền bỉ, đội bóng áo xanh đã vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu sau hai lượt trận hòa không bàn thắng ở vòng loại thứ ba Europa League, qua đó tiến xa hơn một bậc so với mùa trước.

Nếu như mùa 2024-25 họ phải chấp nhận xuống chơi tại Conference League, thì nay Panathinaikos chỉ còn cách vòng bảng Europa League đúng một vòng đấu nữa, với chướng ngại cuối cùng mang tên Samsunspor.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Rui Vitoria, Panathinaikos sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát cục diện, nhưng thành tích gần đây tại sân Olympic Athens lại thiếu thuyết phục, khi họ đã trải qua ba trận chính thức liên tiếp không thắng, bao gồm hai trận hòa ở châu Âu và một thất bại tại giải VĐQG ở vòng cuối mùa trước.

Giải VĐQG Hy Lạp mùa mới chưa khởi tranh trước trận đấu hôm thứ Năm, tạo cho Panathinaikos khoảng nghỉ cần thiết, nhất là khi trận mở màn gặp OFI (ban đầu dự kiến diễn ra ba ngày sau lượt đi vòng loại Europa League) đã được hoãn lại.

Trong khi đó, Samsunspor sẽ phải cân bằng giữa nhiệm vụ ở cúp châu Âu và giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới, và chưa rõ họ sẽ thích nghi thế nào với trải nghiệm mới mẻ này.

Đội bóng có biệt danh "Tia chớp đỏ" trở lại đấu trường châu Âu sau hơn 27 năm vắng bóng, lần gần nhất là UEFA Intertoto Cup 1998. Thành tích xếp thứ ba tại Super Lig mùa trước đã giúp họ có cơ hội này, và thầy trò Thomas Reis khởi đầu mùa giải mới đầy hứng khởi với hai chiến thắng liên tiếp, gần nhất là trận thắng 1-0 trước Kocaelispor cuối tuần qua.

Bước vào trận đấu trên đất Hy Lạp, Samsunspor có sự hưng phấn từ khởi đầu hoàn hảo, đồng thời kéo dài chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường từ mùa trước. Họ sẽ hy vọng điều đó mang lại lợi thế tinh thần trước Panathinaikos.

Dự đoán tỉ số Panathinaikos vs Samsunspor mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Panathinaikos vs Samsunspor như sau:

Sportsmole: Panathinaikos 2-0 Samsunspor

WhoScore: Panathinaikos 1-0 Samsunspor

Panathinaikos 1-0 Samsunspor Báo chúng tôi dự đoán: Panathinaikos 1-0 Samsunspor

Xem trực tiếp Panathinaikos vs Samsunspor khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Panathinaikos vs Samsunspor trong khuôn khổ vòng play off giải Europa League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 22/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.