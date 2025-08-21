Quốc tế Nhận định, dự đoán Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev: Rượt đuổi không khoan nhượng Trận đấu giữa Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev giải Europa League diễn ra vào 1h00 ngày 22/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev mới nhất

Sau cú đúp vào lưới Hamrun Spartans ở vòng trước, Ido Shahar nhiều khả năng tiếp tục giữ suất đá chính nơi tuyến giữa của Maccabi trong trận đấu tới.

Osher Davida – người đã ghi bàn và kiến tạo ở lượt đấu đó – dự kiến tiếp tục đá chính bên hành lang phải.

Ở phía Dynamo Kiev, hậu vệ trái Vladyslav Dubinchak bị thay ra ngay sau hiệp một ở trận châu Âu gần nhất, do đó khó có khả năng ra sân từ đầu.

Vì vậy, hàng thủ áo xanh trắng nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi, với hậu vệ 23 tuổi Kostyantyn Vivcharenko đang cạnh tranh một vị trí đá chính.

Đội hình dự kiến Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev mới nhất

Maccabi Tel Aviv:

Mishpati; Asante, Stojic, Shlomo, Revivo; Peretz, Sissokho, Shahar; Davida, Madmon, Nicolaescu

Dynamo Kiev:

Neshcheret; Tymchyk, Popov, Mykhavko, Vivcharenko; Buyalskyi, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Kabayev, Vanat

Nhận định bóng đá Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev mới nhất

Sau khi giành chức vô địch Giải Ngoại hạng Israel mùa 2024-25, Maccabi Tel Aviv được trao suất tham dự vòng loại thứ hai của Champions League, với giấc mơ tiến tới vòng bảng nơi những đội bóng lớn như Real Madrid và Bayern Munich đang chờ đón.

Tuy nhiên, đội bóng áo vàng đã trải qua một cú sốc ở vòng loại hai hồi đầu hè, khi để thua Pafos (Cyprus) với tổng tỷ số 1-2 sau hai lượt trận. Kết quả này khiến đại diện Israel phải chuyển sang tranh vé dự vòng bảng của giải đấu hạng hai châu Âu – Europa League – mùa này.

Maccabi dễ dàng vượt qua đối thủ yếu Hamrun Spartans (Malta) ở vòng loại thứ ba Europa League hồi đầu tháng, với hai chiến thắng liên tiếp và tổng tỷ số 5-2, qua đó giành quyền đối đầu Dynamo Kiev. Nếu tính cả chiến thắng tại Toto Cup trước Hapoel Jerusalem, Maccabi hiện có chuỗi ba trận thắng liên tiếp – thành tích tốt nhất kể từ cuối mùa trước, khi họ lần thứ 21 đăng quang giải quốc nội kể từ mùa 1949-50.

Ở chiều ngược lại, Dynamo Kiev đã khởi đầu mùa giải 2025-26 tại Giải Ngoại hạng Ukraine một cách xuất sắc, giành trọn 9 điểm sau ba vòng đấu và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách hai điểm.

Tuy nhiên, khi ra sân chơi châu Âu, hành trình của đội bóng áo xanh trắng lại nhiều chông gai. Họ đã bị Pafos – chính đội loại Maccabi – đánh bại ở vòng loại thứ ba Champions League, qua đó buộc phải xuống chơi vòng playoff Europa League.

Mùa 2024-25, Dynamo Kiev từng góp mặt ở vòng bảng Europa League nhưng chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 6 trong 8 trận, kết thúc ở vị trí 34/36 đội và sớm bị loại.

Đáng chú ý, Dynamo Kiev đã có tới 9 cầu thủ khác nhau lập công chỉ sau ba trận mở màn giải quốc nội, ghi tổng cộng 10 bàn thắng trước chuyến hành quân giữa tuần tới sân TSC Arena (Serbia).

Dự đoán tỉ số Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev như sau:

Sportsmole: Maccabi Tel Aviv 1-2 Dynamo Kiev

WhoScore: Maccabi Tel Aviv 1-1 Dynamo Kiev

Maccabi Tel Aviv 1-1 Dynamo Kiev Báo chúng tôi dự đoán: Maccabi Tel Aviv 1-1 Dynamo Kiev

Xem trực tiếp Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev trong khuôn khổ vòng play off giải Europa League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 22/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.