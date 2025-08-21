Quốc tế Nhận định, dự đoán Lech Poznan vs Genk: Ngược dòng kịch tính Trận đấu giữa Lech Poznan vs Genk giải Europa League diễn ra vào 1h30 ngày 22/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Lech Poznan vs Genk mới nhất

Lech Poznan nhiều khả năng thiếu vắng Daniel Hakans, Patrik Walemark và Radoslaw Murawski vì chấn thương.

Dù đội bóng khởi đầu mùa không ổn định, Mikael Ishak vẫn ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 4 trận, thể hiện vai trò chủ công. Joel Pereira cũng để lại dấu ấn với 2 kiến tạo từ vị trí hậu vệ biên, thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công.

Bên phía Genk, Andi Zeqiri bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương mắt cá, còn Daan Heymans chắc chắn ngồi ngoài cho tới tháng 9.

Hậu vệ cánh Zakaria El Ouahdi đang gây bất ngờ khi ghi tới 60% số bàn thắng của Genk tại giải VĐQG (3/5 bàn), trong đó có cú đúp trước Leuven. Jarne Steuckers cũng rất lợi hại bên cánh phải với 2 kiến tạo.

Tiền đạo Tolu Arokodare – chân sút ghi 23 bàn mùa trước và hiện được Napoli quan tâm – vẫn chưa đá chính trận nào ở giải VĐQG mùa này. Chưa rõ liệu anh có được HLV Fink trao suất đá chính trong trận đấu quan trọng sắp tới hay không.

Đội hình dự kiến Lech Poznan vs Genk mới nhất

Lech Poznan:

Mrozek; Pereira, Skrzypczak, Milic, Gurgul; Thordarson, Jagiello; Bengtsson, Palma, Lisman; Ishak

Genk:

Lawal; El Ouahdi, Sadick, Smers, Ditu; Bangoura, Heynen; Steuckers, Karetsas, Sor; Oh

Nhận định bóng đá Lech Poznan vs Genk mới nhất

Lech Poznan đã không góp mặt ở đấu trường châu Âu kể từ mùa 2022-23, khi họ vào tới tứ kết Conference League trước khi bị Fiorentina loại.

Dù giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân Fiorentina, kết quả đó trở nên vô nghĩa vì thất bại nặng nề 1-4 ở trận lượt đi trên sân nhà, khiến đại diện Ba Lan thua chung cuộc 4-6.

Nỗ lực trở lại châu Âu của họ tiếp tục dang dở khi mùa 2023-24 dừng bước ở vòng loại thứ ba Conference League, thua Spartak Trnava với tổng tỷ số 3-4.

Sau khi vắng mặt hoàn toàn ở châu Âu mùa 2024-25, chức vô địch quốc gia lần thứ 9 giúp Lech Poznan được dự vòng loại thứ hai Champions League. Tuy nhiên, thất bại trước Red Star Belgrade ở vòng loại thứ ba đã đẩy họ xuống Europa League, nơi họ cần vượt qua Genk để giành vé vào vòng bảng.

Tuy mục tiêu trong tầm tay, đoàn quân của HLV Frederiksen lại khởi đầu không mấy ấn tượng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương: chỉ thắng 2/4 trận, giành 7 điểm và kém đội đầu bảng Wisla Plock 6 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Trước thềm lượt đi trên sân nhà, Lech Poznan đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, chuỗi trận họ quyết tâm chấm dứt trước sự cổ vũ của khán giả Poznan Stadium.

Ở chiều ngược lại, Genk vốn thường tự tin ở vòng loại châu Âu, nhưng lúc này phong độ của thầy trò Thorsten Fink khá bất ổn, chỉ thắng 1/4 trận mở màn tại giải VĐQG Bỉ và để thua 2 trận.

Người hâm mộ vẫn kỳ vọng chiến thắng 2-1 trước Leuven mới đây sẽ giúp đội bóng tìm lại sự hưng phấn, sau khi họ lần lượt thất bại 1-2 trước Club Brugge và Standard Liege, rồi hòa 1-1 với Antwerp.

Dù vậy, việc không giữ sạch lưới ở bất kỳ trận chính thức nào từ đầu mùa là dấu hiệu đáng lo ngại, và chưa có gì đảm bảo Genk sẽ chặn đứng được Lech Poznan trên đất Ba Lan.

Nếu giành kết quả khả quan, Genk sẽ có cơ hội trở lại vòng bảng Europa League, đấu trường họ đã vắng mặt kể từ mùa 2021-22.

Dự đoán tỉ số Lech Poznan vs Genk mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Lech Poznan vs Genk như sau:

Sportsmole: Lech Poznan 2-0 Genk

WhoScore: Lech Poznan 2-1 Genk

Lech Poznan 2-1 Genk Báo chúng tôi dự đoán: Lech Poznan 2-1 Genk

Xem trực tiếp Lech Poznan vs Genk khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Lech Poznan vs Genk trong khuôn khổ vòng play off giải Europa League diễn ra vào lúc 1h30 ngày 22/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.