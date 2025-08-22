Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Leeds: Pháo thủ áp đảo Trận đấu giữa Arsenal vs Leeds giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 23/8. Cùng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Leeds mới nhất

Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện thông tin Kai Havertz dính chấn thương đầu gối mới – mức độ chưa rõ ràng – Arsenal đã khiến Tottenham thất vọng khi “cướp” thành công mục tiêu Eberechi Eze từ Crystal Palace.

Dù đã đạt thỏa thuận, nhưng gần như chắc chắn còn quá sớm để Eze ra mắt ngay cuối tuần này, nên vị trí cánh trái của Gabriel Martinelli vẫn được đảm bảo.

Ben White và Christian Norgaard đều cần kiểm tra thể lực muộn do chấn thương nhẹ – Norgaard cũng đã vắng mặt trong trận thắng Man United – trong khi Gabriel Jesus (dây chằng chéo) còn vài tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn.

Phía Leeds, HLV Daniel Farke đã thở phào khi Ethan Ampadu chỉ bị bầm mắt cá và nhiều khả năng kịp góp mặt ở hàng tiền vệ. Như vậy, Leeds có thể sở hữu đội hình gần như đầy đủ, với Jaka Bijol trở lại sau án treo giò và Sebastiaan Bornauw cũng đã ngồi dự bị ở trận gặp Everton.

Cựu tiền đạo Everton Dominic Calvert-Lewin không ra sân trong ngày tái ngộ đội bóng cũ, và ngay cả khi anh đủ điều kiện thi đấu, Nmecha và Joel Piroe vẫn sẽ là những lựa chọn ưu tiên trên hàng công.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Leeds mới nhất

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Leeds United:

Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Tanaka; Gnonto, Nmecha, Harrison

Nhận định bóng đá Arsenal vs Leeds mới nhất

Những pha lên bóng từ tình huống mở của Arsenal tỏ ra thiếu hiệu quả, nhưng họ lại tìm thấy “cứu cánh” từ các tình huống cố định – kịch bản quen thuộc ở mùa 2024-25 và một lần nữa tái hiện ở Old Trafford ngay vòng mở màn Premier League.

Riccardo Calafiori đã tận dụng sai lầm của thủ môn số hai Altay Bayindir bên phía Man United để ghi bàn quyết định. Dù vậy, các CĐV Arsenal cũng hiểu rằng đội bóng của họ đã khá may mắn mới rời sân với 3 điểm, trong bối cảnh Man United có thêm sức mạnh từ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha nhưng vẫn phung phí nhiều cơ hội.

Nhờ sự xuất sắc quen thuộc của David Raya cùng khả năng dứt điểm kém của đối thủ, Arsenal có lần thứ sáu thắng Man United 1-0 trên sân khách trong kỷ nguyên Premier League. Đội bóng của Mikel Arteta cũng kéo dài chuỗi bất bại trước nhóm “Big Six” lên con số 22 trận.

Tiếp nối phong độ cuối mùa trước, Á quân Premier League đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, dù tất cả đều chỉ với cách biệt tối thiểu. Trận thắng sân nhà gần nhất với cách biệt từ hai bàn trở lên của họ đã diễn ra hơn 6 tháng trước, khi Arsenal hạ Man City 5-1.

Dẫu vậy, chỉ cần một chiến thắng nữa – dù với tỷ số sát nút – Arsenal sẽ đi vào lịch sử, khi họ đang bất bại 42 trận sân nhà liên tiếp trước các đội mới thăng hạng. Nếu tránh thua Leeds, con số này sẽ cân bằng kỷ lục của Chelsea từ 2001 đến 2015.

Bàn thắng của Calafiori cũng là một trong những quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở vòng mở màn, khi nhiều ý kiến cho rằng Altay Bayindir đã bị William Saliba phạm lỗi. Tranh cãi cũng nổ ra ở trận Leeds gặp Everton trong ngày trở lại Premier League của sân Elland Road.

Lukas Nmecha đã lạnh lùng ghi bàn từ chấm phạt đền sau khi James Tarkowski bị thổi phạt để bóng chạm tay. Dù cánh tay của hậu vệ Everton ở tư thế tự nhiên, việc anh nghiêng người về hướng bóng đã khiến trọng tài quyết định thổi phạt.

Dù thế nào, các con số thống kê cũng cho thấy Leeds xứng đáng giành chiến thắng trước một Everton thi đấu thụ động. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Leeds tại Premier League sau hơn hai năm.

Một bất ngờ lớn ở Bắc London cuối tuần này sẽ là Leeds thắng cả hai trận mở màn Premier League lần đầu tiên kể từ 2002. Tuy nhiên, sân cỏ thủ đô vốn không phải “đất lành” cho họ: Leeds đã thua cả 7 trận gần nhất ở London.

Trong khi đó, Arsenal đã toàn thắng Leeds 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và bất bại 14 lần đối đầu gần nhất. Lần cuối cùng Leeds vượt qua Arsenal là tại Highbury năm 2003.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Leeds mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Leeds như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-1 Leeds

WhoScore: Arsenal 2-0 Leeds

Arsenal 2-0 Leeds Báo chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-0 Leeds

Xem trực tiếp Arsenal vs Leeds khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Leeds trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.