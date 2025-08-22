Quốc tế Nhận định, dự đoán AS Roma vs Bologna: Đội khách hụt hơi Trận đấu giữa AS Roma vs Bologna giải Serie A diễn ra vào 1h45 ngày 24/8. Cùng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng AS Roma vs Bologna mới nhất

Roma nhiều khả năng sẽ đá với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc của Gasperini, với Evan Ferguson – tân binh sáng giá – hoặc Artem Dovbyk, vua phá lưới mùa trước của đội, lĩnh xướng hàng công. Paulo Dybala đã trở lại sau mùa giải đầy chấn thương và có thể kết hợp cùng Matias Soule chơi ngay phía sau trung phong.

Những bản hợp đồng mới như Daniele Ghilardi, Wesley và Neil El Aynaoui đều sẵn sàng ra sân, trong khi Leon Bailey dính chấn thương ngay buổi tập đầu tiên, còn đội trưởng Lorenzo Pellegrini cũng vắng mặt. Hậu vệ Zeki Celik bị treo giò.

Phía Bologna, tiền vệ cánh Riccardo Orsolini – người ghi 15 bàn mùa trước (xếp hạng 3 Capocannoniere) – sẽ được hỗ trợ bởi Ciro Immobile. Chân sút kỳ cựu này vừa trở lại Serie A sau thời gian ngắn ở Besiktas, và hiện đứng thứ 8 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu, chỉ kém Roberto Baggio 4 bàn. Anh từng ghi 4 bàn vào lưới Roma trong màu áo Lazio.

Bologna sẽ không có Dan Ndoye và Sam Beukema (đã rời CLB), trong khi hai hậu vệ Emil Holm (chấn thương) và Juan Miranda (treo giò) cũng vắng mặt.

Đội hình dự kiến AS Roma vs Bologna mới nhất

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soule; Ferguson

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile

Nhận định bóng đá AS Roma vs Bologna mới nhất

Sau ba mùa liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 6, Roma cuối cùng cũng thoát khỏi “cái dớp” đó ở mùa 2024-25, chỉ còn thiếu chút may mắn để giành vé Champions League.

Khởi đầu hỗn loạn với việc Daniele De Rossi và Ivan Juric cùng bị sa thải trước Giáng sinh, CLB đã gọi Claudio Ranieri trở lại từ “nghỉ hưu”. Vị HLV huyền thoại này không chỉ vực dậy tinh thần mà còn đưa đội bóng trở lại đường đua với phong độ chói sáng.

Roma kết thúc mùa giải với chuỗi 19 trận bất bại, giành 49 điểm trong năm 2025 và giữ sạch lưới 11 lần – thành tích ấn tượng dù cuối cùng vẫn xếp sau Juventus trong cuộc đua top 4. Sau đó, Ranieri một lần nữa tuyên bố giã từ sự nghiệp huấn luyện, nhường lại ghế nóng cho Gian Piero Gasperini – người vừa vô địch Europa League cùng Atalanta.

Roma của Gasperini có khởi đầu tiền mùa giải khá tốt với 4 chiến thắng liên tiếp, trước khi thua Aston Villa 0-4, sau đó thắng Everton và hòa CLB Ả Rập giàu tham vọng NEOM. Với lực lượng được bổ sung mạnh mẽ trong mùa hè, đội bóng thủ đô đặt mục tiêu nối dài sự ổn định tại Serie A.

Trong khi đó, Bologna vẫn ngây ngất với chức vô địch Coppa Italia lịch sử vào tháng 5, khi Dan Ndoye ghi bàn duy nhất trong trận chung kết thắng AC Milan ngay tại Rome.

Đội bóng của HLV Vincenzo Italiano trước đó cũng đã được hưởng bầu không khí Champions League, và hiện hướng tới việc khởi đầu mùa giải mới bằng chiến thắng. Thống kê ủng hộ Bologna: họ đã thắng cả 2 trận Serie A gần nhất gặp Roma ngay trên sân Olimpico và bất bại 5 lần chạm trán gần đây. Nếu thắng thêm một trận nữa, Bologna sẽ có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Roma lần đầu tiên kể từ năm 1939.

Tuy nhiên, lịch sử cũng chống lại họ: Bologna chỉ thắng 2 trong 15 trận khai mạc Serie A gần nhất, đồng thời khép lại mùa trước bằng 3 thất bại liên tiếp (trước Milan, Fiorentina và Genoa). Họ chưa từng thua 4 trận liền ở Serie A kể từ 2018, nên Italiano chắc chắn muốn ngăn kịch bản này lặp lại.

Dự đoán tỉ số AS Roma vs Bologna mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu AS Roma vs Bologna như sau:

Sportsmole: AS Roma 2-1 Bologna

WhoScore: AS Roma 1-1 Bologna

AS Roma 1-1 Bologna Báo chúng tôi dự đoán: AS Roma 1-1 Bologna

Xem trực tiếp AS Roma vs Bologna khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận AS Roma vs Bologna trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 1h45 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.